一周部署 | 兩會開幕聚焦十五五規劃，聯儲官員靜默期前談利率路徑

01/03/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

哈梅內伊已死風險瞬消，美以聯手閃擊告捷

 

　　美國和以色列周六展開攻擊伊朗行動，轟炸全國多地數百軍事目標，伊朗最高領袖哈梅內伊位於首都德黑蘭的辦公室附近亦遭攻擊，伊朗媒體確認伊朗最高領袖哈梅內伊及其多名親屬均已死亡，而除了哈梅內伊之外，以色列軍方認定伊朗軍政高層7人已死，包括防長納西爾扎德、最高領袖軍事局主管希拉齊和國防委員會秘書沙姆哈尼等。特朗普此前在社媒發表影片講話，指控伊朗「試圖重建其核計劃」，有關行動是為消除來自伊朗政權的威脅，他並向伊朗民眾放話，鼓動他們接管政府。伊朗周六亦作出反擊，同日向以色列及中東多個美軍基地發射導彈和無人機還擊。

 

　　隨著哈梅內伊已死，正如特朗普所言，伊朗在神權統治數十年後再度步入歷史轉折點，中東局勢再一次變得撲朔迷離。但短線來講，伊朗最高領袖及多名軍方高層被瞬時斬首，不穩定因素已被拔除，加上伊朗被空襲反應已證其暫無核武能力，相信伊朗軍方對中東多國的威脅會迅速受控，和美軍1月空襲委內瑞拉行動如出一轍，預計環球股市周一將先遭遇一波震盪，隨後迅速受控，金價先飆後回，至於事件會對油價構成長期利淡因素，畢竟中東最大炸藥桶受控，甚至可能增加整體原油供應，有利於特朗普實現其油價下跌承諾。

 

料今年內地經濟增長目標稍為下修

 

　　2026年全國兩會即將召開，作為「十五五」開局之年，經濟議題聚焦高質量發展、擴內需、穩增長與防風險。由於地方政府此前設定的經濟增長目標普遍較2025年下修，多數機構預測中國將把今年經濟增長目標設為4.5%-5.0%之間，告別過去連續三年設定在「5%左右」的擴張目標；財政政策預計將更加積極，赤字率維持4%左右，超長期特別國債與專項債規模穩中有升；貨幣政策預計適度寬鬆，降準降息仍有空間，但重點放在精準滴灌實體經濟，全面降息可能性仍低。

 

　　擴大內需是今年經濟工作的首要任務，中國將推出2026-2030擴大內需戰略，優化設備更新及消費品以舊換新政策，並把提振消費範圍拓展至服務業，如家政、健康、養老、文旅等，以及促進消費場景創新等。實體經濟方面，中國將大力發展新型科技產業，除了在春晚大規模亮相的具身智能產業之外，預計支持領域還包括人工智能、量子科技、生物製造、低空經濟、具身智能等未來產業，至於傳統產業將著重數智綠色轉型，反內卷、提升效率。此外，中國亦會關注穩地產和地方化債任務。

 

歐元區CPI或低於2%，ECB減息機會仍微

 

　　歐元區2月CPI初步數據預計將於下周公布，市場共識預計2月CPI年增率為1.7%，低於2%均衡水平，反映能源價格持續負貢獻（約-4%），至於食品通脹則小幅上漲至2.6%。不過市場更關心的是核心CPI，預計同比增長率仍然有2.2%，尤其是服務通脹可能維持在3.2%左右，顯示工資和服務價格壓力尚未完全消退。市場普遍預計歐央行今年減息機會仍低，但是歐元區在低基數效應下，今年經濟增長在缺乏亮點的情況下預計仍能達到1.3%，再加上歐元若保持強勢，可能加劇通脹下壓，今年仍有機會額外減息一至兩次。

 

美新增就業或腰斬支持儲局減息

 

　　隨著3月FOMC會議臨近，儘管市場認為聯儲幾乎毫無懸念維持不減息，但隨著FOMC內部對利率路徑分歧日漸擴大，今次會議給出的利率點陣圖對於美聯儲6月能否如期減息具相當啟示。靜默期前夕，多位聯儲官員於2月底3月初密集發聲，此前落選美聯儲主席的沃勒繼續發表鴿派觀點，若1月就業改善延續至2月並伴隨通脹進展，傾向3月暫停降息，但若就業疲弱，則支持再降25基點；古爾斯比則強調通脹明確趨近2%目標才有空間減息。接下來發表觀點的還有卡什卡利和哈馬克，另外美國亦將公布最新一份非農就業數據，預計新增就業人數只有7萬人，較1月數據腰斬，若確認就業萎縮將為美聯儲減息決定提供有力依據。

 

一周部署 | 兩會開幕聚焦十五五規劃，聯儲官員靜默期前談利率路徑

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 兩會開幕聚焦十五五規劃，聯儲官員靜默期前談利率路徑

 

聶振邦：美數據左右下周方向，留意恒指牛證重貨區

 

 

