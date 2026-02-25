滙控業績 | 專家：滙控業績觸及市場預期上限，業務指引進取振股民信心

滙控(00005)中午公布2025財年業績，截至去年12月底止全年列帳基準稅前盈利299.07億元（美元．下同），按年跌7.4%，每股基本盈利1.21元。董事會已通過派發第四次股息每股0.45元，高於去年同期派息0.36元，2025財年每股合共派息0.75元，而2024財年不計特別息，每股派息共0.66元。

單計第四季度，滙控列帳基準除稅前盈利按年升近兩倍至68.02億元，增幅包括來自須予注意項目的33億元按年有利影響淨額，其主要由於2024年第四季滙控完成出售阿根廷業務後確認的52億元匯兌虧損及其他儲備之撥回，而2025年當季滙控僅錄得15億元儲備撥回虧損，其來自出售法國保留房屋及若干其他貸款組合後所得。此前，盈利增長亦包括來自銀行業務淨利息收益增長及預期信貸損失減少。

收入增加48億元至164億元，增幅為42%，當中包括上述出售的須予注意項目之36億元按年影響。收入上升亦反映銀行業務淨利息收益增長，以及財富管理業務的費用及其他收入增加。不計及須予注意項目之固定匯率收入增加10億元至177億元。

預期信貸損失減少5億元至9億元，主要反映批發貸款方面的預期信貸損失下降，尤其是2024年第四季的數字包括有關中國內地商業房地產行業的2億元第三級準備，以及有關企業及機構理財業務旗下英國單一企業風險承擔的準備。

營業支出增加7億元至93億元，增幅為8%，當中反映須予注意項目，包括與集團簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本錄得2億元增額。增幅亦反映科技方面的計劃開支及投資增加、與表現相關的酬勞上升，以及通脹影響，但被集團簡化組織架構的效益部分抵銷。

展望未來三年發展藍圖，集團的目標是2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高。此項經修訂目標反映集團盈利呈增長趨勢，以及在策略執行方面進展理想。滙控表示，將會以2026至2028年收入按年增長為目標，力求2028年的收入較2027年增長5%。另外，2026、2027及2028年的股息派付比率目標基準維持在50%。

林嘉麒：滙控業績達預期上限，派息亦勝預期

滙控股價今早偏軟，但業績公布後，股價掉頭上升，最多升至141.2港元。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，滙控第四季度整體業績表現不俗，多項數據均好過預期，其中利息收入表現不錯，非利息收入表現更好，股本回報率亦好過預期。根據滙控公布數據，集團2025年的平均有形股本回報率為13.3%，2024年則為14.6%。若不計及須予注意項目，2025年的平均有形股本回報率為17.2%，較2024年上升1.6個百分點。

林嘉麒指，滙控整體而言，各項主要數據均在市場預期的上限。其中末期息派0.45元，按年升25%，亦好過預期。雖然以全年計，去年股息合共派0.75元，亦高於預期的每股派息0.72元。

恒生簡化組織架構進度理想，與恒生銀行初見協同效應

恒生私有化問題是投資者另一個關注的焦點，根據集團管理層在業績發布會上提及，恒生私有化後在簡化組織架構進度比預期理想，林嘉麒預料滙控可以提前半年，在今年6月完成既定簡化組織架構的目標，而滙豐和恒生之間將會釋放3億元的列賬基準成本協同效應。

此外，集團提及目標是2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚至更高。此項經修訂目標反映集團盈利呈增長趨勢，以及在策略執行方面進展理想。該指引寄予市場信心，預料今年第一季度業績亦將理想。雖然滙控預計，將透過自身業務的資本生成，以及在普通股權一級資本比率重回或高於目標範圍之前不啟動任何進一步股份回購，但林嘉麒認為滙控去年在私有化恒生的發布會上早已透露這一點，市場亦已經消化該項消息。林嘉麒續指，企業回購股份主要原因是估值偏低，而現時滙控連連破頂，股價已經處於一個相當高水平，即使不再回購股份也不影響股價升勢，反映投資者更重視集團的盈利能力。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇