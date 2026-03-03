  • 會員
異動股 | MINIMAX高開一成，去年收入急升1.6倍

03/03/2026

異動股 | MINIMAX高開一成，去年收入急升1.6倍

 

 

　　稀宇科技MINIMAX-WP(00100)現價高開10%，報827.5元，該股成交約5萬股，涉資4124萬元。

 

　　集團公布，截至2025年12月31日止全年收入7903.8萬美元，按年升1.6倍，其中超過70%的收入來自國際市場。截至去年12月底，累計服務超過200個國家及地區的逾2.36億名用戶，以及來自超過100個國家及地區的21.4萬企業客戶以及開發者。

 

　　期內集團虧損擴大至18.72億美元，而對上一年同期虧損4.65億美元；每股基本虧損17.32美元；不派末期息。期內，在撇除股份支付費用、金融負債公允價值虧損及上市開支後，經調整淨虧損2.51億美元，而2024年同期經調整淨虧損2.44億美元。

 

　　期內，AI原生產品收入5307.5萬美元，按年升1.43倍，主要得益於用戶參與度提升、用戶對產品付費意願增強，以及海螺AI等產品的持續推廣及商業化。開放平台及其他基於AI的企業服務的收入2596.3萬美元，增加1.98倍，主要是由於付費客戶數量顯著增加。

撰文：經濟通市場組

