港股 | 午市前瞻｜中東戰雲密布恒指曾失二萬六，油價被推高惟中長線難持久

美國和以色列上周六（28日）展開攻擊伊朗行動，轟炸全國多地數百軍事目標，伊朗最高領袖哈梅內伊及多名軍政高層均已死亡，亞太資本市場今早（2日）低開，港股跌幅最為顯著，金融及一線科技板塊急挫，致港股最多曾跌超過748點至25882，穿兩萬六關口且距離今年低位不足200點，惟資金快速返回防守，恒生指數總結半日報26205守住兩萬六，仍跌424點或1.6％，主板成交超過1935億元。恒生中國企業指數報8738，跌120點或1.4％。恒生科技指數報5028，跌108點或2.1％。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：美以對伊朗動武金融市場首日反應較大

高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於港股外資參與度相對較高，一旦地緣政局不穩，資金流出的速度亦較快。因此，跌幅相對較大。聶振邦指，港股自農曆年前後，較貼近美股走勢，上周五（27日）美股跌幅較大，當中科技股如英偉達(US.NVDA)等跌幅較深，拖累港股科技股如阿里巴巴(09988)、百度(09888)等跌幅亦較大。此外，重磅股滙控(00005)績後創新高，如今大市逆轉，部分投資者獲利離場，造成今天沽壓較大。

聶振邦表示，恒指自1月初以來的走勢形成頭肩頂形態，不排除稍後有機會觸及年初低位25717點。雖然兩會召開在即，但由於自2月初以來，多家內地大型企業被監管機構約談，就反壟斷和業務作出規管。預料未必在推動產業升級方面帶來驚喜，反而會在行業整頓和產業健康發展方面著手。因此，難以期望兩會帶來較大的利好消息。不過聶振邦指，目前牛證在牛熊證街貨佔比達七成，25800點以下牛證街貨持倉不算多，因此下殺誘因不大，即使稍後恒指有機會觸及25717，預料亦屬短暫情況。他續指，由於今天是美以對伊朗動武後的首個交易日，金融市場反應較大可以理解，但他相信戰局不會逆轉，隨後兩三天大市走勢會漸趨平穩。

油價受刺激上升局面難持久

中東戰火急升級，伊朗革命衛隊宣稱任何船隻無權通過霍爾木茲海峽，油氣運輸咽喉要道陷入停滯，位於阿曼和伊朗之間的霍爾木茲海峽，是全球最為重要的石油運輸通道，也是波斯灣和印度洋的唯一海上通道，其佔全球20%-30%石油、20%液化天然氣(LNG)運輸量。

聯合海上信息中心（JMIC）在3月1日已將霍爾木茲海峽的威脅級別上調至最高級別，並表示在過去24小時內已有三艘油輪遭到襲擊。該機構稱，雖然尚未正式宣布在法律上封閉霍爾木茲海峽，但目前的作業環境顯示該地區存在襲擊風險。過去24小時內，約有110艘船隻通過該海峽，而歷史平均水平為138艘。市場預計中東航運部分險種保費在未來數日內最高將上漲50%，油運價格也大幅上漲。國際油價周一開盤時飆升8美元，布倫特原油達到每桶82.37美元，紐約WTI原油升至每桶80.82美元。

聶振邦表示，油價今早高開低走，紐約期油高位每桶75.33美元，但隨後回調至70美元附近，意味著市場正逐漸消化。雖然中東戰事或難以在短期內平息，油價短期或有波動，但由於美以和伊朗雙方兵力懸殊，預料伊朗對中東航運的威脅不能持久。此外，油組與夥伴國（OPEC+）原則上同意溫和增產每日20.6萬桶，回應中東目前戰事，預料高油價不會持久。聶振邦指，紐約期油1月升14%，2月再升2%，踏入3月份，適逢美以向伊朗動武，油價上漲，三個月累升約兩成。由於中東戰局相對一面倒，預料對油價刺激有限，現價買入仍有風險。紐油上月收約67美元，今早一度升至75美元，投資者宜等回調至68至69美元吸納，風險相對較小。油股方面，中海油(00883)月線出現10連陽，今天出現高開低走，吸引力不大。預料跌至24元至25元吸納較穩陣。

金價高位見獲利回調空間或不多，金礦股更值博





中東戰雲密布，避險需求急速升溫，金價今早起急升。紐約期金亞洲時段裂口急升，一度重上5400美元上方，按日升超過2%。聶振邦指，金價上周已升1.8%，雖然避險情緒推升，但金價走勢圖出現十字星，預料部分投資者在每盎司5400美元附近獲利離場。不過，金價走勢相對仍穩，大幅回吐的壓力不大，但溫和回調的機會仍在。投資者若對黃金有興趣，可以等金價回調至5250至5300美元再吸納會更安全。

不過聶振邦指，相對金價，金礦相關股升幅更佳，以紫金(02899)為例子，該股預測市盈率只有20倍，去年前三季度純利增長五成，預料股價仍有上行的空間。而紫金旗下的紫金黃金國際(02259)股價1月底曾高見268元，今天低位228元，就以1月高位為目標，潛在升幅有17%，回報更勝金價。不過聶振邦提醒，紫金黃金國際上市時間較短，投機性或比較高，而母企紫金上市時間較長則走勢相對較穩定。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇