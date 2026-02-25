  • 會員
異動股 | 滙控績後急升3%，去年列帳基準稅前盈利與末期息皆勝過預期

25/02/2026

　　滙控(00005)現價升3.6%，報140.2元，該股成交約1976萬股，涉資27.01億元。

 

異動股 | 滙控績後急升3%，去年列帳基準稅前盈利與末期息皆勝過預期

 

　　滙控公布，截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前盈利299.07億美元，按年跌7.4%，每股基本盈利1.21美元。董事會已通過派發第四次股息每股45美仙，就2025年每股合共派息75美仙。列帳基準稅前盈利與末期息皆勝過預期，預期分別為288.61億美元及42美仙。

 

　　滙控全年業績報告提及，目標是2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高。此項經修訂目標反映集團盈利呈增長趨勢，以及在策略執行方面進展理想。

 

　　單計去年第四季度，列帳基準除稅前盈利按年升198.7%至68.02億美元，收入增加48億美元至164億美元，增幅為42%。

 

　　現時，恒生指數報26843，升253點或升1%，主板成交近1284億元。國企指數報9076，升68點或升0.8%。恒生科技指數報5284，升13點或升0.3%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

