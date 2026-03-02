  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？

02/03/2026

　　美國與以色列聯軍空襲伊朗進入第3天，霍爾木茲海峽油氣運輸咽喉要道被伊朗封鎖陷入停滯，而全球約五分之一的海運石油和液化天然氣要從該海峽運輸。有分析指，若該路線油輪運輸不能迅速恢復，油價可能飆升至每桶逾100美元。消息刺激國際油價今早(2日)於亞洲時段一度飆逾一成，現仍升約9%。金價亦受避險需求推動，紐約期金升逾3%。「三桶油」今日逆市急升，中海油(00883)及中石油(00857)曾齊飆逾半成破頂。即使石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)同意在4月增產，但分析指若航道繼續關閉，新增供應也將無法進入市場，看來油價短期易升難跌，油股或仍有上升空間，應如何部署？

 

中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

伊朗革命衛隊封鎖霍爾木茲海峽　分析：油價或飆破100美元

 

　　美國於周末與以色列聯合空襲伊朗，多名伊朗高官包括最高領袖哈梅內伊喪生，伊朗向以色列及中東美軍基地發射多輪導彈報復。伊朗革命衛隊宣稱任何船隻無權通過霍爾木茲海峽，該油氣運輸咽喉要道陷入停滯。霍爾木茲海峽位於阿曼和伊朗之間，是全球最為重要的石油運輸通道，也是波斯灣和印度洋的唯一海上通道，佔全球20%至30%石油、20%液化天然氣(LNG)運輸量。

 

　　聯合海上信息中心(JMIC)昨日(1日)已將霍爾木茲海峽的威脅級別上調至最高，並表示在過去24小時內已有三艘油輪遭到襲擊。該機構稱，雖然尚未正式宣布在法律上封閉霍爾木茲海峽，但目前的作業環境顯示該地區存在襲擊風險。過去24小時內，約有110艘船隻通過該海峽，而歷史平均水平為138艘。市場預計中東航運部分險種保費在未來數日內最高將上漲50%，油運價格也大幅上漲。消息刺激國際油價急升，紐約期油於今早亞洲時段自67美元裂口急升，一度逼近75美元關口，現報約73美元，仍大升約9%；布蘭特期油亦高見逾82美元水平，現報約79.9美元，升逾9%(4:30pm)。原油價格分析師Wood Mackenzie認為，如果霍爾木茲海峽的油輪運輸不能迅速恢復，油價可能會超過每桶100美元。高盛則指，天然氣價格可能上漲130%。

 

OPEC+同意4月每日增產20.6萬桶　僅沙特阿聯酋有閒置產能

 

　　美國與以色列對伊朗發動空襲之際，OPEC+昨日公布，原則上同意增加石油產量，4月起每日多20.6萬桶，惟增產幅度未及全球供應量的0.2%。有分析指，OPEC+目前除沙特阿拉伯和阿聯酋之外，幾乎沒有額外閒置產能可增加供應。而這兩個國家在波斯灣航運恢復正常之前，也將難以出口石油。外電又引述消息人士指，利雅得在過去數周已持續增加石油生產和出口，為美國對伊朗的軍事行動作準備。

　　另有分析指，即使OPEC在4月提高產量，如果航道繼續關閉，新增的供應以及閒置產能也將無法進入市場。全球約15%的石油供應和20%的液化天然氣供應可能受到影響。

 

中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

里昂：地緣政局或使油價短期突破80美元　利好中石油及中海油

 

　　里昂發表報告指，上周末圍繞伊朗的地緣政治緊張局勢升級，可能使油價短期內突破每桶80美元。對中國石油企業應屬利好，尤其是中石油及中海油，兩股不僅能提供5%至6%的股息收益率，更可作為低成本的通脹對沖工具。另一方面，近期表現亮眼的中國化工股可能因投入成本上升而面臨壓力。

 

　　里昂又指，2022年俄烏衝突爆發時，油價曾升至每桶138美元。但本次油價升破每桶100美元的可能性較低，因當前緊張局勢主要局限於伊朗，尚未擴散至其他中東產油國。兩者最大差異在於產油規模：俄羅斯日產原油約1100萬桶，為伊朗日產量(約300萬桶)的三倍多，兩者不宜相提並論。

 

　　中銀國際則指，由於中東地區突然爆發衝突，油價可能在近期內上漲。霍爾木茲海峽的關閉是關鍵因素，因為它將影響每日1000萬至1200萬桶的原油運輸。然而，投資者應注意，如果當前的危機得到解決，油價將迅速回落，因為石油市場原本就存在明顯的供過於求。長期投資者應考慮在當前緊張局勢緩解時鎖定其在中國石油巨頭的利潤。

 

伍禮賢：短期重開霍爾木茲海峽機會不大　中海油或見28元中石油再破10元

 

中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，油股有機會繼續向高位發展，始終從現時局勢來看，短期重開霍爾木茲海峽機會不大，雖然油組提到會增產，但在航道阻塞情況下，亦會增加原油運輸至不同地區的最終成本，油價不易於短期內回落，油股有機會維持於高位運行，中海油及中石油料續有較強勁表現，但此類資產很視乎事件發展變化，很難預測，現時判斷若目前戰事持續，預計油價油股都會繼續向上。

 

　　伍禮賢預料，中海油短線有機會上試28元，若屬很進取投資者，可作一短周期部署，看此段時間油價有否機會帶動其進一步向上，而今日中海油於A股(滬:600938)升了10%，H股相對落後。中石油則仍有機會升至10元以上，較進取的投資者也可考慮。至於中石化(00386)，始終其受惠油價向上程度不特別大，且成品油仍看內地需求，油價只是其中一個影響其股價因素。

 

　　中海油今日升5.61%收報26.74元，中石油升4.09%報9.93元，中石化升2.57%報5.59元。其他石油相關股升幅更驚人，山東墨龍(00568)升115.94%報9.35元，聯合能源(00467)升23.08%報0.8元，中石化油服(01033)升34%報1.34元，中海油服(02883)升7.04%報10.8元，百勤油服(02178)升105.63%報0.146元。

 

中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？

 

中東戰火 | OPEC+增產無阻油價飆升，三桶油逆市急升可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


其他油價/油股相關新聞：
大行報告 | 三桶油、阿里、百度、小米、新世界及信置最新評級/目標價
港股 | 午市前瞻｜中東戰雲密布恒指曾失二萬六，油價被推高惟中長線難持久
【中東戰火】景順料股市將短期內下跌，料國防、能源龍頭及黃金礦業股將受惠
【中東戰火】安本投資：全球能源供應短期受相當嚴重干擾，料主要亞洲央行維持關鍵政策利率不變
【中東戰火】摩通：霍爾木茲海峽若關閉逾25日，中東石油商將被迫停產
【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%
《Ａ股異動》中國石油A漲停，現報11.95元人幣
【中東戰火】高盛：霍爾木茲海峽油輪交通受顯著干擾，油價或大幅進一步上漲
《異動股》山東墨龍暴升五成中石化油服飆兩成，油價急升細價油股癲炒
《Ａ股焦點》地緣衝突致石油運輸受阻，油價漲帶動石油A股集體漲停
《異動股》主要產油國伊朗受襲布油高見82美元，三桶油高開油價ETF飆7%
【中東戰火】若波斯灣油輪運輸不能迅速恢復，油價或超每桶100美元

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

139.700

異動股

01918

融創中國

1.130

異動股

08606

倢冠控股

0.107

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,947.33
    -30.59 (-0.062%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,881.47
    +2.59 (+0.038%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,744.31
    +76.10 (+0.336%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌140.745
變動率︰-3.413%
較港股︰+0.75%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.109
變動率︰-3.515%
較港股︰-5.97%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌42.825
變動率︰-4.429%
較港股︰+0.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.968
變動率︰-6.785%
較港股︰-0.58%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.240
變動率︰-2.366%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.370
變動率︰-2.805%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.555
變動率︰-2.813%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.965
變動率︰-3.256%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升182.470
變動率︰+3.765%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升125.010
變動率︰+3.348%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌66.490
變動率︰-3.161%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.995
變動率︰-3.969%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/03/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 01918 融創中國
  • 1.130
  • 08606 倢冠控股
  • 0.107
  • 09993 金輝控股
  • 1.490
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.780
股份推介
  • 02269 藥明生物
  • 38.740
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.600
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.540
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.140
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 02318 中國平安
  • 66.400
報章貼士
  • 00012 恒基地產
  • 34.840
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 62.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 6.630
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2026 17:16  《盤後部署》無懼戰火北水加倉灌港股，發布會前股價先「顛覆」比亞迪有得博

02/03/2026 17:54  MINIMAX-WP(00100)全年虧損擴大至18.7億美元，不派息

02/03/2026 17:28  【中東戰火】科威特國防部：多架美軍戰機在境內失事墜毀

02/03/2026 16:14  【中東戰火】信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規

02/03/2026 14:59  【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

02/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１６２億元，買南方恒生科技沽阿里

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１９，一周拆息較上日軟至２﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

台灣女星吳辰君移居杜拜多年，聞3次炮彈巨響震撼，孩子面前強裝鎮定新文章
人氣文章

搵食地圖

恆香老婆餅節｜3 月免費送心形老婆餅＋禮盒 88折＋網店嫁囍限定優惠新文章
人氣文章

搵食地圖

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85折新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，必看畫廊與焦點作品
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題
健康好人生 Health Channel
人氣文章
治療前列腺癌新方法──局部治療：HIFU／冷凍／微波消融／電穿孔，副作用少，最快即日可出院！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
失眠救星｜478呼吸法網絡爆紅，獲英國NHS認證，網民實測大讚有效
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 02:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2026
中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

說說心理話

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區