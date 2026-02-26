  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

開市Go | 英偉達營收展望強勁，長和系售英配電商套現千億，攜程季績優預期

26/02/2026

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普發布的國情咨文未對市場帶來波動，市場聚焦包括英偉達、Salesforce及Snowflake等多家科技巨企於收市後公布的業績，美股周三（25日）延續升勢，三大指數連續第二個交易日高收。道指收市升307.65點，或0.63%，報49482.15點；標普500指數升56.06點，或0.81%，報6946.13點；納指升288.4點，或1.26%，報23152.08點。股市整體向好反映資金在大型科技股業績公布前的積極部署。中國金龍指數跌35點。日經期貨截至上午8時01分跌527點。

 

2、英偉達公布第四季經調整每股盈利1.62美元勝預期，首季營收指引780億美元大幅高於市場預期726億美元，盤後股價一度升逾3%。

 

3、美國商務部助理部長彼得斯確認，英偉達H200人工智能晶片至今未售予任何中國客戶，据美國總統特朗普宣布解禁逾兩個月，交付量仍為零。

 

4、美國貿易代表格里爾表示，特朗普將於數日內簽署指令，在適用情況下將全球關稅稅率上調至15%，對華關稅水平維持不變。

 

5、美國在中東集結軍力之際，伊朗加快原油裝船步伐，或表明正為美國可能發動襲擊作準備。

 

6、美國副總統萬斯指對26日在日內瓦舉行的新一輪美伊間接談判抱有希望，特朗普傾向外交解決問題，但必要時將會動用美軍。

 

7、聖路易斯聯儲行長指聯儲局現時實際政策利率接近中性，能平衡就業與通脹風險；堪薩斯城聯儲行長稱就業情況良好，人工智能或助緩解勞動力短缺。

 

8、德國總理默茨與中國國家主席習近平會晤，指有信心克服貿易及地緣政治分歧建立戰略夥伴關係，習近平透露中國將訂購最多120架空客飛機。

 

9、日本央行行長植田和男表示，決定下次加息時將審視12月及此前升息所帶來的影響。

 

10、本港差餉物業估價署數據顯示，1月全港私人住宅樓價指數報301.4點，按月升0.53%連升8個月，按年升4.9%創逾一年半高位。

 


焦點股

 

長江基建(01038)、長實集團(01113)、電能實業(00006)
　- 長和系逾1100億元售英國電網UKPN，長建、長實、電能齊錄重利

攜程(09961)
　- 第四季同比多賺近1倍，經調整EBITDA按年增15%

AI概念股：騰訊(00700)、百度(09888)、阿里(09988)
GPU概念股：百度(09888)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)
　- 英偉達業績及指引均勝預期，盤後股價升
　- 美國確認英偉達H200晶片至今未售予中國客戶
　- 中國商務部等七部門鼓勵進口晶片設計服務以滿足國內急需

三桶油：中國石油(00857)、中國石化(00386)、中國海洋石油(00883)
　- OPEC+代表預計本周末會議將同意恢復小幅增產

泰德醫藥(03880)
　- 料去年淨利潤增長最多2.8倍至2.3億人幣

航空股：南方航空(01055)、東方航空(00670)、中國國航(00753)
　- 在岸離岸人民幣對美元均升破6.87，創34個月新高

阿里(09988)、智譜(02513)
　- 阿里雲推出低價AI編程套餐，用戶可切換千問3.5等模型，最低月費7.9元人民幣

騰訊控股(00700)
　- 騰訊投資AI公司階躍星辰擬香港IPO，或募資約5億美元

玖龍紙業(02689)
　- 中期純利升3.19倍至19.7億元人民幣，不派息

珩灣科技(01523)
　- 尋求分拆Peplink納斯達克上市，擬實物分配所有持股

鷹君集團(00041)、朗廷
　- 鷹君派特別股息，每持15股派朗廷1個股份合訂單位

港交所(00388)、百度(09888)、新鴻基地產(00016)、銀娛(00027)
　- 今日將公布業績

 

油金報價

 

紐約期油上升0.21%，報美元65.57/桶

布倫特期油下降0.03%，報美元70.85/桶

黃金現貨下跌0.01%，報美元5163.30/盎司

黃金期貨下跌0.95%，報美元5179.04/盎司

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

67.600

異動股

03088

華夏恒生科技

6.480

異動股

08111

中國科技產業集團

0.086

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03088 華夏恒生科技
  • 6.480
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.086
  • 00947 摩比發展
  • 0.405
  • 00388 香港交易所
  • 415.400
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 40.800
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.460
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.790
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.440
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 788.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.530
  • 00012 恒基地產
  • 34.440
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.560
  • 00014 希慎興業
  • 21.380
  • 00004 九龍倉集團
  • 26.060
報章貼士
  • 00772 閱文集團
  • 31.980
  • 目標︰--
  • 00823 領展房產基金
  • 38.360
  • 目標︰$43.00
  • 06055 中煙香港
  • 43.000
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2026 17:15  《盤後部署》北水持續出貨累恒指反覆低收，地緣政局未穩押注金價可吸招金

26/02/2026 17:06  百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期

26/02/2026 16:34  新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙

26/02/2026 16:37  周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙

26/02/2026 16:25  恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

26/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油

26/02/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控績後大摩升目標8%，瑞銀升李寧目標三成兼升級至買入

26/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２２６，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 小米等品牌手機傳下月漲價，人幣升破6.84關，默茨訪宇樹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

男人最好的投資是善待妻子新文章
人氣文章

熱話 Feature

財政預算案2026懶人包︱全民 AI 培訓＋光影表演取代幻彩詠香江＋電動車一換一優惠 3 月完結＋綠在區區全自助回收 新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

5年內購物習慣大洗牌？10年後還有實體店嗎？Boutir AI 教你搶先布局新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

拆解《超級名模生死鬥》華麗糖衣：當年的「Wanna Be On Top」是圓夢還是噩夢？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《夜王》：由太子到葵芳
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜60歲林保怡身形發福顯老態，走路姿態疑患不死癌症
人氣文章
名人健康｜84歲盧海鵬近況曝光，演唱會及參加渣馬：行動不便需攙扶新文章
人氣文章
山今老人解構手指與大腦關係！道家握固／佛家手印各有千秋？勤做4大手指操防腦退化
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 22:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道26/02/2026
定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對...

26/02/2026 15:01

2026-27年度財政預算案

說說心理話

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區