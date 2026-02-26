港交所 | 去年多賺36%勝預期，中期息多派33%，摩通看$540，應如何部署？

港交所(00388)今日(26日)中午公布業績，受惠股市交投暢旺及新股市場熾熱，港交所去年盈利按年升36%至178億元，超出市場介乎167億至173億元的預測上限，收入及其他收益升32%至271億元，盈利及收入連續第二年創新高，派第二次股息每股6.52元，按年增33%，全年股息增35%至12.52元，維持九成派息比率。績後港交所股價轉跌為升，最多升逾1%。港交所早前已由高位調整不少，可否再吼？

去年純利升36%至178億元 第二次中期息增33%至6.52元

港交所公布，截至2025年12月31日止全年純利177.54億元，按年升36%；每股基本盈利14.05元，按年升36.1%；派第二次中期息6.52元，按年增加33.1%。連同第一次中期股息，全年股息金額合計每股12.52元，按年增加35.2%。期內收入及其他收益271.03億元，升31.8%；EBITDA（非HKFRS計量項目）227.96億元，升40%。

單計第四季，純利為43.35億元，按年升15%，基本每股盈利為3.43元。期內收入及其他收益按年升15%至73.1億元，當中主要業務收入按年升11%，源於現貨及商品市場交易及結算費增加，但應支付予結算參與者的回扣增加令保證金的投資收益淨額減少，已抵銷部分增幅。公司資金的投資收益淨額為5.72億元，按年升68%，主要源於集團非上市股本投資的估值出現非經常性收益1.63億元。EBITDA利潤率為78%，按年升3個百分點。

去年日均成交額升90%至2498億元 新股集資額升2.26倍

另港交所公布，現貨市場平均每日成交金額在2025年創下新高，達2498億元，較2024年增長90%。香港交易所歷來最活躍的20個交易日中，有15日出現在2025年。衍生產品市場在2025年也屢創佳績，期貨及期權平均每日成交合約張數達170萬張，較2024年上升7%。

在中國內地和國際發行人來港上市宗數增加的帶動下，2025年香港新股市場融資額較2024年大幅上升，位居全球第一。2025年共有119家公司來港上市，總集資額達2869億元，較2024年上升226%，也是2021年以來表現最好的一年。截至2025年12月31日，處理中的首次公開招股申請數目增至345宗，是2024年12月31日的84宗申請的4倍多。而2025年聯交所上市公司的上市後再融資總額達5146億元，是2024年的兩倍多，也是2021年以來的最高紀錄。

去年港股通日均成交額升1.51倍 滬深港通收入增57%創新高

此外，去年滬股通及深股通的平均每日成交金額創下2124億元人民幣新高，較2024年上升42%。此外，中國內地大量資本尋求多元化投資渠道，亦帶動港股通平均每日成交金額創下1211億元新高，較2024年上升151%，港股通成交量佔2025年現貨市場總成交量23%。因此，來自滬深港通的收入及其他收益上升57%至43.17億元的歷年新高。

2025年ETP（包括ETF以及槓桿及反向產品）平均每日成交金額錄得367億元的歷史新高，較2024年的189億元上升94%。其中2025年4月7日的ETP總交易額更創單日新高1172億元。2025年共有6隻新ETF納入滬深港通南向交易，進一步擴大ETF互聯互通範圍。截至2025年12月31日，合資格南向交易ETF共有23隻。

陳翊庭：料今年市場波動持續 將提升市場便利性和競爭力

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，在當前的宏觀環境下，儘管集團預期2026年市場波動仍將持續，但集團也看到了一些值得樂觀的因素：面對地緣政治格局日趨多極化，全球投資者都在尋求透過亞洲市場（尤其是中國資產）進行多元化配置和風險管理。

她提及，相信港交所的長期戰略發展計劃（包括大力投資重要基礎設施的升級）將確保集團的業務繼續在全球市場保持競爭力，並鞏固香港作為全球國際金融中心的地位，促進亞洲區內及亞洲與全球其他地區之間的資本流動。在2026年，集團將繼續發揮自身獨特優勢，滿足全球投資者不斷變化的需求，提升市場的便利性和競爭力。

摩通：上季盈利按季下跌仍勝預期 予目標價540元

摩通發表報告指，港交所去年第四季淨利潤43億元，按季下跌12%，按年增長15%，較該行預期高出19%。去年全年純利178億元，按年升36%，較市場預期高2%。業績優於預期主要受收入帶動。交易及結算費收入按季跌幅(-14%/-16%)較該行預期溫和，儘管成交量呈季節性疲弱(現貨股票日均成交額按季跌21%)。此等收入抵銷了表現遜於預期的託管費及市場數據費。盈利受惠於非上市股權投資估值錄得1.63億元非經常性收益，以及港交所企業資金回報提升，足以抵銷自去年10月起調整旗下結算所向其參與者支付的現金抵押品利息的計算方法，並下調對非現金抵押品的融通費用的影響。上述因素帶動淨投資收益表現強勁(12億元，按季升20%)，成為業績優於預期的主要原因。值得留意的是，即使撇除1.63億元收益，除稅前利潤50億元仍錄得按年16%增長，較該行預測高出15%。成本管控符合預期，總開支按年增加7%。

摩通表示，這是港交所表現強勁的一季，儘管第四季成交量轉弱，盈利仍能保持穩健。淨投資收益表現強勢令人驚喜，或可成為2026財年盈利上調的來源。經歷2025年12月的季節性淡靜後，成交量已重拾強勢，年初至今香港市場日均成交額約2600億元，已計入上星期農曆新年期間的淡靜市況。此外，進入2026年，港交所有超過400宗活躍上市申請，較2025年第三季的297宗顯著增加。該行預期股價將走強，維持「增持」評級，目標價540元。

花旗：上季投資收入及營運支出優於預期 予目標價505元

花旗指，港交所公布去年第四季歸屬股東淨利潤43億元，按季下跌12%，按年增長15%，較市場共識高出16%。核心收入55億元，按季跌12%，按年升17%，較市場預期高出2%，主要受上市費及託管費收入增加帶動。

該行指，港交所上季投資收入12億元，較市場預期高出45%，部分歸因於季度錄得非上市股權收益1.63億元及匯兌收益5300萬元。營運支出按年增加4%，主要由於折舊費用上升，但較市場預期低9%。宣派第二次中期股息每股6.52元，派息比率約89%，評級「買入」，目標價505元。

陳政深：大市處於整固兼新股市場未回歸 港交所估值偏貴料區間上落

艾德金融執行董事陳政深認為，港交所股價能否有更好表現，首先要看大市氣氛，近期整體大市處於整固格局，港交所也難免抖一抖；第二，要看新股市場於過年後何時回歸；第三，要看技術因素，港交所股價處於50天線以下已有不少日子，2月就主要處於50天線以下，如此格局很難當其為強勢股，在其現時偏弱格局下，即使大市回升，要領跑其他股份，重上之前460元，需要一些時間，而且不要忘記之前升至460元後，不久即裂口式跌穿50天線。事實上，港交所經營數據透明，每季會公布，大家從每日大市成交也計算到，亦觀察到新股市場狀況，而其現價估值仍達30倍PE，若再升至30幾、40倍，比同業有些偏貴。上述因素加起來，就令其每逢升至高位都有獲利情況出現。

陳政深補充指，港交所現價雖未到極貴水平，但洲際交易所(ICE)僅22倍PE，澳洲證交所(ASX)19倍PE，芝商所(CME Group)27倍PE，倫交所也只挨近30倍，而港股與其他市場比較也未至於很強。況且，現時日均港股成交有二、三千億，其實已算不低，能否在進一步大幅增加呢？在此情況下，會限制港交所升幅，暫時應會於區間上落，挨近400元邊支持不小，但上方有420元及440元兩個阻力，這兩個位置較關鍵，會限制其升幅，且不要忘記其走勢始終落後大市，故不能心急，一定要待大市抽上去才輪到它上升。

港交所今日升0.78%收報415.4元，績前最多跌1.36%至406.6元，成交34.37億元。恒指則跌384點或1.44%，收報26381點，成交2592.77億元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

