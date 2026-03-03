  • 會員
午後亞股恐慌情緒急升，恒指收跌291點報25768科指跌超2%，成交湧至3705億元

03/03/2026

　　美軍連同以色列軍隊周末突襲，儘管最高領袖哈梅內伊及多名軍政高層已被迅速擊殺，但伊朗戰事卻未如上月在委內瑞拉的軍事行動般快速結束，特朗普表示未來四周會繼續對伊朗進行軍事打擊，令市場擔心美以聯軍在伊朗陷入「戰爭泥沼」。目前三大美指期貨均跌超1%，受中東戰事影響更深的亞洲股市跌幅更兇猛，韓股觸發熔斷全日插水7%，日經指數暴跌超1700點，台股挫2%，A股滬綜指同跌1.4%，深成指更挫3%。

 

午後亞股恐慌情緒急升，恒指收跌291點報25768科指跌超2%，成交湧至3705億元

 

　　港股方面，午後跟隨亞洲各大股市進一步下挫，惟恒指在今年最低位25717水平有支持，跌幅限制在300點左右，全日收報25768，跌291點或1.1%。兩會開幕前內銀股造好，恒生中國企業指數收報8608，跌93點或1.1%；科技股重創，恒生科技指數收報4876，跌112點或2.3%。

 

　　恐慌情緒推高大市交投，主板成交逾3705億元，不過北水繼續進入港股護盤，淨流入超60億元，兩日累計淨流入超220億元。

 

　　亞洲科技股領頭重挫，恒生科指大跌超2%，其中零跑汽車(09863)跌7%為表現最差成分股，報38.26元，比亞迪電子(00285)跌5.83%，報29.72元，小鵬汽車(09868)挫5.65%，報63.45元，華虹(01347)跌5.54%，報87.8元，蔚來(09866)跌4.92%，報36.72元。一線科技股方面，小米(01810)收報31.58元，跌4.7%，美團(03690)跌2.26%，報75.65元，阿里(09988)跌1.17%，報134.8元，騰訊(00700)跌0.68%，報510.5元，百度(09888)跌1.01%，報117.3元。

 

　　至於網易(09999)將於一年內轉為美國香港雙重上市，股價逆市升1.41%，報179.8元。

 

　　伊朗證實霍爾木茲海峽正式關閉，該海峽承擔全球約五分之一石油運輸。摩通警告倘霍爾木茲海峽因戰火完全封閉，中東產油國儲油僅支撐最多25日，其後恐被迫全面停產。油股開市乏力，盤中即獲資金追高，中石油(00857)升5.04%，報10.43元，中海油(00883)升3.22%，報27.6元，新奧能源(02688)更漲5.12%領升藍籌，報71.85元；航運股亦爆發，東方海外(00316)升2.94%，報157.8元，中遠海控(01919)升5.16%，報16.29元，中遠海能(01138)揚1.95%，報20.9元，中遠海發(02866)則飆26.67%，報1.52元。

 

　　兩會揭幕前內銀股上升穩盤，建行(00939)升2.19%，報7.95元，工行(01398)升1.57%，報6.45元，農行(01288)升1.55%，報5.24元，中行(03988)升0.66%，報4.56元。

 

　　避險情緒急升，公用股有資金部署，煤氣(00003)升1.85%，報7.7元，港鐵(00066)升0.88%，報36.54元，中電(00002)升0.88%，報74.8元，電能(00006)升0.8%，報63.3元，長江基建集團(01038)揚0.53%，報66.1元。

 

　　信義光能(00968)績後第二日回吐6.33%，報3.11元；紫金(02899)跌6.13%，報43.22元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 19:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
