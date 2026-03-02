  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

中東戰火 | 大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

02/03/2026

　　美國和以色列上周六（28日）展開攻擊伊朗行動，轟炸全國多地數百軍事目標，美國總統特朗普表示，對伊朗的軍事行動可能持續四周左右。受伊朗地區局勢持續緊張影響，多間航空公司航班營運受阻，中東戰事持續升溫為環球經濟帶來巨大不確定性。

 

中東戰火 | 大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

（資料圖片）

 

　　霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒向《經濟通通訊社》表示，若霍爾木茲海峽被封鎖，將會對香港貿易產生一定影響，但霍爾木茲海峽可能出口石油比較多，故對香港來說，這不是最主要的貿易貨品類別，故或會有影響，但是未必是相當重大的衝擊。

 

　　受伊朗地區局勢持續緊張影響，多間航空公司航班營運受阻，他續指，在空運方面，中東區內都有不少重要機場，可能對於部分經當地轉口的航班也會受到影響，故在航運方面也會有一些影響。

 

　　他續指，即時來說對香港的經濟衝擊未必很大，現時對香港經濟最直接影響的主要因素為內地經濟，但認為內地以現時規模也有一定的能力去緩衝相關的影響，並指現時相關事態仍處於比較早期的發展，難以評估不明朗的局勢會持續多久，故暫時該行沒有調整香港的經濟增長的預測和目標，今年香港經濟增長預測維持2.6%。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

139.700

異動股

01918

融創中國

1.130

異動股

08606

倢冠控股

0.107

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,945.05
    -32.87 (-0.067%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,881.84
    +2.96 (+0.043%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,745.13
    +76.92 (+0.339%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌140.749
變動率︰-3.413%
較港股︰+0.75%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.109
變動率︰-3.515%
較港股︰-5.97%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌42.826
變動率︰-4.429%
較港股︰+0.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.968
變動率︰-6.785%
較港股︰-0.58%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.240
變動率︰-2.366%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.400
變動率︰-2.750%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.550
變動率︰-3.125%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.965
變動率︰-3.256%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升182.440
變動率︰+3.748%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升124.920
變動率︰+3.274%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌66.510
變動率︰-3.131%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.995
變動率︰-3.969%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/03/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 01918 融創中國
  • 1.130
  • 08606 倢冠控股
  • 0.107
  • 09993 金輝控股
  • 1.490
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.780
股份推介
  • 02269 藥明生物
  • 38.740
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.600
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.540
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.140
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 02318 中國平安
  • 66.400
報章貼士
  • 00012 恒基地產
  • 34.840
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 62.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 6.630
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2026 17:16  《盤後部署》無懼戰火北水加倉灌港股，發布會前股價先「顛覆」比亞迪有得博

02/03/2026 17:54  MINIMAX-WP(00100)全年虧損擴大至18.7億美元，不派息

02/03/2026 17:28  【中東戰火】科威特國防部：多架美軍戰機在境內失事墜毀

02/03/2026 16:14  【中東戰火】信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規

02/03/2026 14:59  【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

02/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１６２億元，買南方恒生科技沽阿里

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１９，一周拆息較上日軟至２﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 聶振邦：美數據左右下周方向，留意恒指牛證重貨區
人氣文章

搵食地圖

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」新文章
人氣文章

玩樂假期

Trip.com 3.3狂賞：機票及酒店優惠代碼高達$3,331、9折訂日本新幹線車票、半價買香港迪士尼門票
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜66歲鍾楚紅睇《夜王》 素顏曝光，鼻大撞樣成龍
人氣文章
遊日須知｜日本酒店公開旅客3大劣行，勿貪心取走1物恐涉盜竊罪新文章
人氣文章
食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 02:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2026
中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

說說心理話

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區