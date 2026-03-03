中東戰火 | 一文整合大行對中東局勢看法，油價最牛睇升至100美元

中東戰火局勢仍然緊張，媒體最新引述美國高級官員透露，美國正準備在未來24小時內大幅增加對伊朗的打擊，一文整合各間大行對中東局勢最新看法。

（Shutterstock圖片）

高盛：伊朗相關風險或推油價升至每桶100美元

高盛發表研究報告指出，霍爾木茲海峽的油輪運輸受到嚴重幹擾，許多船運公司、石油生產商和保險公司都採取觀望態度。該海峽通常承載全球五分之一的石油和液化天然氣供應。

報告指出，若霍爾木茲海峽的運輸量在一個月內下降50%，並在之後11個月維持下降10%的水平，布油油價可能攀升至每桶100美元，之後風險溢價和價格將會回落。

高盛表示，亞洲上游能源股目前股價反映的平均布倫特原油價格約為每桶70美元，相對發達市場同業估值較為便宜。而中海油(00883)和中石油(00857)在布油油價處於每桶80美元至90美元時，相關公司今年自由現金流收益率可超過10%。

若霍爾木茲海峽運輸完全中斷一個月，天然氣價格可能升至每百萬英熱單位25美元，較目前水平高出130%。這一價格水平曾在2022年歐洲能源危機期間引發大規模天然氣需求反應。

對於煉油業，高盛認為伊朗相關地緣政治風險初期對中國以外的煉油企業影響偏負面，因為原油成本、運費和官方售價可能上升。不過，在產品市場供應緊張的情況下，這些壓力可能在之後轉嫁出去。

大摩：地緣政治風險事件未導致股市持續波動，油價往後走勢是關鍵

大摩發表研究報告指出，大多數地緣政治風險事件並未導致持續的拋售，油價將決定波動性是否上升。

報告提及，地緣政治風險事件並未導致股市持續波動。事實上，此類事件發生後1、6及12個月，標普500指數平均上漲2%、6%及8%。與上周末伊朗及中東地區事件相關的股市看空情境，將取決於油價是否大幅且持續上漲，從而對商業周期持續時間構成風險。

歷史顯示，此類原油價格暴漲需滿足按年漲幅達75%-100%以上（即每桶超過100美元），而且處於周期後段環境，方能顯著提高此情境發生的機率。目前大摩認為處於早期周期環境，企業獲利復甦正在加速。除非油價以歷史顯著方式急劇上漲並維持高位，近期事件不太可能改變該行對未來6至12個月美國股市的看多觀點。

花旗：中國PPI轉正料提前，人幣升值壓力緩，中國資產受益

（Shutterstock圖片）

隨著中東戰火延燒，投行花旗認為，對中國的主要經濟影響體現在油價層面，有可能會使得中國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比轉正時間，早於此前預期；此外美元若反彈，有望使中國央行在緩解人民幣升值壓力方面獲得暫時喘息空間。

花旗發布報告並稱，不斷演變的地緣政治局勢給美國總統特朗普的訪華帶來新的變量，不過當前環境反而有可能增強中美在擴大中國採購美國能源方面的共識。「鑒於訪問（特朗普訪華）安排在大約四周後，近期事態恐為籌備工作增添變數，對取得重大突破不宜期待過高，」報告稱。

美國白宮官員日前表示，特朗普將於3月31日至4月2日訪華。而中國方面尚未官方宣布具體時間，中國外交部發言人毛寧昨表示，中美就兩國元首互動保持著溝通。

油價方面，花旗將0-3個月布蘭特油價預期從每桶70美元上調至85美元，分析認為油價每上漲10%，將拉動中國PPI和居民消費價格指數（CPI）分別上升1.15和0.23個百分點，並推斷中國PPI同比轉正時點有望早過此前預估的今年6月份，而CPI受影響程度有限。

與此同時，美元的潛在上漲，也會與人民銀行上周將遠期售匯風險準備金率歸零舉措相呼應，為人行應對人民幣升值壓力提供短暫緩衝。

該行認為，適度的人民幣升值有助於外部再平衡，但不利於國內再平衡，因此人行對人民幣過快升值保持謹慎態度。

此外，花旗還認為，如果中東的金融中心遭遇任何升級的打擊，可能會改變全球資本配置格局，資金的避險流動有望提升香港和新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，而中國資產很可能成為這一資本轉移的受益者。

美國和以色列上周末對伊朗發動了數十年來最猛烈的打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在襲擊中身亡。中東局勢引發全球連鎖反應，從航運、航空到石油行業均受衝擊，全球面臨能源成本攀升以及海灣地區商業活動受阻的威脅。

大和：伊朗戰事影響航運供應鏈，料運費上漲利好航運公司惟長期情緒不利好

（Shutterstock圖片）

大和發表研究報告指出，美國和以色列與伊朗之間的軍事行動已升級至戰爭級別，全球物流供應鏈進入新一輪的干擾，多間航運公司暫停受影響地區的服務。

報告指出，霍爾木茲海峽已關閉商業航運，原油油輪市場受到最大影響，據機構數據顯示，38%的海運油輪受到影響；貨櫃船營運商在紅海亦面臨武裝襲擊風險增加，當中，馬士基宣布將增加經好望角的改道航線，而非按原計劃擴大紅海服務；地中海航運則宣布暫停中東地區服務。赫伯羅特已對其波斯灣服務徵收每標準箱1500美元的戰爭風險附加費。

大和認為，地緣政治緊張局勢升級可能延遲部分貨櫃航運公司恢復紅海服務的計劃。儘管美國總統特朗普表示預計伊朗衝突將在「四星期左右」結束，但事態升級可能在短期內推高需求，同時減少運力（船舶和飛機）。雖然運費上漲環境將利好航運公司（包括油輪、貨櫃船和散貨船營運商）的股價，但大和提醒，長期戰爭對整體市場情緒並不利好。

美銀：中東局勢或影響中國油氣供應，上調中石油中石化目標價

美銀發表研究報告指出，伊朗局勢緊張可能影響中國油氣供應。報告指出，霍爾木茲海峽約佔全球石油供應的20%，包括來自沙特阿拉伯、阿聯酋、伊拉克、科威特和伊朗的出口，以及卡塔爾的大量液化天然氣。2025年，中國原油淨進口量達到5.75億噸，天然氣進口量達到1,740億立方米，分別佔其表觀消費量的73%和42%。通過霍爾木茲海峽運輸的進口量約佔中國原油進口總量的36%和天然氣進口量的16%。

報告認為，中石油在三大石油公司中對進口原油的依賴度最低，並控制著中國約60%的天然氣供應。考慮到油價上漲及天然氣價格假設上調，美銀上調2026-27年盈利預測2-3%。上調中石油目標價至10.5港元，給予「買入」評級。

對於中石化(00386)，報告指出其較地方煉油廠更具優勢，因其多元化的原油供應使其能在地煉開工率下降時獲得額外市場份額。只要原油價格保持在每桶130美元以下，煉油廠可以根據發改委的定價機制將較高的原料成本轉嫁給終端用戶。上調中石化目標價至6港元，維持「買入」評級。

美銀將中海油服(02883)評級從「中性」上調至「買入」，目標價從9港元上調至12.6港元。雖然盈利預測維持不變，但考慮到油價上漲趨勢下市場對油服資產重估的傾向，給予1.06倍市帳率估值。

撰文：經濟通採訪組

