  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

3分鐘熱炒股點評｜溫鋼城：百度未見技術底仍盼崑崙芯打救

27/02/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=XYODuJeogWk

 

 

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,883.89
    -615.31 (-1.243%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,850.64
    -58.22 (-0.843%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,617.51
    -260.87 (-1.140%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.515
變動率︰+4.436%
較港股︰-0.33%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.370
變動率︰+1.704%
較港股︰-0.50%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.597
變動率︰+1.649%
較港股︰-0.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌146.368
變動率︰-1.010%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.600
變動率︰+1.906%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌145.450
變動率︰-1.756%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.485
變動率︰-3.123%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.630
變動率︰-4.678%
精選美股 More
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升91.515
變動率︰+8.187%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌173.340
變動率︰-4.264%
GS
高盛
按盤價(USD)︰跌884.895
變動率︰-4.748%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.650
變動率︰-4.826%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 馬年首周滬指升2%，外匯風險準備金率降至零，加拿大龍蝦關稅取消新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

Trip.com 3.3狂賞：機票及酒店優惠代碼高達$3,331、9折訂日本新幹線車票、半價買香港迪士尼門票新文章
人氣文章

熱話 Feature

財政預算案2026懶人包︱全民 AI 培訓＋光影表演取代幻彩詠香江＋電動車一換一優惠 3 月完結＋綠在區區全自助回收
人氣文章

娛樂

《天機試煉場》5大爆紅命理師：李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國見面會，派提醒注意3月特別日子新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《雙囍》：若沒有人感到快樂，也稱不上是真正的喜事
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

年初三赤口不宜行房？被拒絕後女性比男性更Hurt？教你如何不尷尬又不失禮貌地拒絕對方！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收新文章
人氣文章
農曆新年的「味道」新文章
人氣文章
口腔護理與健康｜研究揭舌頭是細菌樂園，刷脷可有效改善牙齦炎與口臭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 22:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/02/2026
賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

說說心理話

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區