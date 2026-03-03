  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

異動股 | 中遠海控飆7%航運股齊飆，霍爾木茲海峽關閉運費急增

03/03/2026

　　中遠海控(01919)H股現價升6.7%，報16.53元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅13.6%。該股成交約8620萬股，涉資13.8億元。

 

異動股 | 中遠海控飆7%航運股齊飆，霍爾木茲海峽關閉運費急增

 

　　外電消息，倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，隨著美伊衝突升級，導致霍爾木茲海峽上的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的超級油輪租船成本飆升至歷史新高，每日超過40萬美元。根據交易所數據，該行業基準航線的日費率已攀升至424000美元。上述費率適用於可裝載200萬桶原油的最大型油輪。從美國墨西哥灣沿岸至中國的油輪整航次租船成本也創下高於2100萬美元的紀錄。

 

　　香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，目前中東不少空域都處於封閉狀態，對中東及歐洲的貨運市場物流鏈帶來很大影響，估計運費成本會上漲三成。

 

　　航運股普遍急升；中遠海能(01138)升7.2%，報21.98元；中遠海發(02866)升29.2%，報1.55元；東方海外(00316)升2.6%，報157.3元；德翔海運(02510)升5.9%，報10.46元。

 

　　現時，恒生指數報25907，跌151點或跌0.6%，主板成交近2291億元。國企指數報8655，跌46點或跌0.5%。恒生科技指數報4901，跌87點或跌1.8%。

 

異動股 | 中遠海控飆7%航運股齊飆，霍爾木茲海峽關閉運費急增

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00300

美的集團

85.850

異動股

02432

越疆

35.600

異動股

06696

多想雲

4.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00300 美的集團
  • 85.850
  • 02432 越疆
  • 35.600
  • 06696 多想雲
  • 4.380
  • 02555 茶百道
  • 5.610
  • 02917 香港通訊國際股權
  • 0.050
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.890
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 37.000
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 38.220
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 135.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 31.580
  • 01398 工商銀行
  • 6.450
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
報章貼士
  • 00868 信義玻璃
  • 11.300
  • 目標︰$16.50
  • 00016 新鴻基地產
  • 142.800
  • 目標︰$164.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.510
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/03/2026 17:15  《盤後部署》港股利淡加劇望政策撐市，兩會前內需股先跌為敬不妨跟注撈底

03/03/2026 17:38  太平洋航運(02343)去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙

03/03/2026 17:30  太平洋航運(02343)宣布逾3億元股份購回計劃

03/03/2026 16:54  【中東戰火】國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班

03/03/2026 15:15  【兩會在即】全國政協十四屆四次會議明日下午開幕，11日上午閉幕，會期7天

03/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒８１億元，買騰訊沽阿里

03/03/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】法巴看好滙控再破頂，多行齊削小米目標價最多四…

03/03/2026 16:23  《財資快訊》美電跌報７﹒８０７３，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

午後亞股恐慌情緒急升，恒指收跌291點報25768科指跌超2%，成交湧至3705億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

社交媒體時代：如何分辨假資訊並傳遞關懷新文章
人氣文章

搵食地圖

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外88折新文章
人氣文章

英倫歲月．范強

哥倫比亞法學博士生和孟加拉「丁丁迷」
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《夜王》：由太子到葵芳
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
健康好人生 Health Channel
人氣文章
研究揭示講人壞話「傷腦又減壽」！從《金多寶》嫲嫲看善意如何療癒人心新文章
人氣文章
食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收
人氣文章
春天養生｜中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 19:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/03/2026
神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會在即】滙豐王冬勝:倡「新股通」試點初期納入A+H上市公...

03/03/2026 17:49

聚焦兩會2026

說說心理話

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區