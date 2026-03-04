異動股 | 中石油中海油齊吐半成，特朗普承諾護航霍爾木茲海峽油輪
04/03/2026
三桶油急挫；中海油(00883)H股現價跌4.71%，報26.3元，該股成交約4408萬股，涉資11.66億元；中石油(00857)跌4.79%，報9.93元；中石化(00386)跌2.76%，報5.29元。
美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，華爾街對伊朗狀況憂慮徹底引發，因伊朗亦聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必推高通脹。美股急跌，紐約期油一度飆破76美元，隨後明言「無論如何美國都將確保全球能源自由流動」，聲言將為渡過霍爾木茲海峽油輪提供護航，隨後油價略為回落，但仍高居75美元之上。
油價ETF F三星原油期(03175)升0.97%，報7.815元，但油股先行反映原油供應回穩預期，熱炒細價油股同樣急吐；中港石油(00632)跌31.46%，報0.61元；百勤油服(02178)跌24.8%，報0.188元；山東墨龍(00568)跌8.99%，報10.73元；聯合能源集團(00467)跌6.82%，報0.82元；MI能源(01555)跌14.04%，報0.049元。
撰文：經濟通市場組
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇