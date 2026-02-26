  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

特朗普當政｜加勒比局勢突變，懸美國旗快艇闖古巴4人遭邊防警擊斃

26/02/2026

　　古巴內政部周三（25日）表示，一艘懸掛美國國旗的快艇當天非法闖入古巴領海，被發現後向古巴人員開火。古巴邊防警衛隊還擊，擊斃船上4人，事件料刺激加勒比緊張局勢升級。

 

特朗普當政｜加勒比局勢突變，懸美國旗快艇闖古巴4人遭邊防警擊斃

（Shutterstock圖片）

 

　　內政部表示，邊防警衛隊在中部比亞克拉拉省附近領海，發現一艘在美國佛羅里達州註冊的快艇違規闖入。當邊防警衛隊靠近該艘快艇時，快艇上的人向邊防警衛隊開火，打傷邊防警衛隊指揮官。

 

　　古巴邊防警衛隊還擊，快艇上的人員4死6傷。當局正在調查事件，暫時未公布快艇上的人的身份。

 

　　美國國務院、五角大樓、美軍南方司令部和海岸警衛隊均暫未回應置評請求。美國副總統萬斯在白宮對媒體表示，當前缺乏相關細節，但「情況沒有我們擔心的那麼糟糕」。

 

　　美國佛羅里達州總檢察長烏特邁爾表示，已指示全州檢察辦公室與聯邦、州及執法夥伴合作，就古巴領海船隻交火事件啟動調查。

 

　　《紐約時報》則引述一位美國官員稱，美國海軍或海岸警衛隊的艦隻未捲入事件，涉事快艇為試圖將親屬從古巴接出的美國民用船隻。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

67.600

異動股

03088

華夏恒生科技

6.480

異動股

08111

中國科技產業集團

0.086

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03088 華夏恒生科技
  • 6.480
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.086
  • 00947 摩比發展
  • 0.405
  • 00388 香港交易所
  • 415.400
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 40.800
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.460
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.790
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.440
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 788.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.530
  • 00012 恒基地產
  • 34.440
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.560
  • 00014 希慎興業
  • 21.380
  • 00004 九龍倉集團
  • 26.060
報章貼士
  • 00772 閱文集團
  • 31.980
  • 目標︰--
  • 00823 領展房產基金
  • 38.360
  • 目標︰$43.00
  • 06055 中煙香港
  • 43.000
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2026 17:15  《盤後部署》北水持續出貨累恒指反覆低收，地緣政局未穩押注金價可吸招金

26/02/2026 17:06  百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期

26/02/2026 16:34  新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙

26/02/2026 16:37  周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙

26/02/2026 16:25  恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

26/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油

26/02/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控績後大摩升目標8%，瑞銀升李寧目標三成兼升級至買入

26/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２２６，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 小米等品牌手機傳下月漲價，人幣升破6.84關，默茨訪宇樹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

KFC x Segafredo Zanetti意式咖啡系列新登場，試飲價$9.9起！2月26日免費送250杯咖啡
人氣文章

玩樂假期

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間
人氣文章

玩樂假期

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，必看畫廊與焦點作品 新文章
人氣文章

Fashion Feature

香港Comic Con倒數！細看三位嘉賓螢幕背後的小秘密：Mads Mikkelsen是漫畫宅男？Giancarlo Esposito愛吹薩克斯風？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致肥飲食｜研究揭「這時段」吃晚餐易肥2倍，醫生推薦睡前食1種水果助眠新文章
人氣文章
名人健康｜50歲武打巨星Tony Jaa暴瘦現身，家屬揭真相澄清吸毒愛滋傳聞
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 22:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道26/02/2026
定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對...

26/02/2026 15:01

2026-27年度財政預算案

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區