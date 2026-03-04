  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

異動股｜創科實業仍低開半成，去年純利收入同創新高並啟回購

04/03/2026

　　創科實業(00669)現價跌4.9％，報117.4元，該股成交約177萬股，涉資2.18億元。

 

異動股｜創科實業仍低開半成，去年純利收入同創新高並啟回購

（Shutterstock圖片）

 

　　集團公布，截至去年12月31日止年度銷售額及盈利創新高，純利增長6.8％至11.98億美元，每股盈利65.61美仙，由於對未來業績抱有信心，打算於未來18個月內用最多5億美元回購股份。

 

*建議派末期息1.32港元升12％*

 

　　集團指，建議派末期股息1.32港元，升11.86％，派息規模亦為上市新高。期內銷售額增長4.4％至153億美元，按當地貨幣計算，北美銷售額增3.5％，歐洲業務增長9％，但其他地區則下跌0.3％。旗下MILWAUKEE全球業務按列帳報告基準增長8.1％，銷售額按當地貨幣計算增10.3％，而電動工具品牌RYOBI按當地貨幣計算增長5.4％。除利息及稅項前盈利13.3億美元，升5.2％，毛利率41.2％，升0.9個百分點。

 

　　創科實業指，於去年錄得自由現金流近14億美元，去年底處於淨現金7億美元狀況。

 

　　創科實業又表示，去年度面對來自關稅的巨大壓力，MILWAUKEE在去年下半年更要暫停部分受關稅影響較大的產品銷售及推廣活動，但截至去年底MILWAUKEE已完善其生產布局，將受影響產品轉移至關稅較低的司法管轄區，不過製成品庫存增加3日。

 

　　現時，恒生指數報25469，跌298點或跌1.2％，主板成交逾35億元。國企指數報8516，跌91點或跌1.1％。恒生科技指數報4816，跌60點或跌1.2％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03443

南方香港股票

9.100

異動股

00688

中國海外發展

13.310

異動股

00434

博雅互動

2.660

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03443 南方香港股票
  • 9.100
  • 00688 中國海外發展
  • 13.310
  • 00434 博雅互動
  • 2.660
  • 03968 招商銀行
  • 46.920
  • 00960 龍湖集團
  • 9.110
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.280
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.800
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 37.520
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 130.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.000
  • 00700 騰訊控股
  • 502.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.120
  • 00001 長和
  • 60.000
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 44.360
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.350
  • 目標︰$5.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 34.580
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2026 11:35  恒指再挫逾700點穿25000，自去年關稅戰以來首失守250天線

04/03/2026 11:30  《異動股》國壽挫近7%平保跌4%，A股跌幅擴大滬綜指失守4100點

04/03/2026 11:02  《異動股》新世界挫逾4%，傳鄭氏家族與黑石談判受阻

04/03/2026 10:53  《異動股》騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險

04/03/2026 10:01  《異動股》ASMPT逆市升半成，去年多賺2.7倍收入升一成全年派息翻倍

04/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒８１億元，買騰訊沽阿里

04/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成

04/03/2026 11:36  《財資快訊》美電漲報７﹒８１２９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：外圍因素成港股主導，兩會利好或被沖淡新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東簡報 | 伊朗戰火第5日局勢簡報新文章
品味生活
生活
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

提醒繳保費卻被回應今年沒用過？拆解背後意思與應對策略新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜美股喘定市場已消化伊朗戰事？｜霍爾木茲海峽關閉油價續飆新文章
人氣文章

港是港非．李慕飛

預算案貫徹特區以穩行先策略
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
人氣文章

Beauty Feature

春季粉底推介：SUQQU晶采艷澤粉底液e、Gucci氣墊粉底，潮濕天氣也能打造不黏膩底妝！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
疱疹病毒警示｜30歲女子因嘴角感染上腦死亡，醫生揭3大危險症狀新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/03/2026
異動股 | 騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區