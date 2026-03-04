  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略｜特朗普「護航」安撫市場，亞股震盪不停港股最大支持看牛熊線

04/03/2026

　　美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，華爾街對伊朗狀況憂慮徹底引發，因伊朗亦聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必推高通脹。盤初美股三大指數大跌超過2％，道指重挫過千點。隨後特朗普安撫市場指「無論如何美國都將確保全球能源自由流動」，午市美股向上修復，三大指數跌幅收窄；收市道指跌403點或0.83％報48501，納指跌232點或1.02％報22516，標普跌64點或0.94％報6816。

 

盤前攻略｜特朗普「護航」安撫市場，亞股震盪不停港股最大支持看牛熊線

（Shutterstock圖片）

 

　　然而亞太區股市跌勢持續，今早日股曾跌超過3％，韓股崩盤不止一度再瀉超過7％。隔晚油價一度重新升上77美元水平，特朗普聲言護航後油價回落，紐約期油現報約75美元附近，布油低見78.4元後反彈重上現時約82美元。市場對通脹憂慮抵銷黃金避險作用，高水金價戰火下不升反跌，紐約期金自5300美元上方急挫並一度低見5005美元，跌幅一度高達近7％，現價徘徊在約5100美元上方，跌幅收窄至約5％；現貨金報約5125美元。

 

*中概股挫ADR跑輸港股*

 

　　中概股隨美股大市受挫；阿里巴巴跌4.89％報135.59美元，拼多多跌2.05％報100.71美元，京東跌2.69％報25.64美元，百度跌3.93％報118.71美元，小鵬跌6.59％報15.87美元，理想跌2.90％報17.06美元，蔚來跌2.75％報4.59美元，禾賽跌8.79％報25.02，攜程逆市微升0.43％報51.70美元，金山雲跌8.15％報11.78美元。

 

　　ADR較港股收市造價折讓；騰訊(00700)ADR較港股低1.52％，折合502.7港元；美團(03690)ADR較港股低1.02％，折合74.9港元；小米(01810)ADR較港股低1.05％，折合31.2港元；友邦(01299)ADR較港股低1.78％，折合83.5港元；滙控(00005)ADR較港股低1.74％，折合133.4港元；港交所ADR較港股低1.13％，折合404.8港元。

 

*逾2700張牛證恐即時打靶，支持位下移*

 

　　昨晚恒指夜期跌207點報25448，較現貨低水320點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報約25472，跌287點，較恒指現貨低水296點，恒指料跟隨低開約300點，至少2758張對應期指張數牛證街貨即時死亡。

 

　　昨日美股恐慌引發急挫，但特朗普一句話後市場拾回部分理性修復跌勢，港股近日同樣低位負隅頑抗。牛友死心不息博反彈，全牛倉淨增1073張對應期指張數，儘管重貨區位於25500至25599涉1378張對應期指張數（前日最多新增區域），但最多新增區域已進一步下移至25300至25399，淨增702張對應期指張數至1051張，反映市場對市況看法進一步轉弱，假如今日低開300點或以上，即市支持下移至25300，更大支持則為25000約250天線水平。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03443

南方香港股票

9.100

異動股

00688

中國海外發展

13.310

異動股

00434

博雅互動

2.660

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03443 南方香港股票
  • 9.100
  • 00688 中國海外發展
  • 13.310
  • 00434 博雅互動
  • 2.660
  • 03968 招商銀行
  • 46.920
  • 00960 龍湖集團
  • 9.110
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.280
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.800
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 37.520
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 130.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.000
  • 00700 騰訊控股
  • 502.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.120
  • 00001 長和
  • 60.000
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 44.360
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.350
  • 目標︰$5.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 34.580
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2026 11:35  恒指再挫逾700點穿25000，自去年關稅戰以來首失守250天線

04/03/2026 11:30  《異動股》國壽挫近7%平保跌4%，A股跌幅擴大滬綜指失守4100點

04/03/2026 11:02  《異動股》新世界挫逾4%，傳鄭氏家族與黑石談判受阻

04/03/2026 10:53  《異動股》騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險

04/03/2026 10:01  《異動股》ASMPT逆市升半成，去年多賺2.7倍收入升一成全年派息翻倍

04/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒８１億元，買騰訊沽阿里

04/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成

04/03/2026 11:36  《財資快訊》美電漲報７﹒８１２９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：外圍因素成港股主導，兩會利好或被沖淡新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東簡報 | 伊朗戰火第5日局勢簡報新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」
人氣文章

搵食地圖

華御結 x 海洋公園Panda Friends｜期間限定：柱侯牛腩煲／麻辣雞煲御結、黑白主題甜品、「家姐細佬」精品新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

伊朗局勢的短期與長期判斷新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家事百科｜回南天牆身發霉恐加劇濕疹哮喘，K Kwong教你用1物低成本除霉
人氣文章
傷腎飲食｜65歲男子日飲2碗「XX湯」致末期腎病變，醫生公開5大傷腎湯排行榜
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/03/2026
異動股 | 騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】全國人大上午舉行預備會議，全國政協下午３時開幕

04/03/2026 08:41

聚焦兩會2026

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區