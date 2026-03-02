  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28

02/03/2026

162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28

 

 

　　美國和以色列周六（28日）展開攻擊伊朗行動，轟炸全國多地數百軍事目標，伊朗最高領袖哈梅內伊及多名軍政高層均已死亡，亞太資本市場今早低開，港股跌幅最為顯著，金融及一線科技板塊急挫，致港股最多曾跌超過748點至25882，穿兩萬六關口且距離今年低位不足200點，惟資金快速返回防守，午後北水大規模進場穩盤，截至收市南下資金淨流入規模高達162億元。

 

　　恒生指數全日收報26059，100天線（約26319）不保惟兩萬六守住，跌570點或2.1%，主板成交近3577億元。恒生中國企業指數收報8701，跌157點或1.8%。恒生科技指數收報4989，跌148點或2.9%。

 

　　美股歐股開盤前，跨國金融股不穩，滙控(00005)高位急瀉5.16%，報139.7元，渣打(02888)更插6.5%，報185.6元，友邦(01299)跌2.07%，報85元；中銀香港(02388)同跌4.72%，報42.78元。

 

　　藍籌科技股捱沽，小米(01810)瀉5.04%，報33.14元，暫連跌5日累計跌幅9.35%，其新車交付量按月跌五成；美團(03690)跌4.62%，報77.4元，阿里(09988)跌4.55%，報136.4元，百度(09888)跌4.2%，報118.5元，快手(01024)跌3.34%，報60.75元，騰訊(00700)跌0.77%，報514元。晶片代工龍頭中芯(00981)挫5%，報64.6元。

 

　　中東關鍵輸油通道關閉，油價急破80美元關口，中海油(00883)升5.61%，報26.74元，中石油(00857)升4.09%，報9.93元，中石化(00386)升2.57%，報5.59元。二三線油服股更炒翻天，中港石油(00632)飆154.24%，報0.6元，山東墨龍(00568)升115.94%，報9.35元，百勤油服(02178)升105.63%，報0.146元，MI能源(01555)升81.82%，報0.06元。

 

　　網醫板塊亦借勢沽，京東健康(06618)跌5.2%，報53.8元，阿里健康(00241)跌3.76%，報5.37元。

 

　　蘋果進入新品發布周，蘋概股先行捱沽，舜宇光學科技(02382)跌5.06%，報55.3元，瑞聲科技(02018)跌4.77%，報35.56元，藍思科技(06613)更跌7.79%，報25.34元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅9.76%。

 

　　信義玻璃(00868))增派末期息超一倍，股價績後大升12.43%，報11.67元，同系信義光能(00968)恢復派息，股價仍跌4.05%，報3.32元。

 

　　中國宏橋(01378)升7.16%，報38元。

 

　　比亞迪(01211)聲稱將於周四（5日）召開顛覆性技術發表會，升4.37%，報99.1元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中海油；科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

139.700

異動股

01918

融創中國

1.130

異動股

08606

倢冠控股

0.107

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,949.94
    -27.98 (-0.057%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,882.17
    +3.29 (+0.048%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,746.07
    +77.86 (+0.343%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌140.747
變動率︰-3.413%
較港股︰+0.75%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.109
變動率︰-3.515%
較港股︰-5.97%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌42.826
變動率︰-4.429%
較港股︰+0.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.968
變動率︰-6.785%
較港股︰-0.58%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.240
變動率︰-2.366%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.400
變動率︰-2.750%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.550
變動率︰-3.125%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.965
變動率︰-3.256%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升182.440
變動率︰+3.748%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升124.920
變動率︰+3.274%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌66.510
變動率︰-3.131%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.995
變動率︰-3.969%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:46 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/03/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:46 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 01918 融創中國
  • 1.130
  • 08606 倢冠控股
  • 0.107
  • 09993 金輝控股
  • 1.490
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.780
股份推介
  • 02269 藥明生物
  • 38.740
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.600
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.540
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.140
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 02318 中國平安
  • 66.400
報章貼士
  • 00012 恒基地產
  • 34.840
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 62.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 6.630
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2026 17:16  《盤後部署》無懼戰火北水加倉灌港股，發布會前股價先「顛覆」比亞迪有得博

02/03/2026 17:54  MINIMAX-WP(00100)全年虧損擴大至18.7億美元，不派息

02/03/2026 17:28  【中東戰火】科威特國防部：多架美軍戰機在境內失事墜毀

02/03/2026 16:14  【中東戰火】信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規

02/03/2026 14:59  【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

02/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１６２億元，買南方恒生科技沽阿里

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１９，一周拆息較上日軟至２﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

台灣女星吳辰君移居杜拜多年，聞3次炮彈巨響震撼，孩子面前強裝鎮定新文章
人氣文章

娛樂

向華強成立信託基金處理遺產：傳500億身家由新抱郭碧婷打理，不讓兩兒子躺平享福
人氣文章

玩樂假期

香港花展2026︱維園花展3 月20日開幕＋年度主題花紫羅蘭＋長者免費入場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？
人氣文章

Art & Living Feature

《金多寶》與《夜王》：努力作出變奏的賀歲片
人氣文章

Fashion Feature

香港Comic Con倒數！細看三位嘉賓螢幕背後的小秘密：Mads Mikkelsen是漫畫宅男？Giancarlo Esposito愛吹薩克斯風？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
農曆新年的「味道」
人氣文章
5類運動降血壓效果比拼，英國研究揭靠牆坐無影凳最有效新文章
人氣文章
家事百科｜回南天牆身發霉恐加劇濕疹哮喘，K Kwong教你用1物低成本除霉
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 02:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2026
中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區