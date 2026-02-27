盤前攻略｜英偉達績後捱沽再挫科技股預期，港股日內恐試穿百天線

英偉達(US.NVDA)績後股價受挫，儘管第四季營收、獲利以及今季指引都好過預期，但依舊遭到華爾街拋售，隔晚股價重挫5.5％，其中一大原因為市場對其客戶的不信任。市場對傳統科技股信心減弱，引發這一輪科技股跌浪；三大指數中納指表現最差，跌273點或1.18％報22878，標普跌37點或0.54％報6908，道指微升17點或0.03％報49499。

*中概跟跌，ADR個別仍跑贏*

中概股跟隨受壓；阿里巴巴跌2.78％報148.05美元，拼多多跌1.41％報105.39美元，京東跌2.03％報26.98美元，百度績後跌5.65％報125.15美元，小鵬跌2.31％報17.76美元，理想跌2.98％報17.90美元，蔚來跌1.93％報5.09美元，富途逆市升1.05％報153.32美元，貝殼跌5.62％報16.63美元，萬國數據跌7.11％報41.79美元，小馬智行升4.64％報14.20美元。

港股昨日先行下跌，ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.23％，折合513.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.04％，折合80.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.26％，折合84.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.97％，折合147.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.65％，折合35.0港元；港交所ADR較港股高0.41％，折合417.1港元。

*港股料下試100天線下方，科技股宜適度減倉*

昨晚恒指夜期升24點報26391，較現貨高水10點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26377，升12點，較恒指現貨高水僅4點，但因科技股跌勢料恒指開市受壓。

昨日美股表現分化，主要由於投資人找到藉口持續拋售英偉達，除了市場有過高期望外同時對其客戶的融資憂慮亦成為真正軟肋，令股價高位難有突破。在此一前提下，港股至昨日連續兩日北水大額淨流出，兩日合計已淨流出超過114億元，似乎市場對科技股現行估值仍未滿意。參考恒指牛熊證街貨分布，上日港股先升後跌後吸引大批牛友部署牛倉，尤其位於26200下方繼續有不少街貨累積，料今日港股將展開26200攻防戰。

走勢上恒指如今日跌超過100點，便會失守100天線，鑑於目前科技股氣氛轉淡，如大市大幅偏離100天線，宜考慮先行減持部分倉位避險。

撰文：經濟通市場組

