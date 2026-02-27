  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026

　　新世界發展(00017)執行董事兼行政總裁黃少媚在中期網上業績會議稱，公司上半財年虧損受制於非現金撥備情況，若撇除該因素則錄得純利。而帳面虧損收窄，亦反映經營向好情況。她稱，會繼續優化營運效率，嚴格管理開支，以及提升賣樓成績及經常性收入，亦稱有信心市況好轉後，集團盈利表現會改善。

 

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

 

　　黃少媚亦稱，目前主要方向為改善現金流，會慎重考慮一切資本工具及方案，惟目前沒有供股及配股方案。她亦稱，公司營運同埋財務保持穩定，七招減債策略收到效果。

 

　　對於市傳機管局為機場11 SKIES項目尋找新合作夥伴，黃少媚僅稱不會評論市場傳聞，以及一直與機管局進行磋商。

 

暫無進一步債券交換計劃，續停派息及舊有永續債息

 

　　新世界發展首席財務總監兼聯席公司秘書劉富強稱，目前沒有債務管理操作（LME）或進一步債券交換計劃，而是全力推展項目銷售，積極改善現金流，以首要達到減低總負債目標。至於新永續債交換安派完成後，會按照其條款分派。惟劉富強亦重申，因應財務情況，集團會續停派息及派發舊有永續債債息。

 

最早2027財年推北都兩項目

 

　　新世界發展執行董事兼物業發展主管薛南海在提到，2026下半財年會推售1300伙單位，其中夥港鐵(00066)合作「柏傲莊3期」涉及540伙，最快於上半年現樓推售。此外，2027財年預期推出百勝角項目，加上2個北都區項目。2個北都區項目均已於去年動工，分別為夥華潤置地（海外）合作元朗項目，涉700多伙；夥招商局蛇口合作粉嶺馬適路項目，涉2300伙。

 

　　此外，新世界中國尚會推售深圳城市更新項目新世界188號，涉約3000伙，以及西麗城市更新項目。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,880.21
    -618.99 (-1.251%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,850.88
    -57.98 (-0.839%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,619.19
    -259.20 (-1.133%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.515
變動率︰+4.436%
較港股︰-0.33%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.370
變動率︰+1.704%
較港股︰-0.50%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.597
變動率︰+1.649%
較港股︰-0.67%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌146.454
變動率︰-0.952%
較港股︰-0.57%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.600
變動率︰+1.906%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌19.610
變動率︰-1.754%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.485
變動率︰-3.123%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.630
變動率︰-4.678%
精選美股 More
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升91.600
變動率︰+8.287%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌173.360
變動率︰-4.253%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.685
變動率︰-4.513%
GS
高盛
按盤價(USD)︰跌885.660
變動率︰-4.665%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:59 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 09:59 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 馬年首周滬指升2%，外匯風險準備金率降至零，加拿大龍蝦關稅取消新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

Trip.com 3.3狂賞：機票及酒店優惠代碼高達$3,331、9折訂日本新幹線車票、半價買香港迪士尼門票新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 聶振邦：美數據左右下周方向，留意恒指牛證重貨區新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

2026財政預算案啟示：必學AI與創科英語詞彙，掌握未來機遇新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

香港Comic Con倒數！細看三位嘉賓螢幕背後的小秘密：Mads Mikkelsen是漫畫宅男？Giancarlo Esposito愛吹薩克斯風？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮二星餐廳沖繩限定風味菜單！鮑魚海膽撻、魚子醬吞拿魚蕁麻班戟、牛臉頰肉配沖繩紫薯， 滋味滿載的琉球盛宴 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人解構手指與大腦關係！道家握固／佛家手印各有千秋？勤做4大手指操防腦退化
人氣文章
家居暗藏5大致癌物，1種無色無味易引致肺癌，醫生建議10招遠離環境致癌物 新文章
人氣文章
春天養生｜中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 22:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/02/2026
賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

說說心理話

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區