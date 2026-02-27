  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

北水復流入恒指收升249點報26630全周跌轉升，新地績後喜漲7%

27/02/2026

北水復流入恒指收升249點報26630全周跌轉升，新地績後喜漲7%

 

 

　　此前北水連續兩日合共淨流出超110億元，為港股帶來小震盪，而期指結算後近150億元北水捲土重來掃貨，港股重拾上升動能，本地地產股因業績理想受捧，藥股復仇反彈，而內銀先挫後回，恒生指數全日收報26630，升249點或0.9%，主板成交超過2884億元。恒生中國企業指數收報8859，升45點或0.5%。恒生科技指數收報5137，升28點或0.6%。

 

　　總結本周，內地春節長假期結束，北水重返港股即帶來沽售壓力，周二（24日）港股隨關稅戰重啟陰霾挫近500點，周四（26日）期指結算日北水沽貨再度觸發震盪，但「本地薑」藍籌爭氣，港銀及本地地產股業績造好，長和系出售英配電商收益頗豐，支持恒指於百天線（約26327）築底，累計全周恒指更反升217點或0.82%。

 

　　今日亦是2月最後一個交易日，港股從1月高位兩萬八回落至兩萬六水平，累計全月跌756點或2.76%。

 

　　回到今日個股表現，新地(00016)中期純利按年升36.2%，收入升32%，中期息98仙按年增派約3%，大行紛紛唱好上調目標價，股價全日漲7.12%領升藍籌，報146元，其他地產股受鼓舞，新世界(00017)績前升3.63%，報10.86元，長實(01113)升3.58%，報49.78元，恒地(00012)升2.9%，報35.44元，恒隆地產(00101)亦升3.84%，報10.27元。

 

　　兩大創新藥龍頭業績強勁，百濟神州(06160)全年GAAP淨利扭虧為盈屬歷史性突破，惟股價吐1.08%，報192.3元，再鼎醫藥(09688)虧損縮減，股價大升4.01%，報15.06元；醫藥藍籌普遍升，藥明生物(02269)漲5.07%，報40.22元，石藥集團(01093)升3.77%，報9.9元，藥明康德(02359)升3.21%，報119元，惟中生製藥(01177)跌1.63%，報6.05元。

 

　　隔晚納指受累AI懷疑論又向下調整，惟港股一線科技股反應個別，騰訊(00700)升1.17%，報518元，阿里(09988)跌0.07%，報142.9元，美團(03690)升0.87%，報81.15元，京東集團(09618)升0.38%，報104.4元，小米(01810)跌0.8%，報34.9元；此外，百度(09888)盈利大倒退但仍稍勝預期，股價全日揚0.24%，報123.7元。

 

　　商湯(00020)宣布推出全新AI美顏工具，刺激成交量激增，躋身科指成分股成交榜第三位，全日股價升4.92%，報2.56元。

 

　　中國宏橋(01378)全日跌1.66%，報35.46元，領跌藍籌。

 

　　內需股兩會前先行被沽，百威亞太(01876)跌1.39%，報7.79元，美的集團(00300)跌1.36%，報90.85元，萬洲國際(00288)跌1.2%，報9.84元，恒安國際(01044)跌1.15%，報29.18元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及商湯。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,883.89
    -615.31 (-1.243%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,850.64
    -58.22 (-0.843%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,617.51
    -260.87 (-1.140%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.515
變動率︰+4.436%
較港股︰-0.33%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.370
變動率︰+1.704%
較港股︰-0.50%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.597
變動率︰+1.649%
較港股︰-0.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌146.368
變動率︰-1.010%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.600
變動率︰+1.906%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌145.450
變動率︰-1.756%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.485
變動率︰-3.123%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.630
變動率︰-4.678%
精選美股 More
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升91.515
變動率︰+8.187%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌173.340
變動率︰-4.264%
GS
高盛
按盤價(USD)︰跌884.895
變動率︰-4.748%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.650
變動率︰-4.826%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 馬年首周滬指升2%，外匯風險準備金率降至零，加拿大龍蝦關稅取消新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

美食優惠︱7仔燒賣魚蛋$18/15粒＋超羣千層酥皮蛋撻$9/件＋麻糬波波$1
人氣文章

玩樂假期

全港首個STAR WARS Night Run2026︱黃埔海濱千人夜跑＋Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數新文章
人氣文章

娛樂

向華強成立信託基金處理遺產：傳500億身家由新抱郭碧婷打理，不讓兩兒子躺平享福新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題 新文章
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

首相級美容話題掀熱潮！法令紋神器Kuchitore Plus有效減淡細紋？ 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

《金多寶》與《夜王》：努力作出變奏的賀歲片 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人解構手指與大腦關係！道家握固／佛家手印各有千秋？勤做4大手指操防腦退化
人氣文章
治療前列腺癌新方法──局部治療：HIFU／冷凍／微波消融／電穿孔，副作用少，最快即日可出院！
人氣文章
輕鬆瘦身｜飯後躺平3步驟加速燃脂，醫生教正確躺姿與時間
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 22:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/02/2026
賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區