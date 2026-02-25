  • 會員
滙控｜去年稅前盈利及末期息皆勝預期，股價飆逾半成破頂可以點部署？

25/02/2026

　　滙控(00005)今日(25日)中午公布業績，去年列帳基準稅前盈利按年跌7.4%，仍高於市場預期，其中第四季稅前多賺2倍至68億美元；派第四次股息每股45美仙，亦勝預期，去年每股合共派息75美仙，按年增13%。另集團上調2026至28年目標平均有形股本回報率至17%甚至更高，縱使集團重提暫停股份回購，但績後股價照樣急升，更以142.7元U出新高，飆逾半成，應如何部署？

 

（Shutterstock圖片）

 

去年列帳基準稅前盈利按年跌7.4%　派第四次股息45美仙

 

　　滙控公布，截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前盈利299.07億美元，按年跌7.4%，每股基本盈利1.21美元。董事會已通過派發第四次股息每股45美仙，就2025年每股合共派息75美仙，按年增13%。列帳基準稅前盈利與末期息皆勝過預期，預期分別為288.61億美元及42美仙。

 

　　另集團去年列帳基準收入按年升3.7%至682.74億美元。當中，淨利息收益為348億美元，較2024年增加21億美元，增幅反映結構性對沖按較高收益率再投資的裨益、存款結餘增長，以及資本市場財資業務的淨利息收益增加。此外，增幅亦包括2024年提早贖回既有證券產生的2億美元虧損不復再現，但出售阿根廷和加拿大業務產生16億美元按年不利影響及存款收益率受壓，抵銷了部分增幅。另外，淨利息收益率為1.59%，升3個基點，反映將結構性對沖進行收益率較高的再投資。

 

去年預期信貸損失增4億美元　第四季稅前多賺2倍至68億美元

 

　　另外，滙控去年預期信貸損失為39億美元，按年增加4億美元，包括該兩個期間對香港及內地商業房地產行業的相關提撥。2025年，就香港商業房地產行業的相關提撥為7億美元，2024年為1億美元，反映新增違責風險承擔的準備增加、非住宅物業供應過剩對租賃及資本價值持續構成下行壓力的影響，以及計算預期信貸損失所用模型的更新。中國內地商業房地產行業於2025年的提撥為2億美元，2024年為4億美元。另營業支出增加34億美元至364億美元，增幅為10%，主要反映2025年的30億美元須予注意項目，包括法律準備14億美元、與集團簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本10億美元，以及有關出售、縮減、收購及相關成本的5億美元。

 

　　單計第四季，集團列帳基準除稅前盈利按年升198.7%至68.02億美元，增幅包括來自須予注意項目的33億美元按年有利影響淨額，主要由於2024年第四季集團完成出售阿根廷業務後確認的52億美元匯兌虧損及其他儲備之撥回不復再現，但2025年第四季集團完成出售法國保留房屋及若干其他貸款組合後錄得的15億美元儲備撥回虧損，抵銷了部分增幅。收入則按年增加42%至164億美元，預期信貸損失減少5億美元，至9億美元。營業支出增加7億美元至93億美元，增幅為8%。

 

2026至28年目標平均有形股本回報率達17%　股息派付比率目標基準維持50%

 

　　滙控2025年的平均有形股本回報率為13.3%，2024年則為14.6%。若不計及須予注意項目，2025年的平均有形股本回報率為17.2%，較2024年上升1.6個百分點。滙控提及，目標是2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高。此項經修訂目標反映集團盈利呈增長趨勢，以及在策略執行方面進展理想。

 

　　滙控表示，將會以2026至2028年收入按年增長為目標，力求2028年的收入較2027年增長5%。另外，2026、2027及2028年的股息派付比率目標基準維持在50%。

 

滙控：普通股權一級資本比率重回目標範圍前　不啟動任何進一步股份回購

 

　　滙控擬繼續將普通股權一級資本比率(CET1)的中期目標範圍維持在14%至14.5%之間。由於私有化恒生銀行對2026年1月的普通股權一級資本產生110個基點淨影響，資本比率於2026年1月可能跌至低於該行的目標範圍。上述淨影響包括首日對普通股權一級資本比率約120基點的影響，但因遞增的對沖相關結構外匯風險加權資產之約10個基點撥回而被部分抵銷。滙控預計，將透過自身業務的資本生成，以及在普通股權一級資本比率重回或高於目標範圍之前不啟動任何進一步股份回購，使普通股權一級資本比率恢復至目標範圍內。重新啟動股份回購的決定，將取決於該行按季度進行的回購考慮及流程。

 

　　滙控提及，重整組織架構確實為集團帶來強大動力。透過地域分布及業務多元化，在各範疇均取得盈利。該行正堅持透過簡化組織架構節省15億美元年化成本的既定目標，並預期可透過已採取的相關行動於2026年6月底前達標，較原定計劃提前6個月。在此背景下，相信恒生銀行私有化是集團發展的一項里程碑，將繼續保留其品牌及獨特客戶定位，同時持續投資並發揮業務互補優勢。另外，恒生銀行私有化後，滙豐和恒生之間將會釋放3億美元的列賬基準成本協同效應，有關款項將投資於香港的增長機遇。為此，把中期成本重新分配承諾從15億美元增加至18億美元。

 

法巴：滙控季績全面超預期　上調指引顯示積極前景

 

　　法國巴黎銀行發表報告指，滙控去年第四季業績表現全面超出市場預期，淨利息收入較預期高出6%，推動總收入及撥備前利潤超出預期3%和7%(不含特殊項目)。減值撥備亦優於預期，香港商業地產相關撥備有限，令稅前利潤超出9%(法定基準超出18%)。滙控在資本(升0.2%)和有形淨資產值亦優於市場預期。滙控同時宣布提高股息，並表示準備好在適當時機有望重啟股份回購。在私有化恒生銀行交易方面，滙控指引總計可帶來9億美元的效益，其中包括5億美元的協同效益(3億美元成本)，以及4億美元的潛在額外收益。重組成本為6億美元，略高於市場預期。交易首日核心一級資本充足率比率影響約120個基點，淨影響約110個基點、對有形淨資產價值達67億美元。滙控強調，該交易相較於股份回購更具增值效果。

 

（AP圖片）

 

　　法巴指，滙控更廣泛的指引更新亦顯示積極前景。滙控將2026至2028年的有形股本回報率(RoTE)目標修訂為「17%或更高」，優於此前的「約15%(mid-teens)」指引，並高於市場共識。公司預期收入在2026至2028年逐年增長，至2028年達5%增幅。成本控制亦優於市場預期，目標增長約1%，以335億美元為基準。2026年預期信用損失維持約40個基點，CET1資本率目標區間則保持在14至14.5%。法巴維持對倫敦上市滙控「跑贏大市」評級及目標價14.15英鎊(約149.65港元)，為板塊首選。

 

大摩：上季撥備前營業利潤高預期10%　升目標價至149元

 

　　摩根士丹利表示，滙控公布去年第四季基本撥備前營業利潤(Ppop)較市場共識高出10%，主要受淨利息收入超預期6%推動，資本表現亦更佳，按季提升40個基點。公司2026年淨利息收入指引為至少450億美元，高於市場共識的435億美元，並將有形股本回報率(ROTE)指引上調至17%或更高。該行料滙控股價將有強勁正面(strong positive)反應。而滙控核心一級資本比率比率為14.9%，按季提升40個基點，較市場共識高30個基點。公司未宣布回購符合預期，並派息0.45美元，高於該行及市場共識原預期各0.42美元及0.41美元。每股有形淨資產為9.64美元，按季增長5%。有形股本回報率在2026至2028年均為17%或更高。中期目標指引收入至2028年實現5%年增長，有形股本回報率保持17%以上，股息支付率為每股盈利預測的50%(扣除重大特殊項目)。

 

　　大摩指，滙控業績公布後決定對其盈利預測上調9至12%，認為更強的指引反映管理層對HIBOR走勢及存款端表現的信心，該股現價相當於2026年預估市淨率1.7倍，ROTE超過17%。該行重申對滙控「增持」評級，目標價由138.1元上調至149元。該行料滙控2026至2028年每股派息各為0.83美元、0.91美元及1.01美元。此外，基於滙控核心一級資本比率比率為14.9%，估計滙控公布今年第二季業績時將重啟股份回購，而投資者或要求提前至第一季。

 

湯麗鴻：若恒生私有化及削減成本進程理想　暫停回購影響微可續持有

 

（湯麗鴻）

 

　　光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻於今日《hot talk 1點鐘》節目指，滙控業績整體表現不錯，但若作為滙控小股東，首先應留意會否繼續派息及股份回購，公司已公布會派發第四次股息每股45美仙，但會暫停股份回購，其實公司對上一次暫停回購為2020年疫情時期，而今次似乎對股價影響不大，可能因去年10月管理層已暗示如恒生私有化正在進行或者成功，未來三季都會暫停回購，當時提到要增加公司CET1方面的協定，最新業績公布亦提到要將CET1比率恢復到14%至14.5%的目標範圍，加上考慮到2025年滙控股價已重上100元紅底，相對靠穩，而私有化恒生進展亦理想。

　　湯麗鴻續指，滙控很大的營業收益都來自財富管理業務，且都是來自亞太地區，收益來源很大，而恒生業績過往歷史表現不錯，尤其香港方面業務，若私有化成功會提升滙控的企業價值，故其股價不斷向上；公司又同時削減成本，若這兩方面進程理想，即使暫停回購，不會對股價影響太大。若有貨可繼續持有，暫時最重要支持位為周線圖的10天線131元，可繼續持有收息，但若之前於120元高追，一旦跌穿131元宜先行食胡，因有機會出現技術回調。

 

　　滙控今日宣布業績後急升，U盤時段再進一步抽上，收升5.47%報142.7元，成交61.93億元。其他本地銀行股卻普遍下跌，渣打(02888)跌2.17%報193.6元，中銀香港(02388)跌0.28%報43.22元，東亞(00023)跌0.91%報15.26元，大新銀行(02356)跌1.6%報12.93元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及大市，立即重溫


