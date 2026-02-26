  • 會員
恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

26/02/2026

　　美股連升第二日，英偉達(US.NVDA)業績強勁惟盤後時段表現反覆，港股步入業績期表現反覆，早段隨兩港銀破頂造好，惟盤中濠賭及內險板塊下跌，午後科技及生物技術概念加入跌市大軍，金融股升幅收窄，導致恒指午後跌幅放大，全日收報26381，跌384點或1.4%。恒生中國企業指數收報8814，跌220點或2.4%。恒生科技指數收報5109，跌151點或2.9%。

 

恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

 

　　主板成交近2593億元，值得留意的是北水連續第二日淨流出，涉及74億元，累計兩日合共淨流出114億元。

 

　　長和系落實出售旗下英國最大配電網絡營運商UK Power Networks（UKPN）全數股權，買方為法國能源巨擘Engie，涉資總基本代價約1107.5億港元，出售收益料約百億。長和系開市集體上揚，盤中愈升愈急，最終長和藍籌四子霸榜升幅前四位，長和(00001)漲4.52%，報67元，長江基建(01038)同升4.52%，報67元，電能(00006)升3.75%，報63.6元，長實(01113)則升3.04%，報48.06元。

 

　　港交所(00388)績後跌轉升0.78%，報415.4元；中電(00002)盈利減一成，股價全日挫2.2%，報73.4元；銀娛(00027)去年經調整EBITDA按年上升19%，淨收益按年上升13%，股價全日插水4.25%，報41.44元，同業金沙(01928)跌1.28%，報17.69元，永利澳門(01128)則跌1.03%，報5.78元。

 

　　希慎(00014)2025年營業額僅增1.6%，經常性基本溢利同比減少1.9%，股價重挫6.88%，報21.38元；攜程(09961)業績勝預期惟增長按季放緩，加上監管風險仍存，績後全日跌3.24%，報400.4元。

 

　　滙控(00005)季績振奮，股價今早接力再升，午後升幅收窄，全日累計升1.61%，報145元，盤中高見148元破頂，同業中銀香港(02388)升1.57%，報43.9元，高見44.8元同樣破頂，渣打(02888)跟升0.36%，報194.3元，至於友邦(01299)揚0.24%，報84.7元。

 

　　中升控股(00881)成交激增配合下重挫10.76%，領跌藍籌，收報10.37元，創10個月新低，該股下月將被剔出藍籌，連跌3日累計跌幅14.51%。

 

　　內險股調整持續今日重挫，中國平安(02318)瀉4.64%，報67.85元，國壽(02628)挫4.1%，報31.38元，新華保險(01336)跌3.96%，報55.75元，人保(01339)更跌5.55%，報6.3元，財險(02328)跌2.77%，報16.13元。

 

　　生物科技板塊亦捱沽，藥明生物(02269)跌7.45%，報38.28元，藥明康德(02359)跌4.63%，報115.3元，石藥集團(01093)跌4.5%，報9.54元。

 

　　一線科技股表現跑輸，百度(09888)績前挫4.27%，報123.4元，阿里(09988)同跌3.57%，報143元，美團(03690)跌2.72%，報80.45元，京東集團(09618)下滑2.62%，報104元，騰訊(00700)跌2.01%，報512元，小米(01810)則軟1.18%，報35.18元。

 

　　恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊及滙控。國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

 

撰文：經濟通市場組

 

