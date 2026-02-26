  • 會員
長和系 | 出售英國電網業務套現逾1100億元，長和系集體上漲仍可追入？

26/02/2026

　　長和系包括長江基建(01038)、電能實業(00006)及長實集團(01113)公布以1107.5億港元出售旗下英國最大配電網絡營運商UK Power Networks(UKPN)全數股權予法國能源巨擘Engie S.A，是次交易採全現金方式支付，長和系將從中變現龐大收益，並回籠逾千億現金。長和系今早(26日)集體上漲，其中長建及電能都升半成破頂，長實升逾2%。最近長和(00001)營運的巴拿馬運河兩個港口此前被當地最高法院宣布違憲，其後遭臨時接管，今早借出售英電網大刁反彈3.8%。長和系幾隻股份都正處於高位，是否仍可追入？

 

（資料圖片）

 

長和系1107.5億元售英國配電商UKPN　長建電能長實長和齊獲重利

 

　　長和系包括長江基建、電能及長實聯合公布，落實出售旗下英國最大配電網絡營運商UK Power Networks(UKPN)全數股權，買方為法國能源巨擘Engie S.A，涉資總基本代價達105.48億英鎊(約1107.5億港元)。UKPN之已發行股本由長江基建、電能及長實分別擁有40%、40%及20%。長江基建收取基本代價42.192億英鎊(約443.016億港元)，在計入長江基建於電能實業約36.01%之股權後，預期錄得來自該等交易約145億港元之實際收益。電能收取基本代價42.192億英鎊(約443.016億港元)，預期錄得來自出售事項約107億港元之收益。長實收取基本代價21.096億英鎊(約221.508億港元)，預期錄得來自出售事項約84億港元之收益。至於長和(00001)預期確認來自出售事項之普通股股東應佔收益約145億港元，相當於長和於長江基建估計收益中約75.67%之應佔份額。

 

　　UKPN主要於倫敦及英格蘭東南部與東部從事電力分銷業務，服務約850萬戶家庭及企業，於2024至2025財政年度利潤大幅增長，除稅後溢利達8.53億英鎊，按年上升逾1.7倍。公告指，這主要受惠於英國監管框架下的收入追溯機制，得以收回與高通脹相關的額外金額。長和系管理層表示，集團自2010年入股以來，資產增長顯著，是次出售可按「具吸引力之估值」變現，所得款項淨額擬用作物色新投資機會，以及一般營運資金。

 

　　市場消息稱，長江集團(長實、長和、長建及電能)於2010年收購UKPN時，其企業價值為57.75億英鎊，是次出售的的企業價值為168.38億英鎊(約1768億港元)，2010年收購時的股權價值為25.53億英鎊，是次出售的股權價值為110.78億英鎊(約1163億港元)。自長江集團在2010年收購UKPN以來，長和系取得股東分派44億英鎊，項目現金回報超過6倍。

 

李澤鉅：續尋求投資及發展機會　物色受規管行業及有長期穩定合同項目

 

李澤鉅（AP）

 

　　長江集團主席李澤鉅表示，憑藉成功往績和雄厚資本實力，長江集團將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場(包括英國及其他地區)，物色受規管行業以及擁有長期穩定合同的項目，及其他具備優厚潛力之業務。

 

　　長江基建聯席董事總經理甄達安表示，對長江基建和英國公用事業界別而言，這宗交易是一個重要里程碑。是項交易體現了長江基建與UKPN多年來共同創建的價值，也凸顯了長江基建作為投資暨營運者，在建立和管理可靠、以客為本兼高效的公用事業公司上，深具實力。自UKPN於2010年被長江基建收購後，成功扭轉了該電網的表現，不論在營運和財務上均大有進益。UKPN於被收購時，幾乎所有關鍵績效指標均被英國能源監管機構Ofgem予以劣評；時至今日，幾乎所有指標均為同儕之首，並於2025年獲頒「年度公用事業大獎」(「Utility of the Year」)，第五度榮登這業界最高殊榮。對於UKPN在成為長江集團成員後的重大轉變和長足發展，感到十分欣喜和自豪。

 

瑞銀：長實出售英國電力資產後近乎淨現金　今年回購股份可能性提高

 

　　瑞銀發表報告指，長實宣布向Engie Group出售UK Power 20%股權。同時，長江基建及電能實業亦將出售各自持有的40%股權。根據公告，長實將回收221.5億港元現金，備考淨負債比率將由2025年上半年度的7.3%進一步下降至接近淨現金水平(同時計入近期從英國鐵路合資企業回收的20億港元現金)。長實將錄得84億港元出售收益，相當於該行原先對2026年盈利預測的68%。2025財年的年度化盈利損失將為21億港元。

 

　　管理層表示，出售所得現金將保留作新併購機會及一般營運資金用途，同時相信此項出售將提升整體股東回報。此前管理層曾強調香港住宅用地收購、困境商業地產資產、海外基建資產及股份回購，作為其四大優先資本配置。經過近6個月觀察，前三項舉措進展有限。鑑於近期從英國鐵路合資企業及Blue Coast回收現金增加，加上股份繼續以2026年預測市帳率0.41倍交投(遠低於其他主要發展商的0.52至0.69倍)，該行認為2026年長實進行股份回購的可能性提高。另一方面，該行預期長實不會在交易完成後派發特別股息，因管理層此前曾表示股份回購是更有效的提升股東回報工具。預期股價在公告後將有正面反應，目標價54.9港元，較預測每股資產淨值(NAV)91.3港元折讓40%，評級「買入」。

 

（長實網頁截圖）

 

林家亨：現金流更強會有很多收購機會　長實前景可看高一線

 

長和系 | 出售英國電網業務套現逾1100億元，長和系集體上漲仍可追入？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，長和系今次出售英國電網業務值得一讚，集團從巴拿馬事件吸收很大的經驗，始終西方國家經常以國家安全風險作為理據，就算以前集團擁有甚麼利益，若該等國家要收回其經營權可以有很多借口，甚至出動國家憲法。長和系作為於海外有大量此類投資的公司，尤其牽涉電力，電力對國家安全比港口更重要，既然現在有買家上門，價格也吸引，就像長和未被巴拿馬封殺前，黑石(Blackstone)要買其港口出價亦不俗，但今時今日巴拿馬以違憲為由收回其港口經營權，黑石已不需再向長和買，因此集團今次出售英國電網智慧很高抵讚。

 

　　林家亨又指，今次的消息不是一般技術性消息，而是屬於基本面消息，每逢有此類消息，股價不難重上保歷加通道頂線，因今次得到的特殊利益會對其盈利有很大裨益，而長和系本身已屬現金流很強的公司，今時今日賣了海外資產，現金流就更強，會有很多其他收購機會，可收購香港一些低迷的地產業務，長實前景可看高一線。

 

　　長和系今早全線造好，長和半日升3.79%收報64.35元，長江基建升5.54%報67.65元，電能升5.3%報64.55元，長實升2.23%報47.68元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

