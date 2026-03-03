異動股 | 中遠海控飆7%航運股齊飆，霍爾木茲海峽關閉運費急增

中遠海控(01919)H股現價升6.7%，報16.53元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅13.6%。該股成交約8620萬股，涉資13.8億元。

外電消息，倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，隨著美伊衝突升級，導致霍爾木茲海峽上的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的超級油輪租船成本飆升至歷史新高，每日超過40萬美元。根據交易所數據，該行業基準航線的日費率已攀升至424000美元。上述費率適用於可裝載200萬桶原油的最大型油輪。從美國墨西哥灣沿岸至中國的油輪整航次租船成本也創下高於2100萬美元的紀錄。

香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，目前中東不少空域都處於封閉狀態，對中東及歐洲的貨運市場物流鏈帶來很大影響，估計運費成本會上漲三成。

航運股普遍急升；中遠海能(01138)升7.2%，報21.98元；中遠海發(02866)升29.2%，報1.55元；東方海外(00316)升2.6%，報157.3元；德翔海運(02510)升5.9%，報10.46元。

現時，恒生指數報25907，跌151點或跌0.6%，主板成交近2291億元。國企指數報8655，跌46點或跌0.5%。恒生科技指數報4901，跌87點或跌1.8%。

撰文：經濟通市場組

