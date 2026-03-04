開市Go | 美股先劇震後回穩，美軍護航油輪，創科實業盈利收入雙破頂

要聞盤點

1、受中東地緣政治局勢拖累，美股周二（3日）收市全線向下，油價急升引發投資者對通脹重燃及企業利潤受壓的擔憂，導致美股裂口低開，道指盤中更曾暴瀉1277點。在美國總統特朗普緊急表態，承諾派美國海軍為途經霍爾木茲海峽的油輪護航後，帶動股市尾段顯著收復失地，道指收市跌403.51點，或0.83%，報48501.27點；標指跌64.99點，或0.94%，報6816.63點；納指跌232.17點，或1.02%，報22516.69點。中國金龍指數跌240點。日經期貨截至上午8時20分上升240點。

2、西班牙拒絕美軍使用基地轟炸伊朗後，特朗普下令美國財政部長貝森特切斷與西班牙貿易往來。

3、紐約聯儲行長等多位聯儲局官員指，伊朗戰事增添貨幣政策變數，能源價格前景影響通脹關鍵。

4、伊拉克因儲油空間將盡，開始關停兩大油田，若霍爾木茲危機持續，準備減產每日約300萬桶。此外，無人機碎片引發阿聯酋富查伊拉石油樞紐發生大火。

5、伊朗媒體稱或下周選出哈梅內伊繼任者。

6、中東緊張及能源衝擊令避險資金流入美元，美匯指數升0.5%至98.98，破98阻力，創六周新高。

7、中國全國政協會議今日召開，將討論十五五年規劃綱要草案。

8、中國今日公布2月官方PMI，受春節長假影響，經濟活動放緩，製造業及非製造業PMI料連續第二個月低於榮枯線。

9、美國財政部長貝森特及中國國務院副總理何立峰擬3月中會晤，為月底中美元首峰會準備。

10、香港貨運物流業協會主席劉浩然指，俄烏戰爭令航空公司改用中東航線往歐洲，現時中東空域封鎖加劇航運壓力，由於空運倉位緊張，預計運費成本將上漲三成。

焦點股

創科實業(00669)

- 去年淨利達12億美元創高增7%，收入同創新高

- 建議派末期股息1.32港元，升11.86%，派息規模亦為上市新高

- 計劃最多5億美元購回股份

ASMPT(00522)

- 去年多賺2.7倍收入增一成，派末期息0.34元兼特別息0.79元

蘋概股：瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)、鴻騰精密(06088)

- 蘋果發表新款MacBook Air，定價1099美元

鷹君(00041)

- 去年核心盈利21億元增34%，末期息70仙升40%

兆易創新(03986)

- 計劃投資4億人民幣認購合夥企業，聚焦集成電路領域

德琪醫藥(06996)

- 免疫疾病藥授權優時比，潛在收款逾11.8億美元

中生製藥(01177)

- 口服小分子標靶藥全球獨家授權Sanofi，潛在收款逾15億美元

金山雲(03896)

- 以5000萬人民幣向小米(01810)投資網心科技20%權益

中國海洋石油(00883)、中國石油化工(00386)、中國石油股份(00857)

- 伊拉克開始關停兩大油田，特朗普承諾派軍為油輪護航



黃金概念股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、SPDR金(02840)

- 現貨黃金與紐約期金由近期超過5300美元的高位急挫逾3%

佑駕創新(02431)、寧德時代(03750)

- 策略合作開發智能底盤與換電技術系統

太平洋航運(02343)

- 去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙

五礦資源(01208)

- 全年純利升2.15倍至5.1億美元，不派息

碧桂園(02007)

- 2月股東應佔銷售額超22億人民幣，按年減3%

康特隆(01912)

- 主席林強轉讓5136萬股被高院禁止，今早復牌

國泰航空(00293)

- 取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班

油金報價

紐約期油上升0.82%，報75.44美元/桶

布倫特期油上升5.43%，報81.96美元/桶

黃金現貨上升0.75%，報5126.60美元/盎司

黃金期貨上升0.72%，報5136.00美元/盎司

