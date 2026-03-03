  • 會員
開市Go | 中東原油恐全面停產，美聯儲減息機率急降，蘋果新機定價

03/03/2026

要聞盤點

 

1、大市早段曾因中東地緣政治恐慌而大幅下挫，道指早段曾急瀉近600點。但隨著油價自盤中高位回落，加上投資者趁低吸納科技股與軍工板塊，成功帶動納指及標指倒升收市，道指則僅錄得微跌。道指收市跌73.14點，或0.15%，報48904.78點；標普500指數升2.74點，或0.04%，報6881.62點；納指升80.65點，或0.36%，報22748.86點。中國金龍指數跌79點。日經期貨截至上午7時56分上升10點。

 

2、伊朗伊斯蘭革命衛隊高級顧問賈巴里公布霍爾木茲海峽正式關閉，該海峽承擔全球約五分之一石油運輸。摩通警告倘霍爾木茲海峽因戰火完全封閉，中東產油國儲油僅支撐最多25日，其後恐被迫全面停產。

 

3、美國國防部長海格塞斯否認陷入戰爭泥潭，國務卿盧比奧淡化美軍地面入侵可能，指對伊朗最嚴厲打擊尚未到來。據報阿聯酋及卡塔爾遊說盟友勸美國總統特朗普縮短行動。

 

4、美國前財長耶倫指伊朗戰爭將影響經濟及通脹，聯儲局可能更傾向觀望。掉期交易員押注今年減息3次機率急降至20%。

 

5、美國ISM公布2月製造業PMI為52.4，較上月52.6微降，但優於市場預期51.8。

 

6、美國最高法院裁定特朗普關稅政策違憲後，聯邦巡迴上訴法院駁回政府延後進口商退款程序請求，下令即時發還國際貿易法院作後續退稅處理。

 

7、彭博經濟學家預計，中國全國人大會議將弱化今年經濟增長目標，或設5%上限區間，財政赤字率定為8%。

 

8、中國呼籲伊朗重視鄰國合理關切，希望海灣國家加強獨立自主。Evercore分析師預測，對伊朗軍事打擊不會實質影響中美元首峰會。

 

9、嘉信理財香港調查顯示，投資者尤其年輕及高收入群組對美股興趣濃厚，半數受訪者表示樂觀，但77%集中持大型科技股，揭示過度集中風險。

 

焦點股

 

GPU概念：百度(09888)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)
AI概念：阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、商湯(00020)
　- 特朗普政府擬限英偉達對單一中國公司出口H200晶片數量，每買家或上限7.5萬枚

蘋概股：瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)、鴻騰精密(06088)
　- 蘋果本周發布搭載M4的iPad Air及iPhone 17e，起售均為599美元

石油股：中國海洋石油(00883)、中國石油化工(00386)、中國石油股份(00857)
　- 霍爾木茲海峽確認關閉，紐約期油曾漲12%，布蘭特期油一度飆超13%

黃金概念股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、SPDR金　(02840)
　- 現貨黃金一度飆升至5419美元水平

航運股：中遠海控(01919)、東方海外國際(00316)、太平洋航運(02343)
　- 倫敦波羅的海交易所數據顯示，由於霍爾木茲海峽航運遇阻，中東至中國原油運費升至新高

小米集團(01810)
　- 雷軍透露小米機械人已在汽車廠「實習」，料5年內大批人形機械人進入工廠

MINIMAX-WP(00100)
　- 去年虧損擴至18.7億美元，調整後淨虧2.5億美元

小鵬汽車(09868)
　- 推出2026 X9純電版，售價30.98萬至36.98萬人民幣

聯想控股(03396)
　- 預計去年盈利至少9億人民幣，增不少於5.7倍

網易(09999)
　- 正在評估轉換香港為雙重主要上市地位之影響

特海國際(09658)
　- 預計去年盈利增至少56%，收入增至少8%

石藥集團(01093)
　- 產品紫杉醇白蛋白納米粒獲美臨床試驗批准，用於乳腺癌

廣汽集團(02238)
　- 2月銷量8.6萬輛降12%，首兩月銷量增3%

賽力斯(09927)
　- 2月銷量約1.5萬輛降30%，新能源車銷量降28%

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.03%，報美元71.04/桶

布倫特期油上漲7.14%，報美元78.07/桶

黃金現貨上漲0.35%，報美元5340.57/盎司

黃金期貨上漲0.33%，報美元5354.05/盎司

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？

attraction 香港好去處
voting 投票區