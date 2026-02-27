新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

新世界發展(00017)執行董事兼行政總裁黃少媚在中期網上業績會議稱，公司上半財年虧損受制於非現金撥備情況，若撇除該因素則錄得純利。而帳面虧損收窄，亦反映經營向好情況。她稱，會繼續優化營運效率，嚴格管理開支，以及提升賣樓成績及經常性收入，亦稱有信心市況好轉後，集團盈利表現會改善。

黃少媚亦稱，目前主要方向為改善現金流，會慎重考慮一切資本工具及方案，惟目前沒有供股及配股方案。她亦稱，公司營運同埋財務保持穩定，七招減債策略收到效果。

對於市傳機管局為機場11 SKIES項目尋找新合作夥伴，黃少媚僅稱不會評論市場傳聞，以及一直與機管局進行磋商。

暫無進一步債券交換計劃，續停派息及舊有永續債息

新世界發展首席財務總監兼聯席公司秘書劉富強稱，目前沒有債務管理操作（LME）或進一步債券交換計劃，而是全力推展項目銷售，積極改善現金流，以首要達到減低總負債目標。至於新永續債交換安派完成後，會按照其條款分派。惟劉富強亦重申，因應財務情況，集團會續停派息及派發舊有永續債債息。

最早2027財年推北都兩項目

新世界發展執行董事兼物業發展主管薛南海在提到，2026下半財年會推售1300伙單位，其中夥港鐵(00066)合作「柏傲莊3期」涉及540伙，最快於上半年現樓推售。此外，2027財年預期推出百勝角項目，加上2個北都區項目。2個北都區項目均已於去年動工，分別為夥華潤置地（海外）合作元朗項目，涉700多伙；夥招商局蛇口合作粉嶺馬適路項目，涉2300伙。

此外，新世界中國尚會推售深圳城市更新項目新世界188號，涉約3000伙，以及西麗城市更新項目。

撰文：經濟通採訪組

