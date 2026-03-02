  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規

02/03/2026

　　中東戰事持續升溫為環球商貿活動因戰事蒙上陰影，其中，霍爾木茲海峽及附近水域有運油輪遇襲，包括迪拜國際機場在內多個中東鄰近機場停飛，阿聯酋航空、卡塔爾航空停航，區內交通物流大受影響。市場有聲音表示，憂慮船公司運費因保險成本上升而加價。

 

中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規

 

　　承保香港出口商因出口放帳予海外買家而未能收回款項的風險的香港信保局對《經濟通通訊社》表示，到目前為止未有收到出口商或保戶，關於中東政局不穩而提出的查詢及求助個案，但該局提醒出口商，與中東買家進行貿易時應採取適當的保護措施，若出口商已與買家簽訂合同，應與買家溝通，確定其交易是否受到影響，並且釐清交貨安排所涉及的國貿條規（incoterms），以及買賣雙方應負的責任。另外，如果出口商還未與買家簽訂合同，建議在合同上加上保障條款，清楚列明雙方的責任。

 

　　信保局稱，會主動與在中東地區有業務往來的保戶聯絡，向相關出口商解釋信保局保單條款及承保範圍，及目前需要注意的事項。

 

香港出口商投保出口到當地需求不多，續與業界緊密溝通

 

　　信保局引述政府統計處數字指，於2025年，香港輸往中東的出口貨值為1336億元，佔當年本港整體出口貨值僅2.5%，因中東地區非香港主要的出口市場，信保局接獲香港出口商投保出口到當地的需求並不多。而伊朗、伊拉克、黎巴嫩、敘利亞及也門等中東國家或地區，部分由於受聯合國制裁，或其國內政治情勢不穩，基於風險考量，並不在信保局的受保名單之內。該局續稱，鑑於中東局勢變化帶來的影響仍有待觀察，信保局會繼續密切關注市場的情況，與業界緊密溝通。

 

貿發局：金融及商品市場添新不確定性，或促多國加強與中國合作

 

　　香港貿發局接受《經濟通通訊社》查詢時表示，事件為全球局勢、金融及商品市場增添新的不確定性，然而或促使多國加強與中國合作，因此香港作為環球商貿樞紐，其「超級聯繫人」及「超級增值人」角色將更為重要。該局希望事件盡快結束，全球合作可以帶動各國經濟發展。

 

去年中東約佔香港總出口的2.5%

 

　　資料顯示，於去年香港與中東地區雙邊貿易1931億元。出口方面，去年中東為香港第7大出口目的地，約佔香港總出口的2.5%。不過，若單計算伊朗則佔香港整體出口微不足道，因伊朗是香港在中東地區共14個國家當中，排名第11的出口目的地，只佔香港出口往中東份額0.16%。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

139.700

異動股

01918

融創中國

1.130

異動股

08606

倢冠控股

0.107

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,946.83
    -31.09 (-0.063%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,881.17
    +2.29 (+0.033%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,739.00
    +70.79 (+0.312%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌140.745
變動率︰-3.413%
較港股︰+0.75%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.109
變動率︰-3.515%
較港股︰-5.97%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌42.825
變動率︰-4.429%
較港股︰+0.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.968
變動率︰-6.785%
較港股︰-0.58%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.240
變動率︰-2.366%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.370
變動率︰-2.805%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.555
變動率︰-2.813%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.965
變動率︰-3.256%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升182.420
變動率︰+3.736%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升125.010
變動率︰+3.348%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌66.490
變動率︰-3.161%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.995
變動率︰-3.969%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:46 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/03/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/03/2026 13:46 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 01918 融創中國
  • 1.130
  • 08606 倢冠控股
  • 0.107
  • 09993 金輝控股
  • 1.490
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.780
股份推介
  • 02269 藥明生物
  • 38.740
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.600
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.540
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.140
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00005 滙豐控股
  • 139.700
  • 02318 中國平安
  • 66.400
報章貼士
  • 00012 恒基地產
  • 34.840
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 62.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 6.630
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2026 17:16  《盤後部署》無懼戰火北水加倉灌港股，發布會前股價先「顛覆」比亞迪有得博

02/03/2026 17:54  MINIMAX-WP(00100)全年虧損擴大至18.7億美元，不派息

02/03/2026 17:28  【中東戰火】科威特國防部：多架美軍戰機在境內失事墜毀

02/03/2026 16:14  【中東戰火】信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規

02/03/2026 14:59  【中東戰火】大新溫嘉煒：對香港經濟衝擊未必很大，維持今年香港經濟增長預測2.6%

02/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１６２億元，買南方恒生科技沽阿里

02/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里目標價，新世界績後獲花旗升至中性

02/03/2026 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１９，一周拆息較上日軟至２﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

162億北水進場助港股守兩萬六，恒指全日震盪下跌570點收報26059 28新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 聶振邦：美數據左右下周方向，留意恒指牛證重貨區
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國私募信貸：定時炸彈新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

戰鼓擂新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《雙囍》：若沒有人感到快樂，也稱不上是真正的喜事
人氣文章

Fashion Feature

拆解《超級名模生死鬥》華麗糖衣：當年的「Wanna Be On Top」是圓夢還是噩夢？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
傷腎飲食｜65歲男子日飲2碗「XX湯」致末期腎病變，醫生公開5大傷腎湯排行榜
人氣文章
名人離世｜53歲美國男星Eric Dane患漸凍症逝世，最後專訪留愛女深情遺言
人氣文章
家居暗藏5大致癌物，1種無色無味易引致肺癌，醫生建議10招遠離環境致癌物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 02:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/03/2026
中東戰火 | 信保局：目前未接獲求助個案，惟提醒出口商釐清交貨安排所涉國貿條規
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區