港股 | 午市前瞻 | 舊科技股拖累現階段炒股不炒市，攜程佳績利好遭反壟斷抵銷

26/02/2026

　　美股連升第二日，英偉達(US.NVDA)業績強勁惟盤後時段表現反覆，港股步入業績期表現反覆，早段隨兩港銀破頂造好，惟盤中科技及內險板塊偏弱，總結半日恒指跌104點或0.4%，報26661，主板成交超過1309億元，陸股通再錄得淨流出近45億元。恒生中國企業指數報8918，跌116點或1.3%。恒生科技指數報5173，跌86點或1.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 舊科技股拖累現階段炒股不炒市，攜程佳績利好遭反壟斷抵銷

 

阮子曦：舊科技股需靠業績重新爭取信心

 

　　期結日港股波動，恒指今早（26日）高開逾200點後快速回落，盤中一度倒跌超過200點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，港股現時正陷進易跌難升局，其中最大主要原因為科技股前景問題。他指，現時科技股也分為「新科技股」與「舊科技股」，AI小龍小虎等為增長前景更闊的「新科技股」，近期股價飛天更顯得一眾「舊科技股」如ATMX等黯淡失色，主要因擔心AI市場新舊迭代後會蠶食舊有科技的盈利，令「舊科技」系列近日股價受壓。在這一前提下，近日這些主力的大型科技股表現難以改善，如要重新獲市場青睞，一定要業績上能夠支撐市場信心。

 

　　他預期在市場觀望科技股業績期間，恒指大約在26000至27000之間徘徊為主，期間要採取炒股不炒市策略，每個板塊都非全然向淡或全然向好，需要逐隻個股分析。他舉例如傳統金融股一樣，要有如滙控(00005)一樣大幅超越預期的佳績，才能刺激股價在高位之上再突破，另外大盤股如內險股可繼續持有，相對港交所(00388)在技術走勢上他則會先行觀望。他又指現時市況不容易炒，如要穩彈但不少穩彈股如地產股、金融股等已水漲船高，難以吼低又難高追。

 

反壟斷調查成攜程「達摩克利斯之劍」

 

　　攜程(09961)公布去年第四季純利按年大增近一倍至42.7億元人民幣，雖則按季大跌78.5%，收入同比增長兩成至154.3億元人民幣，當中各項分部收入亦同比均衡上升一至兩成。阮子曦分析指攜程業績不俗甚至算是表現強勁，但市監局的反壟斷調查抵銷一切利好因素。他提到，假如市監局最終定下罰款，市場反而鬆一口氣，即使高價也象徵事件告一段落，但如今懸而未決，兼且攜程在業績中表明無法預計調查狀態和結果，加深入不明朗預期，就算業績再好也不會吸引追捧。他指，現時市場最憂慮不是罰則，而是不知道業務上未來有甚麼可做與不可做，這一憂慮才是最令市場卻步。

 

　　自反壟斷調查開始，攜程自600元以上高位急挫超過三成至今日盤中曾失守400元心理關口，阮子曦認為股價大跌後值博率一定高，但就是能否「博到」的問題，連公司都不清楚調查狀態與結果，即使股價吸引，他個人也不會建議投資者貿然撈底。不過他指，目前內地對攜程的反壟斷調查屬個別例子，但若果再有案例，便有可能令市場憂慮反壟斷之風再起。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

