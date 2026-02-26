異動精選 | 售英資產套現逾千億長和系齊報喜，滙控績後再破頂帶挈本地銀行股
26/02/2026
【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票
更多財經熱話
2026-02-26
2026-02-26
2026-02-26
2026-02-26
2026-02-26
2026-02-26
2026-02-26
2026-02-26
2026-02-26
延伸閱讀
26/02/2026 17:15 《盤後部署》北水持續出貨累恒指反覆低收，地緣政局未穩押注金價可吸招金
26/02/2026 17:06 百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期
26/02/2026 16:34 新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙
26/02/2026 16:37 周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙
26/02/2026 16:25 恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四
26/02/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油
26/02/2026 08:50 【大行炒Ｄ乜】滙控績後大摩升目標8%，瑞銀升李寧目標三成兼升級至買入
26/02/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒８２２６，一周拆息較上日微升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 22:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|生財有道26/02/2026
定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON