小米 | 續受困記憶體加價兼新車交付按月大減，大行紛降目標，股價破底未宜沾手？

大市今日(3日)由升轉跌失守兩萬六，其中小米(01810)更是「弱過藥煲」，最多再插半成低見31.46元，創52周新低，雖然管理層透露小米機械人已在汽車廠「實習」，料未來5年大批量進入工廠工作，但預期記憶體加價持續至明年底，另公司上月新車交付量按月跌近五成 ，大行紛紛下調目標價，其中野村更大劈目標價近半至33元，看來暫未宜沾手。

（AP圖片）

盧偉冰料記憶體加價持續至明年底 小米目前沒面臨缺貨

小米合夥人、總裁兼手機部總裁盧偉冰近日在活動上被問到有關記憶體加價問題，他預期今輪價格升勢會持續至2027年底，而價格上升速度極快，今年首季的報價大約是去年同期的近4倍。他亦認為今輪加價影響面非常大，不僅影響手機，更影響了整個消費電子行業，業內所有玩家無一幸免。

至於小米的對策，盧偉冰表示集團和全球五大內存生產商保持非常好的合作關係，從供應角度而言，小米目前沒有面臨任何缺貨現象。同時，他認為小米目前在內存供應的優先級以及價格方面仍相對有優勢。由於內存成本佔整機成本的比例愈來愈高，得益於近年高端化的進展，小米較同業處於更好的位置以應對今輪記憶體加價。

小米上月新車交付量按月跌近五成 正推進新一代SU7量產

另小米日前公布，上月新車交付量超過2萬輛，按年持平，按月大減48.72%。小米同時宣布，正在為新一代SU7大規模量產做準備。

此外，小米在西班牙巴塞隆拿舉辦全球發布會，宣布公司獲全球模擬駕駛平台和汽車媒體《Gran Turismo》邀請，參與為GT模擬駕駛平台建立的未來超跑概念車項目「Vision Gran Turismo」，強調其為首個受邀參與的中國品牌。

（小米汽車官網截圖）

雷軍：小米機械人已在汽車廠實習 料未來5年大批量進入工廠工作

小米創始人、董事長兼CEO雷軍又在內地社交媒體發文指，旗下小米機器人已經開始在汽車工廠實習，初步實現在自攻螺母上件工站、料箱搬運等場景的自主工作，即將自攻螺母精準抓取、定位並鎖緊到車身零組件上的工作站，並利用機械人或輸送系統，將存放零件、日用品等小型貨物的料箱，在貨架與工作站之間自動存取、輸送。

雷軍表示，小米機器人平均無故障時間、單次任務成功率等關鍵指標都在穩步提升，圍繞更多經典工站的實際部署與驗證工作也在持續推進中，並預計未來5年將有大批量人形機器人進入小米工廠內工作。據介紹，小米人形機械人在汽車生產線上連續工作3小時，實現90%的工作準確率，同步滿足76秒產線節拍。

（小米官網截圖）

野村近乎腰斬小米目標價至33元 看淡今年智能手機及電動車業務

野村發表研究報告，下調小米目標價至33元（原目標價61元），減幅45.9%，維持「中性」評級。該行表示，自2025年第三季以來對小米持謹慎態度，主要由於智能手機出貨量可能面臨物料成本上升的下行風險；物聯網銷售基數自2024年下半年至2025年上半年已處於高位；市場對電動車業務的預期已經很高。該行仍對小米2026年的智能手機及電動車業務感到擔憂，因其需求及利潤能力均可能遜於預期。

野村預計，2026年小米智能手機出貨量可能按年下跌約20%，主要由於整體成本壓力持續。根據目前的可見度和記憶體成本，該行相信手機DRAM價格在未來一至兩個季度將繼續按季大幅上漲。另短期內，小米電動車業務可能在2026年上半年面臨鋰價上漲帶來的利潤壓力。鋰價佔電池總成本10%以上，而電池成本佔電動車生產成本約40%至50%。於中期而言，中國電動車需求的不確定性將影響小米電動車的銷售勢頭，部分原因是政府補貼政策不利。該行更建議投資者等待估值回落至2022年時期低點。如果小米能自2027年起業務復甦，以及迎來第三波新業務增長機會，如機械人領域，或是良好買入時機。

摩通亦維持小米「中性」評級，將目標價由38元下調至35元，因預期智能手機及電動車業務的利潤率壓力將會加劇。智能手機受記憶體成本上漲影響，毛利率可能在2025年第四季降至8%至9%水平；電動車則受競爭加劇及電動車補貼終止影響。該行認為這些利潤率壓力將在未來數季繼續成為盈利的重大拖累，並對股價構成壓力。此外，AIoT需求仍然疲弱，該行現時預期小米2026年收入將按年持平，毛利率維持在20%至21%水平，盈利復甦之路需時。

花旗大和料小米上季業績遜預期 美銀看好長期增長惟削3年盈測

另花旗近日發表研究報告，預料小米去年第四季業績遜於市場預期，主要受手機銷售及毛利率疲弱、營運開支增加，以及投資收入減少所拖累。該行預計，小米第四季經調整淨利潤按年下跌35%、按季下跌52%至54億元人民幣，低於市場預期的60億至70億元人民幣區間。該行將公司2025至27年每股盈利預測下調5%至7%，並將目標價由原先水平下調至42元，以反映手機及物聯網收入下降、電動車毛利率下降及非營運收入減少。短期催化劑包括2026年第一季及全年業務指引、春季新品發布會，以及SU7電動車改款正式發布及訂單等。

大和亦下調小米目標價至45元（原目標價55元），減幅18.2%，維持「買入」評級。該行預期小米去年第四季業績遜於預期，主要受記憶體成本上漲及補貼正常化影響。第四季智能手機出貨量料按年跌12%；平均售價按季升10.7%至1176元人民幣，但手機業務毛利率受記憶體成本上漲影響，預計將降至8%（第三季為11%）。由於記憶體價格在第四季按季上漲50%，第一季預計按季上漲100%，小米已開始向消費者轉嫁成本，而由於公司以盈利為優先，預計低端手機出貨量將大幅下降。該行下調小米2025至27年每股盈利預測11%至34%，主要由於下調智能手機出貨量及毛利率預測。至於物聯網業務，預計去年第四季收入按年跌30%至256億元人民幣，主要受國家補貼正常化及大型家電競爭加劇影響。另預計電動車今年第一季出貨量暫時放緩，全年毛利率將因有待補貼政策推出及免息分期付款計劃而降至23%。

美銀則將小米目標價由52元降至45元，維持「買入」評級。該行預計小米2025年第四季經調整後盈利為53億元人民幣，按季跌54%，按年跌37%。由於智能手機出貨量放緩及物聯網業務壓力，下調其收入預測11%至1160億元人民幣。毛利率預計按季跌1.8個百分點至約21%，主要受零件價格上漲影響。雖然記憶體價格上漲令智能手機銷量及利潤面臨壓力，但小米的規模較大及採購和執行能力較強，有助其獲得足夠的記憶體供應，表現將優於部分Android品牌。另預計2026年電動車出貨量達57萬輛，預期新車型將有助重新加速需求，包括4月推出的升級版SU7、潛在的高利潤YU7 GT及下半年的新款SUV。該行維持看好小米的長期增長前景，主要受惠於其強大的生態系統，但下調核心業務估值倍數至18倍（之前為20倍），而且為反映內地智能手機及整體電動車趨勢疲弱，下調公司2025至27年純利預測8%至31%。

黃德几：利潤率續受壓股價處長期弱勢 或先下試30元不宜博反彈

（黃德几facebook截圖）

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，小米不宜沾手，短線弱勢可能持續，其實大家都明白整個半導體產業包括AI、GPU、HBM都瘋炒，但現時DRAM價格也升至很高水平，對於小米生產線內無論電動車或智能手機，其生產成本與日俱增，公司過往要通過薄利多銷、價廉物美的銷售策略，以低利潤率務求做多些生意，但此策略現時明顯失效。小米管理層也承認內存價格屬漫長升勢，對於公司確是難題。另外，所謂新版SU7只是一個小改款，對於剛買了第一代SU7的「米粉」，他們現時沒任何誘因要換車，那種很瘋狂的飢餓營銷實際只出現於第一轉，所以現時其產能很尷尬，除非可推出更多不同車款予市場選擇，但暫時未見，且市場競爭亦非常激烈。

黃德几認同小米於製造業中有其品牌，但此刻利潤率仍持續受壓，股價亦正反映此情況，看走勢仍屬長期弱勢，而近日以兩支陰燭急插，除受地緣政治及整個市場氣氛影響，還因其本身基本面。其股價繼續處於下降通道，不是沒可能反彈，但當其仍在下試新低時間，不適宜博反彈，有機會先下試30元。

小米今日跌4.71%收報31.58元，連跌6日，累計跌幅13.62%，成交89.57億元。其他科技股亦普遍向下，阿里巴巴(09988)跌1.17%報134.8元，騰訊(00700)跌0.68%報510.5元，美團(03690)跌2.26%報75.65元，京東(09618)跌0.89%報100.4元，百度(09888)跌1.01%報117.3元，快手(01024)跌0.82%報60.25元，惟網易(09999)升1.41%報179.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

