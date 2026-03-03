港股 | 午市前瞻 | 亞股美股表現大不同專家有解釋，恒指不排除下試兩萬五

美股周一（2日）開市早段曾因地緣政治恐慌而大幅下挫，但隨著油價自盤中高位回落，加上投資者趁低吸納科技股與軍工板塊，成功帶動納指及標指倒升收市，道指則僅錄得微跌。港股上日錄得160億元北水支持，今早（3日）高開反彈，油股繼續炒起，內銀部署兩會行情亦升，惟科技股表現仍沉悶、生科、內需領跌，累恒指半日倒跌，走低76點或0.3%，報25983，兩萬六不保，主板成交近1876億元。恒生中國企業指數報8675，跌26點或0.3%。恒生科技指數報4938，跌50點或1%。

雖然中東戰火持續，但隔夜美股三大指數先跌後喘定，至於港股今天走勢仍然反覆，再失守26000點大關。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，由於中東戰事持續，消息面亦比較混亂，預料或有更多海灣國家捲入其中，加上霍爾木茲海峽航運線受衝擊，區內油氣輸出仍受影響，局勢短期內或未能扭轉。儘管美國兵力佔優，有能力摧毀伊朗在該海峽的軍事基地，但伊朗出動無人機，對油輪的安全威脅仍大。

美股首日交易已消化戰事消息，亞太股市今日仍顯著下跌，郭家耀解釋，因為中東油氣主要供應亞洲主要國家如中日韓等國，戰局對亞太市場影響更大，當然亦有部分原因來自亞太股市屢創新高後藉勢回吐。

郭家耀表示，即使沒有中東戰事，港股近期已見弱勢，早前在27000已見壓力，主要是科技股走弱拖累，例如重磅股阿里(09988)不斷公布最新發展動向，惟對股價刺激有限。在上方兩萬七封頂而下方未跌定的情況下，預料港股走勢反覆偏軟，而若中東戰事持續惡化，恒指不排除試25000點。

撰文：經濟通通訊社市場組

