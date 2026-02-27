  • 會員
新股上市 | 四企今日同步來港招股，機械人概念股兆威機電入場費最貴

27/02/2026

　　踏入馬年IPO重新啟動，今日共有四家企業同步來港招股，當中包括優樂賽(02649)、兆威機電(02692)、埃斯頓(02715)及美格智能(03268)。其中微型傳動與驅動系統企業兆威機電可炒機械人概念，入場費7443元最貴。

 

 

新股上市 | 四企今日同步來港招股，機械人概念股兆威機電入場費最貴

 

 

兆威機電(02692)招股入場費7443元，高瓴及未來資產等21家基投入股

 

　　微型驅動系統方案解決商兆威機電(02692)(深:003021)今日至下周三（4日）招股，計劃全球發售2674.83萬股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每手100股，入場費7442.31元，每股作價不高於73.68元，集資最多達19.7億元。公司預期於3月9日（星期一）掛牌，德銀及招商證券國際為其聯席保薦人。

 

　　公司是次上市引入基石投資者包括：高瓴旗下HHLRA、韓國未來資產、Jump Trading、廣發基金香港及A股上市公司拓斯達(深:300607)旗下拓斯達環球等21家公司合共投資總金額約5.79億元人民幣（約6.52億港元），按發售價計，則將認購的發售股份總數將為884.29萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額約3.31%。

 

　　兆威機電估計全球發售所得款項淨額將約為18.9億元，當中約35%將用於在全球範圍進行技術研發及擴展其產品組合；約30%將用於在全球範圍擴大公司產能及提高生產效率；約15%將用於有選擇地其餘約10%，則作營運資金及一般企業用途。

 

　　招股資料顯示，兆威機電的核心業務聚焦於微型傳動與驅動系統，產品涵蓋傳動系統、微電機系統及電控系統，廣泛應用於智能汽車、消費電子、醫療設備、先進工業製造及具身機器人等領域。按2024年收入計，公司是中國最大的一體化微型傳動與驅動系統產品提供商，是全球第四大一體化微型傳動與驅動系統產品提供商，市場份額分別為3.9%及1.4%。其客戶不乏知名企業，包括博世集團、比亞迪(01211)、小米集團(01810)、華為等。

 

　　截至2025年9月底止九個月，兆威機電錄得收入達12.6億元人民幣，按年增18.7%；期內利潤達1.82億元人民幣，按年增14.4%。

 

內地汽車包裝商優樂賽(02649)招股入場費7071元，去年首八個月純利跌近8%

 

　　內地汽車循環包裝商優樂賽共享(02649)今日至下周三(4日)招股，計劃全球發售2033.6萬股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每手500股，入場費7070.6元，每股作價介乎11元至14元，集資最多達約2.9億元。公司預期於3月9日(星期一)掛牌，中信建投國際為其獨家保薦人。

 

　　優樂賽估計，假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股12.5元中位價計算，公司所得款項淨額約為2.05億元，其中約25%將用於完善和升級數字系統和平台；約25%將用於推進海外擴張戰略；約20%將用於擴展公司全國範圍內的服務網絡；約20%通過收購將公司服務的應用場景拓展至　其他下游行業；約10%則作一般企業用途和營運資金。

 

　　優樂賽專注為汽車零部件製造商及OEM提供循環包裝解決方案，以共享運營為主，由公司管理客戶的托盤、板條箱、容器等循環包裝，包括倉儲、配送、退貨、清潔及維護；亦為客戶提供租賃、倉儲及自有容器管理等增值服務等。

 

　　據弗若斯特沙利文，按2024年收入計，該公司是中國循環包裝服務第2大提供商，市場佔有率1.5%，亦是中國汽車共享運營服務市場的最大提供商，市佔率8.2%。

 

　　優樂賽去年首8個月純利2202.5萬元人民幣，按年減少7.8%；收入則按年增加5.1%至5.33億元人民幣。

 

工業機械人製造商埃斯頓(02715)招股入場費3435元，亨通光電等7基石入股

 

　　內地工業機械人製造商埃斯頓(02715)今日至下周三（4日）招股，計劃全球發售9678萬股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每手200股，入場費3434.29元，每股作價介乎15.36元至17元，集資最多達約16.5億元。公司預期於3月9日（星期一）掛牌，華泰國際為其獨家保薦人。

 

　　公司是次引入基石投資包括A股公司亨通光電(滬:600487)附屬亨通光電國際、Harvest Oriental及海天國際(01882)旗下Haitian Huayuan等7家公司，合共認購總金額約6691萬美元（約5.23億港元），按發售中位價每股16.18元計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為3232.26萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額3.52%（假設超額配股權未獲行使）。

 

　　埃斯頓估計，假設以招股中位價計，公司全球發售所得款項淨額將達14.9億元，當中約25%將用於擴充全球生產能力；約25%用於在全球工業機械人產業鏈上下游有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會；約20%將投資於研發項目，以推動下一代工業機械人技術的發展；約10%將用於提升公司全球服務能力及開發組織範圍內的數字化管理系統；約10%將用於部分償還現有貸款；其餘約10%則作營運資金及　一般企業用途。

 

　　埃斯頓主要從事工業機械人、智能製造系統及工業機械人工作站以及自動化核心部件、運動控制系統及運動控制解決方案的研發、製造與銷售。截至去年首九個月公司轉虧為盈，純利達2537.2萬元人民幣，2024年度則錄得虧損6711.9萬元人民幣；收入則達38.03億元人民幣，按年升12.9%。

 

無線連網方案商美格智能(03268)招股入場費2916元，日本Meiko Elec等基石投資

 

　　無線通訊模組及解決方案提供商美格智能(03268)今日至下周四(5日)招股，計劃全球發售3500萬股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每手100股，入場費2915.1元，每股作價28.86元，集資最多達約10.1億元。公司預期於3月10日(星期二)掛牌，中金為其獨家保薦人。

 

　　公司是次引入日本企業Meiko Elec旗下名幸電子香港、寶月共贏等8家基石投資者，合共認購總金額約4.59億元，以發售價計算將可認購的發售股份總數將為1588.74萬股，佔緊隨全球發售完成後公司股本總額的5.35%(假設發售量調整權未獲行使)。

 

　　美格智能估計，是次淨集資約9.45億元，約55%將用於提升研發及創新能力；約10%將用於拓展海外銷售網絡及在海外市場推廣產品；約10%將用於戰略投資及收購，以實現長期增長戰略；約15%將用於償還若干計息銀行借款；約10%將用於營運資金及一般公司用途。

 

　　美格智能是無線通信模組及解決方案提供商，以智能模組(尤其是高算力智能模組)為核心。公司的模組及解決方案廣泛應用於泛物聯網、智能網聯車及無線寬帶領域。根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年按無線通信模組業務收入計，公司在全球無線通信模組行業中排名第四，佔全球市場份額的6.4%。

 

　　截至2025年首九個月，公司錄得利潤達1.13億元人民幣，按年升25.1%；收入則達28.21億元人民幣，按年升29.3%。

撰文：經濟通市場組

 

 

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 11:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 11:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 11:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

