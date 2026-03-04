異動股｜創科實業仍低開半成，去年純利收入同創新高並啟回購

創科實業(00669)現價跌4.9％，報117.4元，該股成交約177萬股，涉資2.18億元。

集團公布，截至去年12月31日止年度銷售額及盈利創新高，純利增長6.8％至11.98億美元，每股盈利65.61美仙，由於對未來業績抱有信心，打算於未來18個月內用最多5億美元回購股份。

*建議派末期息1.32港元升12％*

集團指，建議派末期股息1.32港元，升11.86％，派息規模亦為上市新高。期內銷售額增長4.4％至153億美元，按當地貨幣計算，北美銷售額增3.5％，歐洲業務增長9％，但其他地區則下跌0.3％。旗下MILWAUKEE全球業務按列帳報告基準增長8.1％，銷售額按當地貨幣計算增10.3％，而電動工具品牌RYOBI按當地貨幣計算增長5.4％。除利息及稅項前盈利13.3億美元，升5.2％，毛利率41.2％，升0.9個百分點。

創科實業指，於去年錄得自由現金流近14億美元，去年底處於淨現金7億美元狀況。

創科實業又表示，去年度面對來自關稅的巨大壓力，MILWAUKEE在去年下半年更要暫停部分受關稅影響較大的產品銷售及推廣活動，但截至去年底MILWAUKEE已完善其生產布局，將受影響產品轉移至關稅較低的司法管轄區，不過製成品庫存增加3日。

現時，恒生指數報25469，跌298點或跌1.2％，主板成交逾35億元。國企指數報8516，跌91點或跌1.1％。恒生科技指數報4816，跌60點或跌1.2％。

