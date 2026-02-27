異動股｜百度低開1％，第四季經調整淨利潤按年跌42％全年跌三成

百度(09888)現價跌1.1％，報122.1元，該股成交約22萬股，涉資2700萬元。

百度公布，截至2025年12月31日止第四季，純利按年跌66％至17.82億元人民幣，每股美國存託股基本收益4.48元人民幣，經調整淨利潤按年則跌42％至39.07億元人民幣，勝預期。

期內，集團總收入327.4億元人民幣，按年跌4％，亦勝預期；經調整EBITDA錄47.27億元人民幣，按年跌32％。另研發費用56億元，按季增加8％，主要是由於為提高效率而產生的一次性員工遣散成本。

*去年純利倒退76％，經調整淨利潤按年跌三成*

集團去年全年純利55.9億元人民幣，按年跌76％；每股美國存託股基本收益13.67元人民幣；經調整淨利潤189.4億元人民幣，按年跌30％。

年內集團總收入1290.8億元人民幣，按年跌3％；經調整EBITDA錄228.6億元人民幣，按年跌31％。另核心收入1025億元人民幣，按年跌2％。愛奇藝收入272.9億元人民幣，按年減少7％。

*首筆股息或將於2026年底前派付*

百度首席財務官何海建表示，公司經營現金流於2025年下半年轉正，合計產生39億元人民幣，對比上半年錄得負值，加上正在推進崑崙芯分拆及獨立上市，相信這將為股東釋放巨大價值。另公司近期宣布了一項新的股份回購計劃，授權金額最高50億美元，並首次採納股息政策，首筆股息或將於2026年底前派付。

現時，恒生指數報26447，升66點或升0.3％，主板成交逾27億元。國企指數報8817，升3點或升不足0.1％。恒生科技指數報5117，升7點或升0.2％。

