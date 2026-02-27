北水復流入恒指收升249點報26630全周跌轉升，新地績後喜漲7%

此前北水連續兩日合共淨流出超110億元，為港股帶來小震盪，而期指結算後近150億元北水捲土重來掃貨，港股重拾上升動能，本地地產股因業績理想受捧，藥股復仇反彈，而內銀先挫後回，恒生指數全日收報26630，升249點或0.9%，主板成交超過2884億元。恒生中國企業指數收報8859，升45點或0.5%。恒生科技指數收報5137，升28點或0.6%。

總結本周，內地春節長假期結束，北水重返港股即帶來沽售壓力，周二（24日）港股隨關稅戰重啟陰霾挫近500點，周四（26日）期指結算日北水沽貨再度觸發震盪，但「本地薑」藍籌爭氣，港銀及本地地產股業績造好，長和系出售英配電商收益頗豐，支持恒指於百天線（約26327）築底，累計全周恒指更反升217點或0.82%。

今日亦是2月最後一個交易日，港股從1月高位兩萬八回落至兩萬六水平，累計全月跌756點或2.76%。

回到今日個股表現，新地(00016)中期純利按年升36.2%，收入升32%，中期息98仙按年增派約3%，大行紛紛唱好上調目標價，股價全日漲7.12%領升藍籌，報146元，其他地產股受鼓舞，新世界(00017)績前升3.63%，報10.86元，長實(01113)升3.58%，報49.78元，恒地(00012)升2.9%，報35.44元，恒隆地產(00101)亦升3.84%，報10.27元。

兩大創新藥龍頭業績強勁，百濟神州(06160)全年GAAP淨利扭虧為盈屬歷史性突破，惟股價吐1.08%，報192.3元，再鼎醫藥(09688)虧損縮減，股價大升4.01%，報15.06元；醫藥藍籌普遍升，藥明生物(02269)漲5.07%，報40.22元，石藥集團(01093)升3.77%，報9.9元，藥明康德(02359)升3.21%，報119元，惟中生製藥(01177)跌1.63%，報6.05元。

隔晚納指受累AI懷疑論又向下調整，惟港股一線科技股反應個別，騰訊(00700)升1.17%，報518元，阿里(09988)跌0.07%，報142.9元，美團(03690)升0.87%，報81.15元，京東集團(09618)升0.38%，報104.4元，小米(01810)跌0.8%，報34.9元；此外，百度(09888)盈利大倒退但仍稍勝預期，股價全日揚0.24%，報123.7元。

商湯(00020)宣布推出全新AI美顏工具，刺激成交量激增，躋身科指成分股成交榜第三位，全日股價升4.92%，報2.56元。

中國宏橋(01378)全日跌1.66%，報35.46元，領跌藍籌。

內需股兩會前先行被沽，百威亞太(01876)跌1.39%，報7.79元，美的集團(00300)跌1.36%，報90.85元，萬洲國際(00288)跌1.2%，報9.84元，恒安國際(01044)跌1.15%，報29.18元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及商湯。

撰文：經濟通市場組

