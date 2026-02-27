  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 港股或穿百天線惟科技股中線仍看好，新地難高追但料樓市穩中向上

27/02/2026

　　隔夜華爾街再度引發對AI泡沫的憂慮，科技股低走，英偉達(US.NVDA)績優股價仍重挫逾半成，納指挫逾1%，領跌三大美指。恒指高開數十點後，早段走勢反覆，一度輕微倒跌，惟重磅股騰訊(00700)發力，加上績優股上升帶動，恒指愈升愈有，半日收報26578，升197點或0.7%，主板成交超過1218億元。恒生中國企業指數報8849，升35點或0.4%。恒生科技指數報5162，升53點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股或穿百天線惟科技股中線仍看好，新地難高追但料樓市穩中向上

 

黃偉豪：恒指百天線同為頭肩頂頸線，跌穿要試25100

 

　　英偉達上季收入與盈利俱佳，甚至指引都超出預期，但受累AI替代看法，市場憂慮需求減少，英偉達績後捱沽超過5%，拖累隔晚納指跌逾1%。港股近日同樣受到傳統科技股氣氛轉淡影響，昨日（26日）恒指先升後跌大陰燭下探百天線水平，但在連續兩日北水大額流出過後，今早（27日）在百天線附近明顯出現支持，半日重磅科技股有支持向上，恒指半日升近200點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，短期港股100天線非常關鍵，相關水平26300技術上亦為今年初形成的頭肩頂形態的頸線所在，故守穩較為重要。他提到，短期美股波動，連帶特朗普地緣政治政策波動，市場同時觀望外圍與內地兩會後政策風向，預計短線市況先維持26300至27000上落。

 

　　但黃偉豪提到，預期業績期展開後港股有可能更趨波動，期間跌穿100天線機會亦不小，假如失守，支持位便會下移至去年第四季的底部支持25100。不過就算大市偏弱，他對大型科技股看法也不會過分負面，始終市場對兩會後的政策力度仍有所期待，針對內地近年經濟走向，市場普遍預期內地今年推出政策力度會比去年為大。外圍方面，他認為在下半年臨近中期選前美國總統特朗普為保穩陣，負面行動尤其會影響美國國內的會有所減少，預計今年下半年傾向樂觀。因此短期內市況的確傾向減持科技股，他認為投資者在部署上可以參考，但中長線則不用過於看淡。

 

對新地維持強勁增長有保留，信置現金量稱霸料毛利可擴

 

　　新地(00016)公布截至去年12月底止中期業績，半年度多賺36.2%至102.47億元，收入增32%至527.05億元，派息增3%至98仙。當中物業銷售方面相當亮眼，半年度溢利大增95%至48.85億元，市場普遍歸因於其西沙項目Sierra Sea二期銷情暢旺，亦預期項目會持續帶動下半財年業績。然而新地驚喜業績市場早有預期，股價上月起持續強勢，至今兩個月時間內升幅已超過五成。黃偉豪認為現價才對新地有興趣的確輸蝕，五成升幅已反映大部分正面利好，上望空間不多，未有貨不宜現價高追，相反持貨者則可先繼續持有，如此強勢下只要股價不跌穿20天線都仍可保持升勢。

 

　　針對新地的銷售強勁增長，黃偉豪解釋除了因為低基數效應外，個別地產商入帳效率亦影響業績數字表現，帶動銷售數字快速反映在業績之內。他對新地能否維持如此強勁增長有所保留，但認同普遍市場對今年樓市回暖的預期，雖然上望空間不多，但最少會出現平穩慢升格局，經濟走向上的確有利地產發展商。

 

　　在新地股價強勢同時，地產板塊內一眾同行熱炒樓市回暖亦一同炒旺，黃偉豪認為受惠樓市回暖，新地以外個別地產商亦可一同創下佳績。其中即將公布業績的信置(00083)亦可以一看，公司基本面上一向強勢，低負債與高現金水平一直冠絕本地地產商，加上在銷售風格上，雖然信置項目規模不如新地，但普遍銷售方向都以中高端為主，銷售單價較高而且毛利也較高，為新地以外另一強勢地產股的選擇。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

其他地產股相關新聞：
地產股 | 新地中期多賺36%增派息，獲大行升目標股價飆7%破頂，地產股可以點揀？
大行報告 | 港交所績後最牛看$525新地$168，仲有百度、滙控、中銀最新評級/目標價
【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
《本港樓市》施永青料上半年樓價可升近15%，全年達標有餘
《券商精點》中信里昂上調新地目標價至148元，維持「優於大市」評級
《外資精點》花旗上調新地目標價至168元，維持「買入」評級
《外資精點》高盛上調新地目標價至164元，維持「買入」評級
《異動股》新地漲3%，中期多賺36%收入升32%，中期息稍增派至98仙

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,842.80
    -656.40 (-1.326%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,849.09
    -59.77 (-0.865%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,615.88
    -262.50 (-1.147%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.515
變動率︰+4.436%
較港股︰-0.33%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.370
變動率︰+1.704%
較港股︰-0.50%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.597
變動率︰+1.649%
較港股︰-0.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌146.235
變動率︰-1.101%
較港股︰-0.72%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.585
變動率︰+1.843%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌19.525
變動率︰-2.179%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.570
變動率︰-2.919%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.630
變動率︰-4.678%
精選美股 More
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升91.610
變動率︰+8.298%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌173.140
變動率︰-4.374%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.685
變動率︰-4.513%
GS
高盛
按盤價(USD)︰跌884.440
變動率︰-4.797%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 馬年首周滬指升2%，外匯風險準備金率降至零，加拿大龍蝦關稅取消新文章
品味生活
生活
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從大過卦及兌卦看車公廟靈籤（有片）新文章
人氣文章

玩樂假期

迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇新文章
人氣文章

熱話 Feature

財政預算案2026｜派糖懶人包：調高多項免稅額、寬減首2季物業差餉、發放額外1個月綜援／生果金／長生津
DIVA CHANNEL
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

愛情市場的「季節性求偶潮」：單身派對趣事大公開！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

首相級美容話題掀熱潮！法令紋神器Kuchitore Plus有效減淡細紋？ 新文章
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

裸睡原來可以燃脂？溫度幾多先適合裸睡？女性裸睡助減少念珠菌滋生！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世 │ TVB御用爛仔游飈腦出血逝世終年57歲，為養家棄演員夢創業成抗疫商家新文章
人氣文章
口腔護理與健康｜研究揭舌頭是細菌樂園，刷脷可有效改善牙齦炎與口臭
人氣文章
名人健康｜34歲台灣男星自爆口臭遭易角，醫生揭2大原因
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 22:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/02/2026
賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區