車企放榜 | 比亞迪銷量急跌惟出口強增，零跑銷量續居新勢力之冠

受最長春節假期以及購置稅退坡雙重影響，2月國內車企交付量出現明顯分化的情況，比亞迪同比急跌41%，小鵬同比腰斬，小米按月大跌五成，與此同時，零跑按年升11%，重奪造車「新勢力」銷量冠軍，蔚來按年急升58%。車企出海方面，比亞迪，吉利汽車表現亮眼。

比亞迪2月銷量按年急跌41%，惟出口量升50%

比亞迪(01211)(深:002594)公布，2月銷量約19萬輛，按年下跌41%，按月跌9.5%，惟月內出口新能源汽車合計10.06萬輛，按年升50%，且超過該月銷量的一半。至於今年首兩個月銷量約40萬輛，按年下跌35.8%。

該集團指，2月產量17.5萬輛，跌47.5%，今年首兩個月產量40.8萬輛，跌38.4%。此外，2月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約18.773GWh，今年首兩個月累計裝機總量約38.96GWh。

吉利汽車2月銷量同比增1%，出口量大升1.4倍

吉利汽車(00175)公布，2月汽車總銷量約20.6萬部，按年增長約1%，按月減少23.7%，其中極氪銷量同比升70%；集團2月出口6.09萬部，按年增長1.38倍。

今年首兩個月吉利汽車總銷量約47.6萬部，增長約1%，其中出口12.1萬部，增長1.29倍。

該集團指，寶騰於2月汽車銷量1.43萬部，增長約14%，而今年首兩個月汽車銷量3.04萬部，增長約25%。

長城汽車2月銷量跌6.8%

長城汽車(02333)(滬:601633)公布，2月銷量7.26萬輛，跌6.79%，其中長城皮卡銷量跌30.4%，而海外銷售約4.2萬輛，新能源車銷售1.27萬輛。

該集團指，今年首2個月銷量16.3萬輛，升2.58%，其中海外銷售約8.3萬輛，新能源車銷售3.07萬輛。另外，該集團指，2月產量6.5萬輛，跌13%，首2個月產量15.5萬輛，跌1.58%。

蔚來2月交付2萬輛汽車按年升58%按月跌23%

蔚來-SW(09866)公布，於2月交付2.08萬輛汽車，按年增長57.6%，按月減少23%，今年首2個月交付4.8萬輛汽車，同比增長77.3%，歷史累計汽車交付量104萬輛。

該集團指，在2月交付量中，旗下蔚來品牌佔1.52萬輛，樂道品牌佔2981輛，以及螢火蟲品牌佔2657輛。該集團指，於2月6日，達致1億次累計換電，在春節假期期間，單日換電量連續5日創下歷史新高。

理想汽車2月交付新車2.64萬輛按年微增

理想汽車-W(02015)公布，2月交付新車2.64萬輛，按年增加0.6%，按月跌近半成。截至上周末（28日），歷史累計交付量159.4萬輛。

該集團指，在2月14至上周一（23日），累計提供充電服務超過145萬次，總充電量超過4200萬度。該集團計劃於二季度推出全新一代理想L9。截至上周末，在全國已有539家零售中心，覆蓋160個城市；售後維修中心及授權服務中心548家，覆蓋223個城市，在全國已投入使用4054座理想超充站，擁有2.24萬個充電樁。

小鵬汽車2月交付量同比下跌近五成

小鵬汽車（09868）公布，2026年2月新車交付量15256輛，按年下跌49.9%，按月下跌23.76%。

零跑汽車上月交付量按年增11%，領跑各大造車新勢力

零跑汽車(09863)公布，2月份新車交付量28067輛，重奪造車「新勢力」銷量冠軍，且按年升11%，惟按月則跌12.45%。

小米新車交付量按月大跌五成，正推進新一代SU7量產

小米集團(01810)公布，上月新車交付量超過2萬輛，按年持平，按月大減48.72%。小米同時宣布，正在為新一代SU7大規模量產做準備。

此外，小米在西班牙巴塞隆拿舉辦全球發布會，宣布公司獲全球模擬駕駛平台和汽車媒體《Gran Turismo》邀請，參與為GT模擬駕駛平台建立的未來超跑概念車項目「Vision Gran Turismo」，強調其為首個受邀參與的中國品牌。

撰文：經濟通市場組

