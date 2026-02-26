特朗普當政｜加勒比局勢突變，懸美國旗快艇闖古巴4人遭邊防警擊斃

古巴內政部周三（25日）表示，一艘懸掛美國國旗的快艇當天非法闖入古巴領海，被發現後向古巴人員開火。古巴邊防警衛隊還擊，擊斃船上4人，事件料刺激加勒比緊張局勢升級。

（Shutterstock圖片）

內政部表示，邊防警衛隊在中部比亞克拉拉省附近領海，發現一艘在美國佛羅里達州註冊的快艇違規闖入。當邊防警衛隊靠近該艘快艇時，快艇上的人向邊防警衛隊開火，打傷邊防警衛隊指揮官。

古巴邊防警衛隊還擊，快艇上的人員4死6傷。當局正在調查事件，暫時未公布快艇上的人的身份。

美國國務院、五角大樓、美軍南方司令部和海岸警衛隊均暫未回應置評請求。美國副總統萬斯在白宮對媒體表示，當前缺乏相關細節，但「情況沒有我們擔心的那麼糟糕」。

美國佛羅里達州總檢察長烏特邁爾表示，已指示全州檢察辦公室與聯邦、州及執法夥伴合作，就古巴領海船隻交火事件啟動調查。

《紐約時報》則引述一位美國官員稱，美國海軍或海岸警衛隊的艦隻未捲入事件，涉事快艇為試圖將親屬從古巴接出的美國民用船隻。

撰文：經濟通市場組

