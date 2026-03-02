異動股｜主要產油國伊朗受襲布油高見82美元，三桶油高開油價ETF飆7％

三桶油開市急升；中石油(00857)H股現價升5.9％，報10.1元，該股成交約5088萬股，涉資4.92億元；中海油(00883)升5.1％，報26.6元；中石化(00386)升2.4％，報5.58元。油價ETF F三星原油期(03175)升7.3％，報7.5元。

（Shutterstock圖片）

美國在當地時間周六（2月28日）凌晨與以色列聯合攻打伊朗，空襲伊朗當地，更宣布伊朗最高領袖哈梅內伊已在空襲中身亡。起初伊朗當局否認哈梅內伊喪生，惟最終亦跟隨宣布哈梅內伊死亡消息。消息刺激油價急升，今早亞洲時段後紐約期油今早起自67美元裂口急升，一度急升8美元逼近75美元關口，現價回落至71美元水平徘徊，按日仍大升約6％；布油高見逾82美元水平，現報約77美元，按日升約7％。

其餘石油相關股開市急升；山東墨龍(00568)升14.8％，報4.97元；聯合能源集團(00467)升13.8％，報0.74元；達力普控股(01921)升9.9％，報6.53元；中海油服(02883)升8％，報10.9元；中石化冠德(00934)升3％，報4.45元；中石化油服(01033)升15％，報1.15元；百勤油服(02178)升14.1％，報0.081元。

現時，恒生指數報26305，跌324點或跌1.2％，主板成交逾127億元。國企指數報8771，跌88點或跌1％。恒生科技指數報5046，跌91點或跌1.8％。

撰文：經濟通市場組

