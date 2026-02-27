港股 | 午市前瞻 | 港股或穿百天線惟科技股中線仍看好，新地難高追但料樓市穩中向上

隔夜華爾街再度引發對AI泡沫的憂慮，科技股低走，英偉達(US.NVDA)績優股價仍重挫逾半成，納指挫逾1%，領跌三大美指。恒指高開數十點後，早段走勢反覆，一度輕微倒跌，惟重磅股騰訊(00700)發力，加上績優股上升帶動，恒指愈升愈有，半日收報26578，升197點或0.7%，主板成交超過1218億元。恒生中國企業指數報8849，升35點或0.4%。恒生科技指數報5162，升53點或1%。

黃偉豪：恒指百天線同為頭肩頂頸線，跌穿要試25100

英偉達上季收入與盈利俱佳，甚至指引都超出預期，但受累AI替代看法，市場憂慮需求減少，英偉達績後捱沽超過5%，拖累隔晚納指跌逾1%。港股近日同樣受到傳統科技股氣氛轉淡影響，昨日（26日）恒指先升後跌大陰燭下探百天線水平，但在連續兩日北水大額流出過後，今早（27日）在百天線附近明顯出現支持，半日重磅科技股有支持向上，恒指半日升近200點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，短期港股100天線非常關鍵，相關水平26300技術上亦為今年初形成的頭肩頂形態的頸線所在，故守穩較為重要。他提到，短期美股波動，連帶特朗普地緣政治政策波動，市場同時觀望外圍與內地兩會後政策風向，預計短線市況先維持26300至27000上落。

但黃偉豪提到，預期業績期展開後港股有可能更趨波動，期間跌穿100天線機會亦不小，假如失守，支持位便會下移至去年第四季的底部支持25100。不過就算大市偏弱，他對大型科技股看法也不會過分負面，始終市場對兩會後的政策力度仍有所期待，針對內地近年經濟走向，市場普遍預期內地今年推出政策力度會比去年為大。外圍方面，他認為在下半年臨近中期選前美國總統特朗普為保穩陣，負面行動尤其會影響美國國內的會有所減少，預計今年下半年傾向樂觀。因此短期內市況的確傾向減持科技股，他認為投資者在部署上可以參考，但中長線則不用過於看淡。

對新地維持強勁增長有保留，信置現金量稱霸料毛利可擴

新地(00016)公布截至去年12月底止中期業績，半年度多賺36.2%至102.47億元，收入增32%至527.05億元，派息增3%至98仙。當中物業銷售方面相當亮眼，半年度溢利大增95%至48.85億元，市場普遍歸因於其西沙項目Sierra Sea二期銷情暢旺，亦預期項目會持續帶動下半財年業績。然而新地驚喜業績市場早有預期，股價上月起持續強勢，至今兩個月時間內升幅已超過五成。黃偉豪認為現價才對新地有興趣的確輸蝕，五成升幅已反映大部分正面利好，上望空間不多，未有貨不宜現價高追，相反持貨者則可先繼續持有，如此強勢下只要股價不跌穿20天線都仍可保持升勢。

針對新地的銷售強勁增長，黃偉豪解釋除了因為低基數效應外，個別地產商入帳效率亦影響業績數字表現，帶動銷售數字快速反映在業績之內。他對新地能否維持如此強勁增長有所保留，但認同普遍市場對今年樓市回暖的預期，雖然上望空間不多，但最少會出現平穩慢升格局，經濟走向上的確有利地產發展商。

在新地股價強勢同時，地產板塊內一眾同行熱炒樓市回暖亦一同炒旺，黃偉豪認為受惠樓市回暖，新地以外個別地產商亦可一同創下佳績。其中即將公布業績的信置(00083)亦可以一看，公司基本面上一向強勢，低負債與高現金水平一直冠絕本地地產商，加上在銷售風格上，雖然信置項目規模不如新地，但普遍銷售方向都以中高端為主，銷售單價較高而且毛利也較高，為新地以外另一強勢地產股的選擇。

撰文：經濟通通訊社市場組

