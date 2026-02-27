開市Go | 英偉達績後急挫拖累納指，百度績後ADR插水，百濟神州歷史性扭虧

要聞盤點

1、美股周四（26日）收市表現個別發展。市場呈現板塊輪動格局，資金從科技板塊流出並轉向傳統防禦性藍籌股，道指收市微升17.05點或0.03%，報49499.2點；標指跌37.27點或0.54%，報6908.86點；納指則大跌273.69點或1.18%，報22878.38點。此外，在避險資金湧入下，美國國債價格於周四全面上揚，10年期美債息下跌約3.1個點子至4.016厘，創下去年11月底以來的最低水平。

2、美國上周首次申請失業救濟人數21.2萬人，按周增加4000人，惟仍低於市場預期的21.6萬人。

3、摩通報告指英偉達穩健業績和指引遠超華爾街和買方預期，上調目標價6%至265美元並維持「增持」評級，然而投資者重新審視龐大AI支出與實際回報的合理性，英偉達股價績後急挫5.5%。

4、伊朗媒體報道，伊朗與美國已於瑞士日內瓦舉行第三輪間接談判，伊朗最高領袖哈梅內伊的顧問沙姆哈尼在社交平台X發文指出，若談判核心聚焦於伊朗承諾不發展核武，雙方「有望即將達成協議」。

5、據報美國航空航天和半導體行業面臨稀土短缺問題，已有供應商開始拒絕部分客戶訂單。

6、據報美國總統特朗普計劃召集矽谷科技業高管集體簽署承諾，保證其公司將承擔高耗能數據中心的電力成本。

7、財政預算案建議從外滙基金轉撥1500億元至基本工程儲備基金，引發爭議，財經事務及庫務局局長許正宇強調開支和投資有本質差異，但亦澄清有關舉措日後不會常態化。

8、港交所(00388)高層稱希望盡快推出零日期權(0DTE)產品，未來亦會推出固定收益和黃金期貨產品，以及正研究打造一個能支撐多元資產的代幣化平台。

9、數據顯示，今年2月中國的AI模型使用量急增1.3倍，首次超越美國，在開源模型上佔據榜首。

10、今日有四家企業來港招股，包括優樂賽(02649)、兆威機電(02692)、埃斯頓(02715)及美格智能(03268)。

焦點股

百度(09888)

- 第四季收入按年跌4%略好過預期，經調整淨利按年跌41.8%同樣好過預期

- 第四季核心AI新業務收入佔整體收入43%，其中智能雲基礎設施收入環比增長38%

- 稱正在推進分拆崑崙芯獨立上市

- 隔晚ADR下挫5.65%

京東集團(09618)

- 京東App上線「百億超市」頻道，計劃未來3年投入超過200億元人民幣商品補貼

新鴻基地產(00016)

- 中期溢利按年升36.21%；物業銷售溢利按年升94.93%

- 上半年合約銷售總額約189億元，總租金收入按年持平

- 中期息0.98元按年增加3%

機械人概念：禾賽(02525)、優必選(09880)、德昌電機(00179)

- 德國總理梅爾茨到訪內地明星機械人企業宇樹科技

百濟神州(06160)

- 第四季GAAP淨利潤6650.2萬美元扭虧為盈

- 全年收入增40%，經調整淨利約9.18億美元，歷史性扭虧為盈

- 指引今年總收入增兩成

蔚來(09866)

- 智駕晶片業務神璣獲投資者斥逾22億人民幣增資入股

周大福創建(00659)

- 中期溢利按年升15.26%，收入按年升5.9%

- 中期息0.28元按年增加約3%

新世界百貨中國(00825)

- 中期溢利按年上升3.93倍，惟收益按年減少12.44%，不派中期息

再鼎醫藥(09688)

- 去年第四季虧損降至5041萬美元，全年虧損降至1.76億美元

零跑汽車(09863)

- 據報歐洲汽車製造商Stellantis有意引進零跑電動車技術以降低成本

長和(00001)

- 附屬巴拿馬港口公司稱巴拿馬政府行動及法院判決與其特許經營合約不一致

MiniMax(00100)

- 旗下M2.5模型據報為2月使用量最高的AI大模型

泡泡瑪特(09992)

- 最新IP「放學後的Merodi」首批盲盒昨晚線上發售

OSL集團(00863)

- 旗下OSL HK上線企業級合規穩定幣USDGO



油金報價

紐約期油上升0.06%，報65.46美元/桶

布倫特期油上升0.4%，報71.01美元/桶

黃金現貨上升0.6%，報5197美元/盎司

黃金期貨下跌0.2%，報5213美元/盎司

