盤前攻略｜特朗普「護航」安撫市場，亞股震盪不停港股最大支持看牛熊線

美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，華爾街對伊朗狀況憂慮徹底引發，因伊朗亦聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必推高通脹。盤初美股三大指數大跌超過2％，道指重挫過千點。隨後特朗普安撫市場指「無論如何美國都將確保全球能源自由流動」，午市美股向上修復，三大指數跌幅收窄；收市道指跌403點或0.83％報48501，納指跌232點或1.02％報22516，標普跌64點或0.94％報6816。

（Shutterstock圖片）

然而亞太區股市跌勢持續，今早日股曾跌超過3％，韓股崩盤不止一度再瀉超過7％。隔晚油價一度重新升上77美元水平，特朗普聲言護航後油價回落，紐約期油現報約75美元附近，布油低見78.4元後反彈重上現時約82美元。市場對通脹憂慮抵銷黃金避險作用，高水金價戰火下不升反跌，紐約期金自5300美元上方急挫並一度低見5005美元，跌幅一度高達近7％，現價徘徊在約5100美元上方，跌幅收窄至約5％；現貨金報約5125美元。

*中概股挫ADR跑輸港股*

中概股隨美股大市受挫；阿里巴巴跌4.89％報135.59美元，拼多多跌2.05％報100.71美元，京東跌2.69％報25.64美元，百度跌3.93％報118.71美元，小鵬跌6.59％報15.87美元，理想跌2.90％報17.06美元，蔚來跌2.75％報4.59美元，禾賽跌8.79％報25.02，攜程逆市微升0.43％報51.70美元，金山雲跌8.15％報11.78美元。

ADR較港股收市造價折讓；騰訊(00700)ADR較港股低1.52％，折合502.7港元；美團(03690)ADR較港股低1.02％，折合74.9港元；小米(01810)ADR較港股低1.05％，折合31.2港元；友邦(01299)ADR較港股低1.78％，折合83.5港元；滙控(00005)ADR較港股低1.74％，折合133.4港元；港交所ADR較港股低1.13％，折合404.8港元。

*逾2700張牛證恐即時打靶，支持位下移*

昨晚恒指夜期跌207點報25448，較現貨低水320點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報約25472，跌287點，較恒指現貨低水296點，恒指料跟隨低開約300點，至少2758張對應期指張數牛證街貨即時死亡。

昨日美股恐慌引發急挫，但特朗普一句話後市場拾回部分理性修復跌勢，港股近日同樣低位負隅頑抗。牛友死心不息博反彈，全牛倉淨增1073張對應期指張數，儘管重貨區位於25500至25599涉1378張對應期指張數（前日最多新增區域），但最多新增區域已進一步下移至25300至25399，淨增702張對應期指張數至1051張，反映市場對市況看法進一步轉弱，假如今日低開300點或以上，即市支持下移至25300，更大支持則為25000約250天線水平。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇