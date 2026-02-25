異動精選 | 滙控業績勝預期股價再破頂，憧憬兩會出招內需內房落鑊
25/02/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
25/02/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
延伸閱讀
25/02/2026 17:10 《盤後部署》滙控收市對盤狂飆股價創新高，兩會概念當炒旺旺走勢穩
25/02/2026 17:27 《本港樓市》差估署︰1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位
25/02/2026 15:55 【滙控業績】滙控：恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型
25/02/2026 18:13 《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」
25/02/2026 16:40 玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息
25/02/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒５７億元，買騰訊沽盈富基金
25/02/2026 08:51 【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成
25/02/2026 16:28 《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 19:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事25/02/2026
神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON