英偉達 | 專家：英偉達上季財報有交代，後市能否重上200美元還看一關鍵

英偉達(US.NVDA)昨晚(26日)美股盤後公布第四季業績，收入增73%至681.27億美元，經調整每股盈利增82%至1.62美元，雙雙超過預期，惟盤後表現反覆。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，雖然市場經常憂慮英偉達增長見頂，但今次業績維持強勁增長，勝過預期之餘，連第一季指引都高於預期，令市場願意持續給予溢價。

至於英偉達盤後價格曾經先升後跌，阮子曦解釋是由於業績會期間提到英偉達遊戲系列產品GeForce或有可能因供應緊張導致價格上升，才帶來一定預期憂慮，但市場主要將股份定位為數據處理方面，預計對主營業務及股價影響不會太大。

阮子曦分析，未來部署上市場主要關注英偉達能否重新企穩200美元水平，當然亦需要新消息帶動，包括GTC大會上能否一如預期推出「前所未見」的晶片，才能支撐股價企穩關鍵水平兼突破。他認為持貨投資者仍可以等待新產品消息再作部署，但要做定心理準備未來不會大升而是慢牛走勢。

另外阮子曦亦關注英偉達毛利情況，雖然公司毛利率維持擴張，但英偉達向客戶融資問題會限制股價表現。他解釋，因應與大客戶簽成訂單有利市場估值，英偉達經常向客戶融資以促成訂單，此舉令市場有所折扣。

撰文：經濟通市場組

