異動股 | 港交所績後倒升，去年多賺36%，全年派息增三成半

港交所(00388)午後倒升，現價升0.1%，報412.8元，該股成交約424萬股，涉資17.35億元。

港交所公布，截至2025年12月31日止全年純利177.54億元，按年升36%；每股基本盈利14.05元，按年升36.1%；派第二次中期息6.52元，按年增加33.1%。連同第一次中期股息，全年股息金額合計每股12.52元，按年增加35.2%。

滬深港通全年收入增57%創新高

期內，收入及其他收益271.03億元，升31.8%；EBITDA（非HKFRS計量項目）227.96億元，升40%。滬股通及深股通的平均每日成交金額創下2124億元人民幣新高，較2024年上升42%，帶動來自滬深港通的收入及其他收益上升57%至43.17億元的歷年新高。

2025年ETP（包括ETF以及槓桿及反向產品）平均每日成交金額錄得367億元的歷史新高，較2024年的189億元上升94%。其中2025年4月7日的ETP總交易額更創單日新高1172億元。

現時，恒生指數報26632，跌133點或跌0.5%，主板成交逾1378億元。國企指數報8908，跌126點或跌1.4%。恒生科技指數報5163，跌96點或跌1.8%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票