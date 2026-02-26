  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯

異動股 | 港交所績後倒升，去年多賺36%，全年派息增三成半

26/02/2026

　　港交所(00388)午後倒升，現價升0.1%，報412.8元，該股成交約424萬股，涉資17.35億元。

 

異動股 | 港交所績後倒升，去年多賺36%，全年派息增三成半

 

　　港交所公布，截至2025年12月31日止全年純利177.54億元，按年升36%；每股基本盈利14.05元，按年升36.1%；派第二次中期息6.52元，按年增加33.1%。連同第一次中期股息，全年股息金額合計每股12.52元，按年增加35.2%。

 

滬深港通全年收入增57%創新高

 

　　期內，收入及其他收益271.03億元，升31.8%；EBITDA（非HKFRS計量項目）227.96億元，升40%。滬股通及深股通的平均每日成交金額創下2124億元人民幣新高，較2024年上升42%，帶動來自滬深港通的收入及其他收益上升57%至43.17億元的歷年新高。

 

　　2025年ETP（包括ETF以及槓桿及反向產品）平均每日成交金額錄得367億元的歷史新高，較2024年的189億元上升94%。其中2025年4月7日的ETP總交易額更創單日新高1172億元。

 

　　現時，恒生指數報26632，跌133點或跌0.5%，主板成交逾1378億元。國企指數報8908，跌126點或跌1.4%。恒生科技指數報5163，跌96點或跌1.8%。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

67.600

異動股

03088

華夏恒生科技

6.480

異動股

08111

中國科技產業集團

0.086

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03088 華夏恒生科技
  • 6.480
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.086
  • 00947 摩比發展
  • 0.405
  • 00388 香港交易所
  • 415.400
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 40.800
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.460
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.790
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.440
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 788.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.530
  • 00012 恒基地產
  • 34.440
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.560
  • 00014 希慎興業
  • 21.380
  • 00004 九龍倉集團
  • 26.060
報章貼士
  • 00772 閱文集團
  • 31.980
  • 目標︰--
  • 00823 領展房產基金
  • 38.360
  • 目標︰$43.00
  • 06055 中煙香港
  • 43.000
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2026 17:15  《盤後部署》北水持續出貨累恒指反覆低收，地緣政局未穩押注金價可吸招金

26/02/2026 17:06  百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期

26/02/2026 16:34  新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙

26/02/2026 16:37  周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙

26/02/2026 16:25  恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

26/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油

26/02/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控績後大摩升目標8%，瑞銀升李寧目標三成兼升級至買入

26/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２２６，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 小米等品牌手機傳下月漲價，人幣升破6.84關，默茨訪宇樹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝新文章
人氣文章

騙局大拆解

匯豐發現偽冒「HSBC RM Chat」WhatsApp帳戶！提醒客戶：官方帳戶有「藍剔」新文章
人氣文章

政經范局．范強

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

金燕玲就是女主角
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《夜王》：由太子到葵芳
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜84歲盧海鵬近況曝光，演唱會及參加渣馬：行動不便需攙扶新文章
人氣文章
胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩 新文章
人氣文章
名人健康｜60歲林保怡身形發福顯老態，走路姿態疑患不死癌症
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 22:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道26/02/2026
定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對...

26/02/2026 15:01

2026-27年度財政預算案

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區