  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

開市Go | 美以空襲伊朗油金飆升，OpenAI獲輸血，車企銷量放榜

02/03/2026

要聞盤點

 

1、受通脹數據超乎預期及科技板塊疲弱的雙重打擊，美股周五（27日）遭遇沉重沽壓，三大指數全線下挫並錄得按周跌幅。道指收市跌521.28點，或1.05%，報48977.92點；標指跌29.98點，或0.43%，報6878.88點；納指跌210.17點，或0.92%，報22668.21點。中國金龍指數跌77點。日經期貨截至上午8時02分跌1242點。

 

2、美國及以色列對伊朗的軍事打擊進入第二天，多名伊朗高官包括最高領袖哈梅內伊喪生。伊朗報復，向以色列及中東美軍基地發射多輪導彈。

 

3、波斯灣附近多艘油輪遇襲，承擔全球約四分之一的海運石油貿易的霍爾木茲海峽通行幾乎中斷，布倫特原油期貨亞洲早盤一度上漲13%。OPEC+公布4月恢復增產，以應對石油市場波動。

 

4、美國1月生產者物價指數按月升0.5%，按年增2.9%，均超出市場預期。

 

5、特朗普政府要求法院延後審理進口商關稅退還程序，退款事宜或陷入拉鋸。

 

6、美國總統特朗普下令聯邦機構停用Anthropic產品，國防部長宣布其為國家安全供應鏈風險。OpenAI與五角大樓簽協議，在美軍機密網絡部署AI模型。此外，OpenAI完成1100億美元私募融資，投前估值達7300億美元，由亞馬遜、英偉達及軟銀領投，亞馬遜投資500億美元，英偉達及軟銀各300億美元。

 

7、白宮利用古巴能源危機施壓之際，特朗普表示美國可能「友好接管」該國。

 

8、中國「兩會」本周開幕，機構預計今年經濟成長目標可能設在4.5%-5%之間，預計政府不會推出強刺激，重點置於科技本土化、擴大消費及建設金融強國。

 

9、特朗普訪華前一個月，中國外交部長王毅就美以空襲伊朗一事回應稱，「公然擊殺主權國家領導人及鼓動政權更迭不可接受」。

 

10、香港計劃從外匯基金轉撥1500億港元至基本工程儲備基金，支持北部都會區及其他基建項目，分析擔心此舉可能帶來意外後果。

 

11、據彭博報道，SpaceX考慮最快3月以保密方式提交IPO文件，估值或超1.75萬億美元。

 


焦點股

 

石油股：中國海洋石油(00883)、中國石油化工(00386)、中國石油(00857)
　- 霍爾木茲海峽幾乎中斷通行，布倫特原油期貨亞洲早盤一度漲13%

金礦股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)
　- 中東戰火推升現貨金價突破5300美元關口

新世界(00017)
　- 中期虧損收窄至37.3億元，不派息

信和置業(00083)
　- 中期純利跌15.8%至15.3億元，派息15仙

比亞迪(01211)
　- 2月汽車銷量約19.02萬輛按年跌41.09%，惟出口量大增

理想汽車(02015)
　- 2月交付新車約2.64萬輛，按年增0.6%

吉利汽車(00175)
　- 2月汽車總銷量約20.62萬部，按年增1%

小鵬汽車(09868)
　- 2月交付新車15256輛，按年降49.9%

零跑汽車(09863)
　- 2月交付量28067輛，按年增11%，重奪新勢力銷量冠軍

蔚來(09866)
　- 2月交付汽車2.08萬輛，按年增57.6%

小米(01810)
　- 2月新車交付量超2萬輛按月大跌五成，正推進新一代SU7量產

百勝中國(09987)
　- 去年盈利9.29億美元按年增2%，每股盈利2.52美元

信義玻璃(00868)
　- 去年純利27億人幣跌19%，派息21.5港仙升逾1倍

瀾起科技(06809)
　- 去年盈利逾22億人幣創新高升58%，收入升50%同創新高

博彩股：銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)、永利澳門(01128)
　- 澳門2月博彩收入增4.5%，高於預期

老鋪黃金(06181)
　- 據報將迎來今年首次調價，漲幅20%至30%

遊戲股：騰訊(00700)、網易(09999)
　- 中國2月批准146款國產及6款進口網絡遊戲

復星國際(00656)
　- 擬績後斥最多10億元回購

峰岹科技(01304)
　- 料去年純利增近2%，收入增29%

 

油金報價

 

紐約期油上升7.34%，報美元71.96/桶

布倫特期油上漲8.10%，報美元78.34/桶

黃金現貨上漲1.90%，報美元5379.27/盎司

黃金期貨上漲2.76%，報美元5390.56/盎司

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

117.600

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

135.700

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 117.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.320
  • 01333 博雷頓
  • 18.610
  • 09633 農夫山泉
  • 45.980
股份推介
  • 02269 藥明生物
  • 38.380
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.800
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.540
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.610
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.460
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.040
  • 00700 騰訊控股
  • 511.000
  • 00005 滙豐控股
  • 140.300
  • 00388 香港交易所
  • 410.000
報章貼士
  • 00012 恒基地產
  • 34.840
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 62.500
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 6.640
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2026 13:47  《Ａ股行情》滬綜指午後升0.5%，三桶油率石油板塊掀漲停潮

02/03/2026 13:30  【中東戰火】伊朗國安負責人拉里賈尼：「我們不會與美國談判」

02/03/2026 12:45  《午市前瞻》中東戰雲密布恒指曾失二萬六，油價被推高惟中長線難持久

02/03/2026 12:06  恒指曾穿兩萬六後回穩，半日跌424點報26205，科技金融股領跌

02/03/2026 10:57  《異動股》山東墨龍暴升五成中石化油服飆兩成，油價急升細價油股癲炒

02/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８２２９，隔夜拆息較上日跌４５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 陳茂波：美以軍事行動對金融市場影響大，本港可作「安全港」引資金流入新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 全球航空運輸受干擾航空股急跌，憂當地業務受拖累渣打滙控下挫，皆未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 關注中東局勢發展，英偉達可部署第一注（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？ 新文章
人氣文章

玩樂假期

全港首個STAR WARS Night Run2026︱黃埔海濱千人夜跑＋Cosplay＋遊戲攤位＋跑手包率先睇＋3 .1早鳥報名著數
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

首相級美容話題掀熱潮！法令紋神器Kuchitore Plus有效減淡細紋？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

天天吃牛油果？配搭5種食物倍增營養價值
人氣文章

先行入手．Onki Chan

穿上能傳承30年的溫柔：為何在講求快時尚的時代，我們依然鍾情 minä perhonen？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
糖尿警號｜15個易被忽略的糖尿病症狀，醫生揭1部位最先出事
人氣文章
食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2026 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2026
中東戰火 | 陳茂波：美以軍事行動對金融市場影響大，本港可作「安全港」引資金流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，星展6厘高息港元定存尾班車，恒生...

01/03/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區