百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？

27/02/2026

　　百度(09888)昨日(26日)收市後公布業績，去年第四季收入按年跌4%至327億元人民幣，仍略好過預期的326.6億元人民幣；經調整淨利潤按年跌42%至39億元人民幣，亦好過預期的34.6億元人民幣。百度上季核心AI新業務收入按季升18%至113億元人民幣，佔整體收入43%，其中智能雲基礎設施收入按季增38%，無人的士「蘿蔔快跑」營運訂單則達340萬單。管理層又稱分拆「崑崙芯」上市流程進展順利，有望為百度釋放可觀價值。不過，百度ADR隔晚仍跌5.65%報125.15美元，今早(27日)於港股亦曾跌逾1%，惟其後倒升，畢竟於績前已跌了幾日，正處低位，且績後大行看法普遍正面，可否趁低吸納？

 

百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？

（AP圖片）

 

上季經調整淨利潤按年跌42%至39億人幣　收入跌4%至327億人幣

 

　　百度公布，截至2025年12月31日止第四季，純利按年跌66%至17.82億元人民幣，每股美國存託股基本收益4.48元人民幣，經調整淨利潤按年則跌42%至39.07億元人民幣，勝預期。期內，集團總收入327.4億元人民幣，按年跌4%，亦勝預期；經調整EBITDA錄47.27億元人民幣，按年跌32%。另研發費用56億元人民幣，按季增加8%，主要是由於為提高效率而產生的一次性員工遣散成本。核心收入261.1億元人民幣，按年跌6%。愛奇藝收入67.9億元人民幣，按年升3%。

 

　　集團去年全年純利55.9億元人民幣，按年跌76%；每股美國存託股基本收益13.67元人民幣；經調整淨利潤189.4億元人民幣，按年跌30%。年內集團總收入1290.8億元人民幣，按年跌3%；經調整EBITDA錄228.6億元人民幣，按年跌31%。另核心收入1025億元人民幣，按年跌2%。愛奇藝收入272.9億元人民幣，按年減少7%。

 

上季核心AI新業務收入按季升18%　蘿蔔快跑營運訂單達340萬單

 

　　百度去年第四季核心AI新業務收入113億元人民幣，按季升17.7%，其中智能雲基礎設施、AI應用及AI原生營銷服務收入分別為58億、27億及27億元人民幣，按季增加38.1%、3.8%和減少3.6%。以全年計，相關收入為198億、102億及98億元人民幣，按年升幅為34%、5%和301%。第四季AI高性能計算設施收入的訂閱收入按年增長143%。第四季AI原生營銷服務收入為27億元人民幣，按年增長110%。另於去年12月，百度APP的月活躍用戶達到6.79億，按年持平；文心助手的月活躍用戶達到2.02億。

 

　　第四季百度的無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛營運訂單達到340萬單，季度內單周訂單量峰值超過30萬單。總訂單量按年增長超過200%。截至今年2月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過2000萬單，其全球足跡覆蓋26個城市。車隊迄今已累積自動行使超過3億公里，包括超過1.9億公里全無人駕駛里程。

 

百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？

（AP圖片）

 

李彥宏：核心AI新業務收入佔比快速提升　自動駕駛行業增長潛力仍被低估

 

　　百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，AI應用組合持續擴大，滿足企業和個人用戶的多元化需求；無人車蘿蔔快跑進一步鞏固其全球領先地位，同時加快拓展海外新市場；與此同時，AI原生營銷服務持續增長，為長期發展釋放新潛力。百度首席財務官何海建表示，第四季百度核心AI新業務收入佔百度一般性業務收入的43%。李彥宏強調，過去幾季核心AI新業務的佔比快速提升，AI業務已成為公司收入增長核心動力，特別是AI基礎設施和雲業務。隨著企業大規模應用AI，雲業務增長更為迅速，百度在性能、成本方面具明顯優勢。

 

　　何海建表示，公司經營現金流於2025年下半年轉正，合計產生39億元人民幣，對比上半年錄得負值，加上正在推進崑崙芯分拆及獨立上市，相信這將為股東釋放巨大價值。李彥宏也表示，崑崙芯是百度經過十多年自主研發的AI芯片，在多個行業大規模商用，成為百度雲平台核心基礎設施之一，分拆上市流程進展順利，有望為百度釋放可觀價值。另百度公布，今年2月授權一項新的股份回購計劃，據此，公司可回購最多50億美元的股份，有效期至2028年12月31日。董事會亦已首次批准採納股息政策，其中可能包括定期或特別股息分派，首筆股息或將於2026年底前派付。

 

　　另李彥宏表示，今年蘿蔔快跑重點包括增投車隊提升運營規模與服務安全；優化單位經濟效益，爭取在武漢外更多城市實現單位經濟模型盈虧平衡；靈活推進國內外市場擴張。問及曾否考慮蘿蔔快跑分拆獨立上市，李彥宏不置可否，僅表示會持續評估提升股東回報的最佳策略。他並認為，目前自動駕駛行業的增長潛力仍被低估，重申未來成長潛力巨大，蘿蔔快跑有望受惠於行業估值上升。

 

美銀證券：AI業務快速增長將成百度核心　予目標價176元

 

　　美銀證券發表研究報告指，百度上季整體業務總收入為261億元人民幣，符合市場預期；經調整經營溢利28億元人民幣，高於市場預測的25億元人民幣；經營現金流在下半年轉正，且管理層相信未來可保持正數。該行維持對百度首季的預測，預期今年公司的收入將按年增長7%，經調整經營溢利則增12%。該行認為，AI流量競爭為公司帶來風險，但同時加速AI基礎設施需求亦會帶來機遇，快速增長的AI業務將成為百度的核心。該行維持百度美股目標價180美元及港股目標價176元，重申「買入」評級，並保守估計崑崙芯將為公司貢獻180億美元。

 

　　里昂指，百度去年第四季收入符合預期，淨利潤優於預期。百度通用業務總收入及經調整EBITDA按年分別下跌6%及39%，各至261億元及28億元人民幣，估計主要受網上營銷收入按年下跌約16%所拖累。然而，百度AI業務收入按季增長18%至110億元人民幣，佔百度通用業務收入的43%，主要由人工智能雲端基礎設施帶動，該業務按季上升38%。預期百度通用業務收入及經調整EBITDA在2026年第一季仍將按年下跌4%及約40%，但隨著比較基數放緩，應於2026年第二季開始恢復增長。而潛在的香港主要上市、股份回購及股息政策將是下一個催化劑。里昂下調百度收入預測，但由於人工智能轉型而上調純利預測，維持「跑贏大市」評級及美股目標價176美元。

 

瑞銀：料AI業務保持強勁增長　予目標價175元

 

　　瑞銀稱，百度去年第四季業績勝預期。為更好向投資者展示其戰略方向，集團自第三季起已改善財務披露，並在第四季持續分享AI業務驅動下的關鍵指標，相關收入達113億元人民幣，年增48%，佔百度通用業務(即核心業務)總收入的43%。展望2026財年，隨著AI應用普及率提升、產品持續創新及使用場景拓寬，預計集團AI業務將保持強勁增長，收入佔比進一步提升。雖然集團股價近期因板塊疲軟、監管不確定性及AI競爭擔憂而出現波動，但其分類加總估值法框架維持穩固。鑑於未來諸多利好因素如旗下崑崙芯IPO、股息宣布等，當前股價風險回報吸引，維持百度美股目標價180美元，H股目標價175港元，評級均為「買入」。不過，瑞銀下調了集團2026年首季核心收入預測2.5%，主要是傳統業務持續面臨挑戰；同時基於對營運效率的持續關注，略微上調了核心非通用會計準則營運利潤率。

 

　　摩根士丹利指，百度上季總收入按年跌4%，符合預期；核心收入跌6%亦符預期。上季百度核心非GAAP經營溢利28億元人民幣，按年跌39%，符合該行預期。核心經營溢利按季增28%，主要受到減值後折舊開支下降所推動。另外，百度的經營現金流轉為正數，第四季資本開支為19.5億元人民幣，2025財年資本開支總計120億元人民幣，維持其美股目標價150美元，評級「與大市同步」。

 

溫鋼城：股價回升或要靠崑崙芯上市　現價或可先買一注

 

百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？

（溫鋼城）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他料百度股價大概徘徊120餘元，其業績亮點在於盈利減少幅度比預期小，業績雖沒之前那麼亮麗，但好過市場預期，尤其AI新業務收入達400億人民幣，按年增長48%，智能雲收入亦增長34%，再加上AI應用收入有5%增長，當中最犀利為AI原生營銷服務，因基數細收入增長達幾倍，可見其「文心一言」AI模型表現好轉。

 

　　溫鋼城續指，百度業績倒退，但股價跌得不多，相信某程度上大家都憧憬崑崙芯上市，122元屬成交密集區附近，其實已跌穿頭肩底頸線約130元，但膊頭位的「膊頭頂」約113元未致失守，而膊頭位處於105元附近，相信不會跌至該處，110元附近可考慮買入，當然到時要看升或跌時何者成交較大，近期沽壓則不算很大；昨日(26日)雖跌了6元，但成交只有1400幾萬股，與平時相若，不過，還未於技術指標上見到底背馳。若心急現價可先買一注，始終不知崑崙芯何時上市，一旦交表而股價又那麼低殘，會即刻有刺激作用，到時市況回穩就更好。

 

　　而對於百度提到今年底前或派付股息，溫鋼城指，百度派息未必對股東有很大吸引力，畢竟它是一隻科技股，而科技股是講求增長，除非它出乎意料派很多息，但未見過科技股派很多息，最多派一兩厘，派與不派分別不大。至於百度擬回購最多50億美元股份，對股價會有些幫助，因市場股份減少，有助每股盈利擴大。不過，近期整個科技股板塊都正在去估值，大家都擔心AI消耗戰不知何時結束，沒太大動力要馬上入市，可能需待崑崙芯上市或有更爆炸性消息，如AI訂閱數突然幾何級數上升，百度才有上升動力。

 

　　百度半日升0.73%收報124.3元，曾跌1.13%低見122元，成交10.3億元。其他科技股亦普遍隨大市造好，騰訊(00700)升2.83%報526.5元，阿里(09988)升1.05%報144.5元，美團(03690)升2.05%報82.1元，京東(09618)升0.77%報104.8元，網易(09999)升2.8%報179.9元，惟小米(01810)跌0.34%報35.06元，快手(01024)跌1.18%報62.85元。

 

百度｜

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他百度相關新聞：
大行報告 | 港交所績後最牛看$525新地$168，仲有百度、滙控、中銀最新評級/目標價
百度(09888) 李彥宏：核心AI新業務收入佔比快速提升，百度去年AI業務收入達400億元
【ＡＩ】數據指國產AI大模型月度使用量首次超越美國，稀宇M2.5模型居冠

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

