照顧者 情緒健康
盤前攻略｜美股報升英偉達績後股價波動，港股須先守穩26700

26/02/2026

　　美股持續反彈向上，華爾街聚焦英偉達(US.NVDA)業績，績前三大指數向上修復，連升第二日；道指升307點報49482，納指升288點報23152，標普升56點報6946。盤後英偉達公布第四季收入按年增73％至681億美元，經調整每股增82％至1.62美元，雙雙勝過預期；盤後英偉達一度升逾3％，但其後又轉跌。

 

（Shutterstock圖片）

 

*中概個別，ADR跑贏，滙控ADR較港股再升3％*

 

　　中概股個別發展：阿里巴巴跌0.54％報152.28美元，拼多多升0.02％報106.90美元，京東升0.07％報27.54美元，百度跌0.73％報132.65美元，小鵬跌2.94％報18.18美元，理想跌1.18％報18.45美元，蔚來跌2.08％報5.19美元，富途升5.38％報151.72美元，貝殼升3.04％報17.62美元，新東方跌5.31％報56.92美元。

 

　　ADR造價個別較港股收高：騰訊(00700)ADR較港股高0.07％，折合522.9港元；美團(03690)ADR較港股高0.36％，折合83.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.79％，折合85.2港元；滙控(00005)ADR較港股高3.23％，折合147.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.51％，折合35.8港元；港交所ADR較港股高1.31％，折合417.6港元。

 

*牛倉街貨減少降反殺壓力，恒指料先驗證26700支持*

 

　　恒指夜期昨晚升189點報26947，較現貨高水189點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26920，升222點，較恒指現貨高水162點，恒指料跟隨高開過百點。隔晚英偉達公布上季維持強勁增長之餘，收入與盈利都繼續勝過預期，帶動盤後股價一度上升，然而資金散水速度快，拖累盤後價倒跌，然而資金面操作料無礙業績利好，料港股AI概念等將受惠有支持。

 

　　恒指昨日爭持間維持升幅，參考恒指牛熊證街貨分布，雖然昨日升幅不大，但恒指牛區內累積的巨量街貨亦有一部分人選擇獲利了結，並非大多數但至少非繼續急升，全個牛倉上日淨減739張對應期指張數，整體反殺風險略為下降。上日牛區亦重新新增26500至26699約200點區域，新區僅淨增206張對應期指張數街貨，反映牛友狙擊力度不算大，而且大市亦逐步與牛證重貨區拉遠，加深淡友反殺攻穿26300難度，預計恒指日內會繼續驗證26700支持。

 

撰文：經濟通市場組

 

撰文：經濟通市場組

即時重點新聞

26/02/2026 17:15  《盤後部署》北水持續出貨累恒指反覆低收，地緣政局未穩押注金價可吸招金

26/02/2026 17:06  百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期

26/02/2026 16:34  新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙

26/02/2026 16:37  周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙

26/02/2026 16:25  恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

26/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油

26/02/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控績後大摩升目標8%，瑞銀升李寧目標三成兼升級至買入

26/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２２６，一周拆息較上日微升１０基點

