盤前攻略｜美股爭持反映戰局風險可控，港股料下方爭持圖修復百天線

因應美國攻打伊朗，周一（2日）美股開盤走弱，但隨後資金積極撈底，三大指數反覆向上修復，最終爭持間個別發展；道指跌73點報48904，納指升80點報22748，標普升2點報6881。

（Shutterstock圖片）

*中概股普遍收跌，惟ADR普遍高水*

中概股普遍走軟：阿里巴巴跌1.08％報142.56美元，拼多多跌0.88％報102.82美元，京東跌0.68％報26.35美元，百度跌0.71％報123.56美元，小鵬跌3.25％報16.99美元，理想跌0.11％報17.57美元，蔚來跌3.08％報4.72美元，攜程跌2.17％報51.48美元，金山雲跌4.90％報12.82美元，貝殼升2.31％報16.83美元。

ADR較港股造價普遍收高：美團(03690)ADR較港股高0.34％，折合77.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.26％，折合512.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.50％，折合85.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.47％，折合145.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.06％，折合33.2港元；港交所ADR較港股高0.30％，折合412.2港元。

*港股提前跑輸，牛證急部署*

昨日恒指夜期升222點，報26109，較現貨高水49點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26147，升107點，較恒指現貨高水87點，恒指料開市高開不足100點。

美國攻打伊朗後隔晚美股首日開市，雖然預期戰事會極為不利股市氣氛，但當指數下跌時隨即有盤支持，反映市場認為目前風險仍算可控，預計伊朗戰事影響有限。由此推斷對港股影響亦應該有限，上日港股以跑輸區內姿態借勢殺穿100天線，預計今日整體傾向尋找支持為主，先以25500為較大支持兼嘗試向上修復100天線。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指跌穿重要支持後下殺數百點，約500點牛證街貨區被清掃一空，出逃資金馬上向下尋找反撲機會，25800下方有大量街貨進場，其中25600至25699為最多新增區域，淨增459張對應期指張數至634張，而下方25500至25599亦為最貼價25800至25899以外的較重貨區域，該位為1月起的升浪底部，料成為目前牛區下方較大支持水平。

撰文：經濟通市場組

