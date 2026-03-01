港股 | 蕭猷華：美國軍事打擊伊朗，對港股影響有多少？

《套期保值》上周，港股呈現先高後低的走勢。恒生指數在周一（23日）觸及27156點的高位，而周四（26日）則下探至26373點，整體波幅僅為783點，繼續在區間內窄幅運行。

內地方面，本周將召開全國兩會，政府工作報告成為市場的關注焦點，今年是十五五規劃的開局之年，國家的發展和政策更是備受矚目。市場對中央釋放更強的刺激經濟措施沒有太大期望，當前投資者情緒頗為謹慎，恒指的重要支撐位在26000點。

剛過去的周六（28日），美國與以色列聯合攻擊了伊朗首都德黑蘭，目標涉及伊朗最高領袖哈梅內伊的官邸和總統府。這次軍事行動顯示出美方難以接受伊朗對談判的回應，使得試圖推翻伊朗的政權。然而，特朗普政府這次軍事打擊行動很大機會是速戰和速決的，但事態走向仍存在高度不確定性。

港股下跌幅度料有限 (Shutterstock)

港股短期內的走勢相信不會太淡。首先，人民幣持續強勢，兌美元匯率升至6.85，接近3年來的高位，顯示出人民幣的強勁表現直接利好A股；再者，美國對伊朗作出的軍事打擊行動，實際上與中港股巿是沒有直接關係。不過，港股的走勢可能因美伊局勢的發展而出現較大的波動，但相信港股下跌幅度會是有限，而且是短暫的。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

