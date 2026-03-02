  • 會員
3分鐘熱炒股點評 | 長飛光纖年內飆近2.2倍，專家稱暫未見沽出訊號

02/03/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=I7SLcJDPMnA

 

 

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

64.700

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

117.600

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

136.000

即時重點新聞

02/03/2026 13:47  《Ａ股行情》滬綜指午後升0.5%，三桶油率石油板塊掀漲停潮

02/03/2026 13:30  【中東戰火】伊朗國安負責人拉里賈尼：「我們不會與美國談判」

02/03/2026 12:45  《午市前瞻》中東戰雲密布恒指曾失二萬六，油價被推高惟中長線難持久

02/03/2026 12:06  恒指曾穿兩萬六後回穩，半日跌424點報26205，科技金融股領跌

02/03/2026 10:57  《異動股》山東墨龍暴升五成中石化油服飆兩成，油價急升細價油股癲炒

02/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８２２９，隔夜拆息較上日跌４５基點

