恒指全日升175點收報26765，北水淨流出超40億元，滙豐業績標青再破頂

25/02/2026

恒指全日升175點收報26765，北水淨流出超40億元，滙豐業績標青再破頂

 

 

　　美股周二（24日）隨AI基建及軟件股反彈，港股亦跟隨走高，內需內房等國策重點板塊領漲，午後本港地產股在財政預算案公布後倒跌令大市升幅收窄，惟滙控(00005)公布的全年業績讓市場振奮，股價破頂。總結全日恒生指數收報26765，10天線（約26863）見阻力，升175點或0.7%。恒生中國企業指數收報9034，升26點或0.3%。恒生科技指數收報5260，跌10點或0.2%。

 

　　全日主板成交近2368億元，不過值得留意的是今日有超過40億元南下資金沿港股通流出。

 

　　內地下周召開全國兩會，內需板塊作為重點關注板塊提前炒作，海底撈(06862)升6.19%領漲大市場，報17.51元，安踏體育(02020)升2.48%，報86.65元，康師傅控股(00322)升3.76%，報13.53元，李寧(02331)跌1.16%，報22.14元；內房亦受捧，龍湖(00960)升4.6%，報10.24元，、潤地(01109)升2.26%，報32.58元，、中海外(00688)升1.97%，報14.48元，萬科企業(02202)升1.05%，報3.85元。

 

　　碧桂園(02007)境內發債主體回購多筆境內債券，股價漲6.45%，報0.33元。

 

　　滙控(00005)全年列帳基準稅前盈利299.07億美元，按年跌7.4%，但勝於預期中值，而第四季稅前盈利按年升近兩倍至68.02億元，與此同時增加派息及給出進取的業績指引。滙控盤中觸及142.7元再創上市新高，股價漲5.47%，報142.7元；渣打(02888)未公布派息比率及每股盈利指引，留待5月公布新三年計劃時一併公布，渣打股價下跌2.17%，報193.6元。

 

　　財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案稱，未來5年會準備可供興建約9.8個私營房屋單位的土地。而來年賣地表包括9幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局（市建局）及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位；此外，陳茂波提出1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%。本港地產股反應較淡，恒地(00012)股價跌2.1%，報34.58元，新地(00016)跌2.08%，報136.4元，長實(01113)價跌1.85%，報46.64元，惟新世界(00017)漲5.49%，報11.14元。

 

　　信義光能(00968)全日價跌3.58%，報3.5元，為表現最差藍籌股，萬洲國際(00288)跌3.27%，報10.05元。

 

　　關稅戰風暴暫未見餘震，環球股市回升公用股逆向下跌，長江基建集團(01038)跌2.66%，報64.1元，中電(00002)跌2.53%，報75.05元，電能(00006)跌1.84%，報61.3元，煤氣(00003)跌0.91%，報7.62元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及滙控，國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)。騰訊收報522.5元，升0.5%；阿里收報148.3元，升0.2%；小米收報35.6元，跌0.4%。

撰文：經濟通市場組

