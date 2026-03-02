  • 會員
美股 | 美以空襲伊朗殺哈梅內伊，市場避險石油黃金大漲

02/03/2026

美股 | 美以空襲伊朗殺哈梅內伊，市場避險石油黃金大漲

 

 

　　美國和以色列對伊朗發起大規模打擊進入第三日，包括最高領袖哈梅內伊在內的眾多伊朗高官身亡。特朗普呼籲伊朗民眾接管政府，並稱對伊朗的打擊將持續到完成所有目標為止。

 

　　德黑蘭展開報復，對以色列及中東多地的美軍基地發射多輪導彈。多艘油輪在波斯灣附近遭襲，承擔全球約四分之一的海運石油貿易的霍爾木茲海峽幾乎完全中斷通行。

 

　　布蘭特期油周一（2日）亞洲早盤一度飆漲13%。OPEC+宣布4月份恢復增產，應對石油市場動盪。阿聯酋罕見關停兩大金融市場，波斯灣沿岸多國緊急關閉領空，多家航司暫停飛往該地區的航班。

 

　　避險需求推動黃金上漲1.6%，美元兌主要貨幣幾乎全線走高。

 

美股遭遇沉重沽壓

 

　　在美以發動軍事行動前，美股上周五（27日）遭遇沉重沽壓，三大指數全線下挫並錄得按周跌幅。　　

 

　　道指收市跌521.28點，或1.05%，報48977.92點；標指跌29.98點，或0.43%，報6878.88點；納指跌210.17點，或0.92%，報22668.21點。

 

　本周美股走勢低迷，三大股指均呈弱勢。道指挫1.31%，納指跌0.95%，標指則跌0.44%。總結2月份，市場表現明顯分化，道指微漲0.17%，為連續第10個月錄得漲幅；納指跌3.38%，標指則跌0.87%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

即時重點新聞

02/03/2026 13:47  《Ａ股行情》滬綜指午後升0.5%，三桶油率石油板塊掀漲停潮

02/03/2026 13:30  【中東戰火】伊朗國安負責人拉里賈尼：「我們不會與美國談判」

02/03/2026 12:45  《午市前瞻》中東戰雲密布恒指曾失二萬六，油價被推高惟中長線難持久

02/03/2026 12:06  恒指曾穿兩萬六後回穩，半日跌424點報26205，科技金融股領跌

02/03/2026 10:57  《異動股》山東墨龍暴升五成中石化油服飆兩成，油價急升細價油股癲炒

02/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８２２９，隔夜拆息較上日跌４５基點

