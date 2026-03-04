  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

異動股 | 中石油中海油齊吐半成，特朗普承諾護航霍爾木茲海峽油輪

04/03/2026

異動股 | 中石油中海油齊吐半成，特朗普承諾護航霍爾木茲海峽油輪

 

 

　　三桶油急挫；中海油(00883)H股現價跌4.71%，報26.3元，該股成交約4408萬股，涉資11.66億元；中石油(00857)跌4.79%，報9.93元；中石化(00386)跌2.76%，報5.29元。

 

　　美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，華爾街對伊朗狀況憂慮徹底引發，因伊朗亦聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必推高通脹。美股急跌，紐約期油一度飆破76美元，隨後明言「無論如何美國都將確保全球能源自由流動」，聲言將為渡過霍爾木茲海峽油輪提供護航，隨後油價略為回落，但仍高居75美元之上。

 

　　油價ETF F三星原油期(03175)升0.97%，報7.815元，但油股先行反映原油供應回穩預期，熱炒細價油股同樣急吐；中港石油(00632)跌31.46%，報0.61元；百勤油服(02178)跌24.8%，報0.188元；山東墨龍(00568)跌8.99%，報10.73元；聯合能源集團(00467)跌6.82%，報0.82元；MI能源(01555)跌14.04%，報0.049元。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03443

南方香港股票

9.100

異動股

00688

中國海外發展

13.310

異動股

00434

博雅互動

2.660

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03443 南方香港股票
  • 9.100
  • 00688 中國海外發展
  • 13.330
  • 00434 博雅互動
  • 2.660
  • 03968 招商銀行
  • 46.920
  • 00960 龍湖集團
  • 9.120
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.630
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.280
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.800
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 37.520
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 130.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.000
  • 00700 騰訊控股
  • 501.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.100
  • 00001 長和
  • 59.950
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 44.340
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.350
  • 目標︰$5.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 34.580
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2026 11:35  恒指再挫逾700點穿25000，自去年關稅戰以來首失守250天線

04/03/2026 11:30  《異動股》國壽挫近7%平保跌4%，A股跌幅擴大滬綜指失守4100點

04/03/2026 11:02  《異動股》新世界挫逾4%，傳鄭氏家族與黑石談判受阻

04/03/2026 10:53  《異動股》騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險

04/03/2026 10:01  《異動股》ASMPT逆市升半成，去年多賺2.7倍收入升一成全年派息翻倍

04/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒８１億元，買騰訊沽阿里

04/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成

04/03/2026 11:36  《財資快訊》美電漲報７﹒８１２９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：外圍因素成港股主導，兩會利好或被沖淡新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東簡報 | 伊朗戰火第5日局勢簡報新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

懂這麼多道理，為何只搵兩萬四？ 
人氣文章

威少看世界．張少威

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

社交媒體時代：如何分辨假資訊並傳遞關懷新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
人氣文章

Fashion Feature

2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
營養師拆解夏威夷果仁高脂迷思，研究揭2大營養助改善膽固醇，每日建議食量公開
人氣文章
5類運動降血壓效果比拼，英國研究揭靠牆坐無影凳最有效
人氣文章
驗完又驗？乳癌復發轉移，為甚麼醫生仍建議「再活檢」？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 12:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/03/2026
異動股 | 騰訊跌1%見7個月低，據報美國關注其持股海外遊戲公司或構安全風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區