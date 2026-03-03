  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

異動精選 | 輸油要道封鎖推升油股航運股，戰爭泥沼憂慮科技股重挫

03/03/2026

異動精選 | 輸油要道封鎖推升油股航運股，戰爭泥沼憂慮科技股重挫

 

異動精選 | 輸油要道封鎖推升油股航運股，戰爭泥沼憂慮科技股重挫

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00300

美的集團

85.850

異動股

02432

越疆

35.600

異動股

06696

多想雲

4.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00300 美的集團
  • 85.850
  • 02432 越疆
  • 35.600
  • 06696 多想雲
  • 4.380
  • 02555 茶百道
  • 5.610
  • 02917 香港通訊國際股權
  • 0.050
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.890
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 37.000
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 38.220
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 135.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 31.580
  • 01398 工商銀行
  • 6.450
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
報章貼士
  • 00868 信義玻璃
  • 11.300
  • 目標︰$16.50
  • 00016 新鴻基地產
  • 142.800
  • 目標︰$164.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.510
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/03/2026 17:15  《盤後部署》港股利淡加劇望政策撐市，兩會前內需股先跌為敬不妨跟注撈底

03/03/2026 17:38  太平洋航運(02343)去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙

03/03/2026 17:30  太平洋航運(02343)宣布逾3億元股份購回計劃

03/03/2026 16:54  【中東戰火】國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班

03/03/2026 15:15  【兩會在即】全國政協十四屆四次會議明日下午開幕，11日上午閉幕，會期7天

03/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒８１億元，買騰訊沽阿里

03/03/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】法巴看好滙控再破頂，多行齊削小米目標價最多四…

03/03/2026 16:23  《財資快訊》美電跌報７﹒８０７３，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

午後亞股恐慌情緒急升，恒指收跌291點報25768科指跌超2%，成交湧至3705億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

戰鼓擂新文章
人氣文章

搵食地圖

蛋糕推介2026︱東海堂靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕＋麻糬芭菲甜品＋美心士多啤梨脆脆蛋糕9折＋聖安娜網購$50優惠新文章
人氣文章

玩樂假期

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮二星餐廳沖繩限定風味菜單！鮑魚海膽撻、魚子醬吞拿魚蕁麻班戟、牛臉頰肉配沖繩紫薯， 滋味滿載的琉球盛宴
人氣文章

Fashion Feature

拆解《超級名模生死鬥》華麗糖衣：當年的「Wanna Be On Top」是圓夢還是噩夢？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南
健康好人生 Health Channel
人氣文章
農曆新年的「味道」
人氣文章
名人離世｜台灣前主播吳中純淋巴癌病逝終年56歲，病情惡化家人忍痛同意拔喉新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 19:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/03/2026
神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會在即】滙豐王冬勝:倡「新股通」試點初期納入A+H上市公...

03/03/2026 17:49

聚焦兩會2026

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區