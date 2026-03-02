162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28

美國和以色列周六（28日）展開攻擊伊朗行動，轟炸全國多地數百軍事目標，伊朗最高領袖哈梅內伊及多名軍政高層均已死亡，亞太資本市場今早低開，港股跌幅最為顯著，金融及一線科技板塊急挫，致港股最多曾跌超過748點至25882，穿兩萬六關口且距離今年低位不足200點，惟資金快速返回防守，午後北水大規模進場穩盤，截至收市南下資金淨流入規模高達162億元。

恒生指數全日收報26059，100天線（約26319）不保惟兩萬六守住，跌570點或2.1%，主板成交近3577億元。恒生中國企業指數收報8701，跌157點或1.8%。恒生科技指數收報4989，跌148點或2.9%。

美股歐股開盤前，跨國金融股不穩，滙控(00005)高位急瀉5.16%，報139.7元，渣打(02888)更插6.5%，報185.6元，友邦(01299)跌2.07%，報85元；中銀香港(02388)同跌4.72%，報42.78元。

藍籌科技股捱沽，小米(01810)瀉5.04%，報33.14元，暫連跌5日累計跌幅9.35%，其新車交付量按月跌五成；美團(03690)跌4.62%，報77.4元，阿里(09988)跌4.55%，報136.4元，百度(09888)跌4.2%，報118.5元，快手(01024)跌3.34%，報60.75元，騰訊(00700)跌0.77%，報514元。晶片代工龍頭中芯(00981)挫5%，報64.6元。

中東關鍵輸油通道關閉，油價急破80美元關口，中海油(00883)升5.61%，報26.74元，中石油(00857)升4.09%，報9.93元，中石化(00386)升2.57%，報5.59元。二三線油服股更炒翻天，中港石油(00632)飆154.24%，報0.6元，山東墨龍(00568)升115.94%，報9.35元，百勤油服(02178)升105.63%，報0.146元，MI能源(01555)升81.82%，報0.06元。

網醫板塊亦借勢沽，京東健康(06618)跌5.2%，報53.8元，阿里健康(00241)跌3.76%，報5.37元。

蘋果進入新品發布周，蘋概股先行捱沽，舜宇光學科技(02382)跌5.06%，報55.3元，瑞聲科技(02018)跌4.77%，報35.56元，藍思科技(06613)更跌7.79%，報25.34元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅9.76%。

信義玻璃(00868))增派末期息超一倍，股價績後大升12.43%，報11.67元，同系信義光能(00968)恢復派息，股價仍跌4.05%，報3.32元。

中國宏橋(01378)升7.16%，報38元。

比亞迪(01211)聲稱將於周四（5日）召開顛覆性技術發表會，升4.37%，報99.1元。

恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中海油；科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

