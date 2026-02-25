港股 | 午市前瞻 | 關稅對港股影響趨向降低，存儲晶片概念股大不同要分清

美股周二（24日）隨AI基建及軟件股反彈，港股亦跟隨走高，內需內房等國策重點板塊領漲，恒生指數半日報26789，升199點或0.8%，主板成交近1223億元，惟港股通暫錄得17億元淨流出。恒生中國企業指數報9088，升81點或0.9%。恒生科技指數報5288，升17點或0.3%。

麥嘉嘉：特朗普關稅政策難再加大力度，恒指上半年仍有望試28000

是日港美市場三炮齊發，除美國總統特朗普發布國情咨文外，本港同步有財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》以及大象滙控(00005)發布去年全年業績，市場屏息靜待。港股半日受惠外圍表現回穩，恒指半日升約00點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，港股短線利好與利淡力度均衡相等，預計恒指短線以橫行上落為主，料主要徘徊26500至27000。市場近期關注關稅風險重臨，雖然特朗普在關稅被裁違憲後引用122條再提15%關稅，但麥嘉嘉認為在經歷去年關稅波動後已建立一定免疫力，預期管理上升變相對市場波動影響會降低，同時預料特朗普在法院裁決後已難再推出更重磅關稅措施，而目前引用122條亦僅限150日，此後要再經國會批准才能續期，故預期關稅影響將會減低。

然而今年底為美國中期選舉，麥嘉嘉預期今年特朗普有可能會以更多不同手段來爭取選票，料今年市場有可能傾向波動。在此一前提下，今年初普遍券商皆預期今年港股表現向好，更有不少持份者唱好恒指上30000；麥嘉嘉表示儘管受美國中期選因素影響，仍然不排除港股上半年有力挑戰28000，但需要三大因素配合：一、人民幣維持偏強；二、內地兩會後政策面配合；三、資產去美元化趨勢持續。她解釋，其中市場預期兩會後會有更多針對消費及科技發展的刺激措施，同時去美元化趨勢有利資金流入新興市場，都對港股較為有利。

投注存儲晶片概念須留意直接受惠股

據內媒引述外國媒體報道，蘋果正考慮與中國半導體企業長鑫存儲和長江存儲展開合作，為即將推出的iPhone 18系列以及包括MacBook和台式Mac在內的其他產品提供內存與存儲晶片。近日存儲晶片概念強勢，麥嘉嘉預期存儲晶片在今年內維持有較強勁需求，預期存儲晶片價格與相關股份價格仍有上升空間。但她提醒，在炒作相關概念時應留意「概念」與「實際」，直接投資受惠的股份，比起投資間接受惠的概念股會更理想。她亦提到，因應市場目前對行業看好非常樂觀，吸引不少投機資金進場，預期板塊可以大上亦可以大落，操作時應考慮風險。

撰文：經濟通通訊社市場組

